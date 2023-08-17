23 августа двумя эпизодами стартует «Асока» — новый сериал во вселенной «Звездных войн». На протяжении восьми эпизодов мы будем наблюдать за попытками бывшей ученицы Энакина Скайуокера и толпы персонажей из «Повстанцев» отыскать своего пропавшего приятеля Эзру Бриджера и остановить гранд-адмирала Трауна, которого всё чаще называют Наследник Империи. Рассказываем, кто вообще такая Асока Тано, о каких повстанцах идёт речь, как с ними связан Траун и что может ждать нас на экране.

Что ещё за Асока Тано

Тогрута (это раса такая) Асока Тано — ученица Энакина Скайуокера. Джордж Лукас и режиссёр-координатор Дэйв Филони придумали её специально для мультсериала «Войны клонов». Она появилась в одноимённом полнометражном мультфильме и вскоре стала любимицей фанатов.

«Войны клонов» продержались в эфире пять лет и стали одной из первых жертв продажи Lucasfilm студии Disney. Новых владельцев франшизы не устроило, что мультсериал транслируется на канале-конкуренте Cartoon Network, и студия закрыла «Войны клонов» после пятого сезона. Поскольку Lucasfilm в тот момент ещё работала над новыми сериями, все более-менее готовые эпизоды собрали в урезанный шестой сезон и выложили на Netflix как «Утраченные миссии», а незавершённые сюжетные линии распихали по другим продуктам — книгам и комиксам. Так, о судьбе Асоки после Приказа 66 можно прочесть в одноимённом романе Э. К. Джонстон, вышедшем в октябре 2016 года.

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Но ещё раньше фанаты узнали, что их любимица не только уцелела при бойне джедаев, но и дотянула до событий Оригинальной трилогии. В финале первого сезона мультсериала «Повстанцы», пришедшего на смену «Войнам клонов», главные герои повстречали повзрослевшую Асоку, которая также присоединилась к восстанию против Империи.

Когда создатель «Войн клонов» Дэйв Филони объединился с режиссёром и сценаристом Джоном Фавро для съёмок первого телевизионного сериала по «Звёздным войнам», многие фанаты поняли, что появление Асоки Тано в «Мандалорце» — вопрос времени. И действительно, Асока появилась в пятом эпизоде второго сезона. А месяц спустя президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди объявила, что героиня получит собственный сериал.

Когда происходят события «Асоки»

Официальный синопсис сериала крайне скуп на детали:

Вскоре после падения Империи бывший джедай Асока Тано пытается разобраться с новой угрозой уязвимой галактике.

«Асоку» анонсировали как одно из ответвлений «Мандалорца». Судя по трейлерам, события спин-оффа разворачиваются вскоре после первого появления Асоки в «Мандалорце» и параллельно событиям третьего сезона сериала.

Вместе с тем «Асока» служит прямой наследницей «Повстанцев». Финал мультсериала напоминает клиффхэнгер: пытаясь спасти родную планету от имперского гнёта, юный джедай Эзра призвал огромных космических китов-пёргиллов, которые утащили целый имперский флот с Эзрой и гранд-адмиралом Трауном на борту куда-то в Неизведанные регионы. Остальные герои кое-как справились с исчезновением Эзры, но несколько лет спустя, уже после битвы у Эндора, Асока нашла Сабин Рен и сообщила, что время пришло. Асока и Сабин вместе отправились на поиски Эзры, и вот теперь зрители наконец увидят, как, что и кого они искали.

Вторая сюжетная линия сериала посвящена поискам ещё одного персонажа, исчезнувшего вместе с Эзрой. Гранд-адмирал Траун был одним из самых колоритных антагонистов старой Расширенной вселенной, и фанаты «Звёздных войн» приветствовали его возвращение в новый канон бурной овацией. Траун появился в третьем сезоне «Повстанцев» и портил жизнь героям мультсериала до самого финала. А теперь, судя по всему, чисскому (ещё одна раса) военачальнику уготована роль главного злодея эпохи «Мандоверса», кульминацией которой станет анонсированный в апреле полнометражный фильм Дэйва Филони.

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Кто занят на производстве сериала

Шоураннерами «Асоки», как и в случае с «Мандалорцем», стали Дэйв Филони и Джон Фавро. Но если сценарии к большинству эпизодов «Мандо» написал Фавро, то в «Асоке» единственным автором указан Филони.

Среди режиссёров «Асоки» Филони, Стеф Грин («Книга Бобы Фетта»), Рик Фамуйива («Мандалорец»), Гита Патель («Дом дракона»), Питер Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные») и Дженнифер Гетцингер («Почему женщины убивают», «Как избежать наказания за убийство»).

Помимо Доусон в сериале снялись Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Эман Эсфанди, Уэс Чэтэм, Рэй Стивенсон, Иванна Сахно, Ларс Миккельсен и Хейден Кристенсен. Последнего косвенно подтвердили в недавнем тизере.

