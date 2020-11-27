«Лезвие бритвы» прилетает на лесную планету Корвус. Исследуя близлежащий форт, Мандо знакомится с его безжалостной хозяйкой, магистратом, которая при помощи армии наёмников установила в поселении свою диктатуру. Однако женщине не даёт покоя таинственный джедай — и охотник предлагает магистрату свои услуги, чтобы разобраться с проблемой. Тиранша ещё не знает, что у Мандо на джедая свои планы…

Для «Мандалорца» наступил переломный момент. После множества побочных квестов герои наконец-то прибывают к своей цели. Мандо встречает легендарного джедая прошлого, а «Малыш Йода» раскрывает ей свои тайны — в том числе настоящее имя! Режиссёр и сценарист Дэйв Филони решительно вписывает сюжет проекта (до недавнего времени вполне изолированный) в общую хронику сериалов по «Звёздным войнам».

Осторожно, спойлеры! Начиная с этого эпизода мы входим на территорию спойлеров. Создатели «Мандалорца» намеренно не показывали в трейлерах кадры из серий 5–8, так что зрителей на каждом шагу поджидают открытия. Рекомендуем сначала посмотреть эпизод, а затем уже читать наш разбор. Не отказывайте себе в удовольствии! Последнее предупреждение: впереди вас ждут спойлеры. Не страшно? Тогда вперёд.

Слухи оказались правдой. В пятой серии на экраны возвращается Асока Тано — героиня «Войн клонов» и бывший падаван Энакина Скайуокера. Возвращается эффектно и неожиданно жестоко, уже в прологе прокладывая себе путь световыми мечами через отряд наёмников. Её появление в «Мандалорце» не случайно: сюжет эпизода перекликается с событиями мультсериала «Повстанцы» и служит эдаким тизером его продолжения. Похоже, анонс стоит ждать в самое ближайшее время!

И очень хочется верить, что новый проект тоже будет анимационным: как оказалось, «живое» кино не слишком подходит Асоке. Её образ, от дизайна татуировок до мимики и движений, создавался из расчёта на повышенную выразительность мультипликации. Когда же Филони пытается максимально точно перенести свою героиню в реальность, возникает эффект зловещей долины.

В экшен-сценах Асока, как и раньше, двигается чрезвычайно быстро и использует акробатику — в сравнении с другими персонажами «Мандалорца» она часто кажется компьютерной моделью. Когда же дело доходит до драматических эпизодов, актриса Розарио Доусон (звезда «Города грехов» и «Сорвиголовы») выглядит откровенно скованной. Актриса неплохо передаёт достоинство и опытность героини, но остроумие Асоки, её живой характер и обострённое чувство долга почти не считываются за сложным гримом.

Создаётся впечатление, что Филони было не очень комфортно работать над этой серией. Оно и понятно: перенос любимого всеми мультперсонажа в «живое» кино — задача ответственная и пугающая. Приходится компенсировать и стилизовать убедительный, осязаемый мир «Мандалорца» под стандарты анимации. Режиссёр заполняет локации атмосферным туманом и фигурно оформленными корягами, играет тенями и силуэтами, расставляет персонажей в эффектные позы прямо посреди боя. Итоговый результат разительно отличается от предыдущих эпизодов сериала, зато как две капли воды похож на последние сезоны «Войн клонов» с их грязными, окутанными смогом пейзажами.

Для пущей уверенности Филони возвращается к своим главным источникам вдохновения — вестернам и самурайским фильмам. За первый жанр отвечает суровый командир наёмников, сыгранный легендой боевиков 1980-х Майклом Бином (Кайл из первого «Терминатора»). Его персонаж видит в Мандо родственную душу, а в финале, как положено, устраивает с ним напряжённую ковбойскую дуэль.

«Восточную» часть истории берёт на себя магистрат в исполнении мастера боевых искусств (и крестницы самого Брюса Ли) Дианы Ли Иносанто. Роль у неё небольшая, но важная для глобального сюжета: персонаж наверняка ещё появится в будущих книгах и комиксах по эпохе Империи. В бою же магистрат действует по канонам японских боевиков: движения экономны и отточены, на обдумывание следующего удара уходит больше времени, чем на саму атаку. Все переклички с финальной схваткой Бена Кеноби и Дарта Мола просьба считать не случайными.

И хотя Филони излишне крепко держится за традиции, надо отдать ему должное: за почти 15 лет работы над «Звёздными войнами» режиссёр многому научился. К примеру, в «Повстанцах» гостевые персонажи то и дело перетягивали одеяло сюжета на себя. Теперь же Асока прежде всего работает на основную историю «Мандалорца» и помогает его героям лучше понять друг друга.

В каком-то смысле сериал обратил ожидания зрителей против них самих. Все заранее приготовились к фансервису и отсылкам, а в итоге главные откровения эпизода пришлись на Малыша. Которого, как мы теперь выяснили, зовут «Грогу» — на что он благодарно откликается.

Но даже это не главное: пятая серия полностью меняет восприятие персонажа! Раньше Малыш — извините, Грогу — казался малым ребёнком, который ничего не знает о мире и едва ли имеет свои суждения о нём. Но с помощью Асоки он впервые раскрывает свою историю и свой внутренний мир. Его (до сей поры умозрительный) возраст в 50 лет неожиданно обретает вес. Грогу застал старый Орден, пережил гнёт Империи и вынужденно отказался от использования Силы. По своему опыту и числу психологических травм он, возможно, перещеголяет даже своего армированного «отца». И Мандо придётся это учитывать.