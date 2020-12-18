Время мстить! Мандо собирает команду спецов для дерзкого рейда на крейсер моффа Гидеона, где томится в плену малыш Грогу. На стороне героев — смекалка, чудо-броня из бескара и несколько ракетных ранцев. Против них — целая армия терминаторов, внутренние разногласия и злодей, который, кажется, знает всё и про всех. Кто же победит, охотники или имперцы? Боба Фетт или Бо-Катан? Сюжет или фансервис? Да начнётся последняя битва!

Осторожно, спойлеры! В этом тексте мы разбираем сюжет второго сезона «Мандалорца», его финальную серию и тизеры на будущее. Вас предупредили!

Эпизод шесть-с-половиной

По ходу серии один из героев пытается поддеть другого: мол, сайдкику слова не давали. Звучит иронично, ведь второй сезон «Мандалорца», по сути, оказался захвачен гостевыми персонажами со всех концов вселенной «Звёздных войн». Неделя за неделей зрители обсуждают не протагонистов и развитие их отношений, а «ой, смотри, Асока снова в деле! Ого, Бо-Катан хочет вернуть себе Тёмный меч! А Боба Фетт использовал ту крутую звуковую бомбу!»

Одинокий охотник Дин Джарин и его малыш, казалось, отошли на второй план в своем собственном сериале. И если такой подход к сюжету вас раздражает, то, увы, финал ситуации не исправит. А вот фанаты «Войн клонов», «Повстанцев» и киноэпизодов, напротив, будут трепетать от счастья. Пиратский рейд группировки Бо-Катан из начала сезона был лишь репетицией новой, ещё более зрелищной и энергичной перестрелки.

Хватает и отсылок к ЗВ-играм. Космические сцены перекликаются с циклом X-Wing, стелс-миссия на борту крейсера подсмотрена у Jedi Outcast (вплоть до очень похожей битвы на складе), а сценарий штурма сделан по всем канонам флэшпоинтов из The Old Republic. Шоураннер Джон Фавро отдал дань уважения даже недавней Battlefront II: в горячке битвы у экс-повстанца Кары Дюн неожиданно заклинивает лазерный пулемёт.

В свете недавних новостей иные циники наверняка будут злословить — увы, небезосновательно. Дескать, с такой концентрацией фансервиса «Мандалорец» существует единственно для того, чтобы рекламировать 100500 других сериалов по «Звёздным войнам». Тем более что Фавро это не в новинку: его «Железный человек 2» точно так же навешивал на историю Тони Старка многочисленные тизеры будущих проектов киновселенной Marvel.

Именно эту модель, похоже, было решено использовать для первой волны ЗВ-телесериалов. Асока и рейнджеры Новой Республики уже получили по собственному спин-оффу. Теперь дело дошло (впервые в истории саги!) до сцены после титров, которая буквально заканчивается анонсом новой истории про Бобу Фетта. Смотрите в декабре 2021 на Disney+, всего $6.99 в месяц.

Но больше всего пересудов, разумеется, вызовет главная гостевая звезда серии. На зов малыша Грогу является… сам Люк Скайуокер! Да ещё в исполнении Марка Хэмилла, пусть и с омоложенным на компьютере лицом (а-ля «Изгой-один») и парой дублёров для экшен-сцен. Результат получился небесспорным — как технически, так и с точки зрения драматургии, — но всё равно явление великого мастера-джедая поставлено так, что дух захватывает.

Этой сценой Фавро и режиссёр Пейтон Рид передают горячий привет «Последним джедаям». Люк снова в одиночку выходит против целой вражеской армии, а простые смертные вроде Мандо и его друзей лишь поражаются творящимся на их глазах чудесам. Ход, кстати, нечастый и потому ценный: поколение, выросшее на приквелах, привыкло воспринимать удивительные способности джедаев как нечто само собой разумеющееся. Но Эпизод VIII, а теперь и «Мандалорец» возвращают Люку Скайуокеру пафос легендарного героя, фигуры почти мистической. Одна лишь слава о его деяниях способна вновь разжечь огонь надежды в Галактике.

Не стоит считать, будто Фавро идёт по пути наименьшего сопротивления. Возвращение персонажей такого калибра — это большой риск, Джей Джей Абрамс не даст соврать. Что, если фанаты не примут новую интерпретацию классического героя? Не будет ли «цифровое» лицо молодого Марка Хэмилла смотреться нелепо на фоне других актёров? Потянут ли художники «Мандалорца» эпическую экшен-сцену, где главный герой, его механические противники и даже сама локация — всё создано на компьютере?

Увы, пока что не тянут. Даже после множества выдающихся технических достижений в этом сезоне (битва с драконом, рыбацкая деревня, огромный выжженный лес!) мощности сериала не поспевают за амбициями его создателей. Результат скорее напоминает технодемки Unreal Engine — красивые и явно недешёвые, но по-прежнему отчётливо «искусственные».