Кто есть кто в «Асоке»

Асока Тано (Розарио Доусон) — бывший падаван Энакина Скайоукера. За годы войны Асока превратилась из зазнавшейся ученицы в опытного воина и командира. Разочаровавшись в Совете Ордена, к концу войны Асока покинула ряды джедаев, но позже присоединилась к республиканским войскам во время осады Мандалора. Асока сыграла важнейшую роль в штурме планеты и захвате Мола. Приказ 66 застал Асоку на борту звёздного разрушителя в гиперпространстве. Ей и капитану Рексу удалось справиться с находящимися на борту клонами и раствориться в галактике.

Первое время Асока пыталась забыть о своем прошлом и зажить обычной жизнью, но не смогла остаться в стороне от страданий простых жителей галактики. Асока вступила в ряды зарождающегося Восстания и со временем стала связным ячейки повстанцев на Лотале. Спустя несколько лет после падения Империи Асока вернулась на Лотал, чтобы возобновить поиски Эзры Бриджера и гранд-адмирала Трауна.

Гранд-адмирал Траун (Ларс Миккельсен) — один из самых талантливых и успешных имперских военачальников. Славится необычными тактическими решениями и способностью предугадывать ходы противника на основе анализа искусства расы, к которой принадлежит оппонент. Траун впервые появился в 1991 году на страницах романа Тимоти Зана «Наследник Империи» и быстро превратился в одного из самых популярных персонажей Расширенной вселенной.

Траун одним из первых перешёл в новый канон из так называемых Легенд. По новому канону Траун боролся с повстанцами в секторе Лотала и исчез незадолго до битвы при Явине, когда космические киты пёргиллы унесли целый имперский флот куда-то в Неизведанные регионы. Во втором сезоне «Мандалорца» Асока выслеживала Трауна, а в третьем стало известно, что именно Траун стоит во главе Теневого Совета, стремящегося к возрождению Империи.

Эзра Бриджер (Эман Эсфанди) — главный герой «Повстанцев», повстанец и джедай, ученик Кейнана Джарруса. Как и учитель, Эзра пожертвовал собой ради друзей, вызвав стаю космических китов и уговорив их унести целый имперский флот к ситхам на кулички. Пропал за девять лет до событий «Асоки».

Сабин Рен (Наташа Лю Бордиццо) — героиня «Повстанцев», уроженка Мандалора, опытная воительница и талантливая художница, выражающая в искусстве свой протест против Империи. Считала Эзру одним из ближайших друзей. Сабин корит себя за то, что так долго забывала о друге, и наконец-то готова отправиться на его поиски.

Гера Синдулла (Мэри Элизабет Уинстед) — героиня «Повстанцев», руководительница лотальской ячейки повстанцев. Талантливый пилот и харизматичный лидер. Гера дослужилась до звания генерала и принимала участие во многих сражениях, в том числе в битве при Скарифе.

Хуанг (Дэвид Теннант) — дроид, помогавший бесчисленным поколениям будущих джедаев с конструированием их первых световых мечей. Говорят, он застал едва ли не создание будущего Ордена за 25 000 лет до Войн клонов. По одной из джедайских легенд, ходивших по храму во времена войны, Хуанг прибыл в Орден в большом синем ящике, то ли в коробке, то ли в будке.

Морган Элсбет (Дайана Ли Иносанто) — Ночная сестра и ведьма, верная слуга Трауна, пытающаяся отыскать своего начальника.

Бэйлан Сколл (Рэй Стивенсон) — бывший джедай, каким-то чудом переживший Приказ 66 и ставший наёмником и охотником за головами. Помогает Морган Элсбет отыскать Трауна.

Шин Хати (Иванна Сахно) — ученица Бэйлана.

Энох (Уэс Чэтэм) — верный телохранитель Трауна.

Что стоит посмотреть перед «Асокой»

«Войны клонов». Асока — одна из центральных героинь всего мультсериала, но можно ограничить знакомство с ним всего несколькими арками. В полнометражном мультфильме «Войны клонов» Асока познакомилась с Энакином и Оби-Ваном и впервые проявила себя в битве.

В финале пятого сезона (эпизоды «Саботаж», «Джедай, который слишком много знал», «Поймать джедая» и «Не тот джедай») Асоку попытались приговорить к казни по ложному обвинению. Девушке удалось сбежать, доказать свою невиновность и поймать настоящего преступника, но в процессе она разочаровалась в идеалах джедаев и покинула Орден.

Наконец, в финале седьмого сезона (эпизоды «О старых друзьях не забывают», «Скрытый ученик», «Осколки», «Победа и смерть») повзрослевшая Асока присоединилась к республиканским войскам ради осады Мандалора, участвовала в поимке Мола, а затем пережила Приказ 66.

