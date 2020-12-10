Смотрим презентацию Disney Investor Day 2020

В 00:30 по МСК стартовала презентация Disney Investor Day 2020, в рамках которой должны состояться крупные анонсы во вселенных Marvel, «Звездных войн» и не только.

Мы будем в реальном времени собирать подробности в заметке.

Генеральный директор Disney Боб Чапек рассказал, что ко 2 декабря количество подписчиков Disney+ достигло 86,8 миллионов. Для сравнения, в октябре это число равняло 73,7 миллионам.

У Disney в планах 10 сериалов во вселенной Marvel, 10 сериалов во франшизе «Звездных войн», а также 15 фильмов и мультфильмов (в том числе от Pixar).

Мультфильм «Райя и последний дракон» выйдет 5 марта одновременно в кинотеатрах и Disney+. Как в случае «Мулан», за него придется доплатить.

В Disney+ появится взрослый раздел, куда попадет контент с рейтингом R вроде «Дэдпула». Пользователям нужно будет ввести пароль, чтобы получить к нему доступ.

20th Century Studios и Searchlight Pictures теперь будут заниматься производством фильмов эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Hulu.

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