Просто дети стали старше

Однако не стоит сосредотачиваться на одном лишь фансервисе. Безусловно, соблазн велик: формат «одна серия в неделю» располагает к обсуждению эпизодических камео, а не магистрального сюжета, который движется в час по чайной ложке. Но сделайте себе одолжение и перед финалом посмотрите весь сезон целиком — «Мандалорец» тут же раскроется с новой стороны! Фрагменты мозаики вдруг складываются в единую картину, а история самого Мандо неожиданно обретает объём и глубину.

Ведь неспроста в каждой серии герой с кем-то заключает сделку. Верность своему слову — центральная тема сезона, и каждый из персонажей по-своему её раскрывает. Некоторые (например, Бо-Катан или Асока) намеренно вводят Мандо в заблуждение, чтобы добиться своего. Другие (Кобб Вэнс и Боба Фетт) чтут уговор и заслуженно пользуются в глазах зрителей большим уважением. Свои условия — конечно же, с подвохом — выдвигает в финале и мофф Гидеон.

Но все они лишь оттеняют самого Мандо. Верность принципам определяет весь его характер: «Таков путь». Вот только с первой же серии сезона его принципы противоречат его желаниям. Мандо пообещал отдать своего воспитанника джедаям, но чем дальше, тем труднее ему попрощаться с Грогу. Принципы Мандо начинают всё отчётливее трещать по швам после похищения малыша в шестой серии. Чтобы вернуть дитя, он готов нарушить даже самое суровое своё табу — снять шлем перед лицом врага.

Главная интрига сезона строится вовсе не на том, удастся ли героям победить Гидеона. Именно поэтому Фавро выводит на сцену Люка Скайуокера: перед его силой все остальные беспомощны. Люк — спасение и в то же время главная угроза для Мандо. Тот, кто поймёт и защитит Грогу лучше, чем его названный отец. Но сможет ли герой, только что воссоединившийся со своим сыном, отказаться от него? Вот где скрывается настоящая драма «Мандалорца», и Педро Паскаль отыгрывает внутреннюю борьбу своего персонажа с редким мастерством и самоотверженностью.

Вполне понятно желание списать особенности драматургии (больше побочных квестов!) на дело построения франшизы. Ведь не было же такого в первом сезоне, а тут вдруг создатели почувствовали успех и начали доить материал? Что ж, возможно. Но есть и альтернативная причина: такая чехарда гостевых персонажей нужна Фавро для того, чтобы вывести своего героя из зоны комфорта, сломать его стереотипы. Кобб Вэнс, Бо-Катан и Боба Фетт — все они по-своему показывают, чего стоит носить мандалорскую броню и сколь разные принципы она подразумевает.

Второй сезон «Мандалорца» — это не только маркетинговый левиафан во славу медиаимперии Disney, но и весьма неглупый роман взросления. Причем взрослеют по ходу сюжета как сын, так и отец. Герои покидают своё захолустье и на ракетном ранце влетают в большой мир, знакомятся с его разномастными обитателями, начинают лучше понимать себя и друг друга. И всё это, как и любое взросление, ведёт к сепарации. Бороться с галактическими тиранами легко. Сказать своей семье «прощай» — невыносимо сложно.

И здесь снова необходимо отдать должное смелости Джона Фавро. Грогу с самого начала был главным талисманом «Мандалорца», и его выход из сюжета, несомненно, ставит проект под угрозу. Продолжат ли зрители смотреть «сериал про Малыша Йоду» без, собственно, Малыша Йоды? Куда направится уже объявленный третий сезон?

Одну завязку на будущее финал обозначает более-менее внятно. Тёмный меч, символ власти над Мандалором, теперь находится в руках главного героя. Что подстёгивает его конфликт с Бо-Катан, главной претенденткой на престол. Стало быть, зрителей наверняка ожидает исторический экскурс в культуру мандалорцев и знакомство с представителями других кланов. Многие ключевые события прошлого — Великая чистка или Гражданская война, в которой участвовал отец Бобы Фетта, — пока что обозначены лишь намёками, и Фавро наверняка не упустит возможности раскрыть их подробнее.

Наконец, вполне вероятно, что «Мандалорец» на некоторое время возьмёт перерыв. Традиционный осенне-зимний слот сериала в 2021 году отошёл «Книге Бобы Фетта», и в целом график ЗВ-телевидения на ближайшее время расписан чрезвычайно плотно.

История Мандо явно далека от завершения, но персонаж вовсе не обязан очертя голову нестись к финишной черте. Всему своё время: знакомствам и расставаниям, ожиданиям и возвращениям. Запасёмся терпением. Таков путь.