Вот как это было «Осада Мандалора». Как закончились «Войны клонов» Гештальт закрыт! Сериал довёл свой сюжет до «Мести ситхов» и трогательно подвёл итоги.

«Сказания о джедаях». Половина вышедшего в октябре 2022 года мультсериале-антологии посвящена Асоке. «Жизнь и смерть» рассказывает о первых шагах Асоки, «Практика — путь к совершенству» — о сложностях обучения у Энакина, а «Решение» — о том, как пережившая Приказ 66 Асока решила перестать убегать и начать бороться.

«Повстанцы». «Сумерки ученика», двухсерийный финал второго сезона, показывает, как Асока узнала о том, что её учитель жив, и столкнулась с изменившимся Энакином лицом к маске. Ещё один важный эпизод — «Мир между мирами», в нём раскрывается концепция Междумирья и рассказывается, как Асока смогла пережить дуэль с бывшим учителем.

Междумирье — крайне важная концепция для «Повстанцев», а судя по трейлерам, и для «Асоки». В одноимённом эпизоде Эзра Бриджер узнал, что на Лотале расположен древний джедайский храм, скрывающий портал в Междумирье — мистическое измерение, которое позволяет адептам Силы путешествовать в любую точку времени и пространства. Благодаря действиям Эзры портал в Междумирье на Лотале бесследно исчез, но кто сказал, что это был единственный вход в Мир между мирами?

«Мандалорец». В «Джедае», пятом эпизоде второго сезона, Асока дебютировала в игровом кино. Мы узнали, что Асока по-прежнему ищет Трауна, и Морган Элсбет, одна из главных антагонистов будущего сериала, может что-то знать о местоположении гранд-адмирала.

Чего ждать от сериала

Известный инсайдер Джейсон Уорд с портала Making Star Wars посвятил «Асоке» несколько материалов, и пока что трейлеры подтверждают его данные.

В сериале будет две арки по четыре эпизода. Первая арка посвящена приключениям Асоки в Новой Республике, вторая — непосредственно поискам Эзры и Трауна. Судя по всему, первая арка «Асоки» будет предшествовать финальной сцене «Повстанцев», а между первой и второй половинами пройдёт некоторое время.

В «Асоке» будет много дуэлей на световых мечах. Ну, в трейлерах светошашками действительно машут весьма активно.

Сабин научится фехтовать на световых мечах. Ещё в «Повстанцах» Кейнан начал учить Сабин фехтовать с помощью дарксейбера. Поскольку в «Мандалорце» дарксейбер принадлежит сначала моффу Гидеону, затем Мандалорцу и Бо-Катан, Сабин явно лишилась одного меча и стала пользоваться другим. Героиня едва ли стала джедаем — судя по возгласу Шин Хати в трейлере, у Сабин нет связи с Силой. Просто, получив на хранение меч Эзры перед его исчезновением, девушка не без помощи Асоки, которую она уважительно зовёт «учитель», научилась им махать. Насколько это помогает в бою с настоящими адептами Силы, можно судить по сцене из трейлера, в которой поверженная Сабин отползает от наступающей на неё Шин Хати.

Путешествия в Междумирье. Судя по трейлеру, как минимум одна встреча и беседа Асоки с Бэйланом Сколлом происходит в Междумирье.

Флешбэки в прошлое. Либо Хейден Кристенсен появится во флешбэках (например, Асока, как и Оби-Ван, вспомнит случай из храмового прошлого), либо Асоке явится призрак её учителя. Нам больше нравится первый вариант.

В сценах из трейлера Асока сталкивается с одним из имперских инквизиторов. Некоторые фанаты тут же предположили, что под маской инквизитора скрывается бывшая подруга Асоки Баррисс Оффи, но, судя по промоматериалам Disney, инквизитора зовут Маррок, а играет его каскадёр Пол Дарнелл.

В финале герои потерпят неудачу. Уорд описывает «Асоку» как пятый эпизод эпохи «Мандалорца». Согласно его сведениям, Асока и Сабин найдут Эзру, но не смогут помешать возвращению Трауна — в финале сезона чисс вернётся, осмотрит ряды своих союзников и пообещает возмездие всем врагам Империи. Это весьма логичный ход — дальнейшей борьбе с Трауном наверняка будут посвящены и следующие сезоны «Асоки» (если они будут) и «Мандалорца», и анонсированный фильм-кроссовер.

По словам Джона Фавро, сценарии четвёртого сезона «Мандалорца» были готовы ещё весной. Съёмки должны были начаться осенью этого года, но из-за продолжающейся забастовки Гильдии актёров их старт наверняка перенесут на неопределённый срок. А, это, в свою очередь, ещё больше отодвигает и так не близкую дату премьеры кроссовера Дэйва Филони. Если его, конечно, не отменят раньше, что в эпоху Кэтлин Кеннеди случалось сплошь и рядом.