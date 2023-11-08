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    #обзор сериала #Пацаны #Поколение V

    Сериал «Поколение V»: новые «Пацаны» на старый лад

    8 ноября 2023
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    08.11.2023
    2807
    4 минуты на чтение
    #обзор сериала #Пацаны #Поколение V
    Сериал «Поколение V»: новые «Пацаны» на старый лад 2

    Мари Моро научилась управлять кровью ещё в детстве — ценой смерти родителей и расставания с сестрой. Коротая дни в приюте, девочка боролась с чудовищными воспоминанями и мечтала о том, как направит свою силу на помощь людям.

    Её мечта готова исполниться. Университет Годолкина готов принять сироту на обучение. Очень скоро смелая девушка станет героиней новостей. И в хорошем, и в плохом смысле.

    Жанр: супергероика, подростковая драма

    В ролях: Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу, Эйса Германн

    Продолжительность: 8 эпизодов

    Премьера: 29 сентября, Amazon Prime

    Похоже на: «Волшебники», «Сверхспособности» (2015), «Новые мутанты»

    Стратегия Amazon Prime с самого начала отличалась от стратегии Netflix. Вместо запуска большого количества собственных шоу стриминг Безоса предпочитал размещать контент сторонних студий, а если снимал что-то сам, это почти всегда были экранизации. Большая часть таких проектов не пережила и сезона. То ли дело «Пацаны».

    Экранизация наглого комикса продемонстрировала огромные рейтинги и, по мнению критиков и зрителей, превзошла оригинал. «Пацаны» продавали себя так же, как до них «Игра престолов» — деконструкцией жанра и насилием, — но стать долгоиграющим хитом они смогли благодаря беспощадной сатире на современное общество. Успешная франшиза получила развитие сначала в антологии короткометражных мультфильмов «Осатанелые», а теперь вышел полноценный спин-офф. «Поколение V» с анонса позиционировали как «такой же» сериал (жестокий и остросоциальный), только с другими персонажами. Новая история должна была развить вселенную «Пацанов» и стать мостиком к четвёртому сезону оригинального шоу. Забегая вперёд, у неё это получилось… ценой всего остального.

    Сериал «Поколение V»: новые «Пацаны» на старый лад

    Из всех возможных тем для спин-оффа выбрали самую заезженную: школу-интернат для волшебных и психически неуравновешенных детей без чувства самосохранения. Сколько таких мест мы видели на экране! При этом «Поколение V» вообще никак не пытается выделиться на фоне «Чёрной лагуны» или «Волшебников». Студенты устраивают шаблонные пьянки. Преподаватели так же шаблонно скрывают всю правду и устраивают в тайных бункерах всякие непотребства самым неудобным ученикам. Разбавить подростковой романтикой и семейными проблемами. Смешать, взболтать, повторить.

    Сериал немыслимым образом отказывается и от мифологии комикса (в которой основатель университета был педофилом и просто сволочью), и от возможности построить что-то своё. За восемь серий мы узнаём об учёбе только один факт: есть два факультета, на одном учат быть поп-звездой, на втором — бороться с преступностью. Но на занятия персонажи ходят немногим чаще Кузи из «Универа», и среди хоть сколько-нибудь значимых героев второго плана нет преподавателей. Вообще. Никаких свежих концептов для школы с детьми, которые умеют летать, поджигать и замораживать всё вокруг. Помните комнату испытаний у Людей Икс? Ничего подобного нет, место действия — обычный американский колледж, три с половиной локации.

    Но ладно, не будем придираться. Университет Годолкина — лишь фон, куда важнее наши протагонисты и их отношения. Но и здесь сценаристы словно специально выбирают самые хоженые тропы. Андре Андерсон, сын супергероя Полярность, от которого отец постоянно ждёт великих свершений. Кейт Данлоп, местная Джин Грей. Сэм Риордан, невинный мальчик, чуть что включающий режим берсерка. Добрая соседка-болтушка Эмма, которая хочет быть популярной, но у неё не получается, а ещё она стесняется своих суперспособностей. И Джордан Ли, живое воплощение гендерной дисфории, сыгранное двумя актёрами. Бедняге повезло меньше прочих, кроме этой способности и дежурного «вы меня не цените, не принимаете меня такой (таким), какое я есть» персонажу забыли прописать сюжетную линию.

    Сериал «Поколение V»: новые «Пацаны» на старый лад 4

    К чести актёров, не самый оригинальный сценарий они вытягивают, смотреть на них интересно — весь основной состав справляется с ролями. Кроме главной героини. Мари Моро — попросту не очень приятная личность. Девушка вроде бы стремится поступать правильно, но тщеславие и трудное детство то и дело толкают её на компромиссы с совестью. Сюжет с убийством семьи и психологической травмой работает плохо — это же мир «Пацанов», здесь у каждого второго есть похожая история. Да и не сказать, что актриса Джаз Синклер как-то убедительно эту травму изображает. Так, кошмар пару раз приснится, а в остальном это обычный подросток. Кейт, у которой было похожее детство, гораздо убедительнее.

    Сериалу не хватает смелости и оригинальности, и он пытается компенсировать это даже большим, в сравнении с «Пацанами», градусом насилия. Уже в первой серии полетят головы персонажей с именами, а статисты будут расходоваться вообще непрерывно. «Поколение V» вообще не знает чувства меры в изображении сеттинга. Вы же помните, что в компании Vought все сволочи? Вам напомнят это ещё раз двадцать! Достанется и лицемерным блогерам, и социальным рейтингам и, конечно же, телевидению. Если в «Пацанах» новости просто замазывали неприятные события, выгораживая Хоумлендера и остальных суперов, то в «Поколении V» мы видим откровенно оруэлловские репортажи, не имеющие ничего общего с реальностью. Полторы сотни свидетелей, три десятка человек записывали видео с телефонов прямо в облако — но нет, телевизор будет нагло врать. Один раз это сработало бы хорошо, но сериал с завидным упорством повторяет одни и те же ходы.

    Сериал «Поколение V»: новые «Пацаны» на старый лад 1

    Впрочем, не всё так уж плохо. Есть в сериале и удачные находки. Например, сцена, в которой неуравновешенный герой сражается со взводом оперативников и видит их и себя как… маппетов. Красные нитки вместо крови-кишок — это свежо! Метания мажора Андре, страдания телепатки Кейт выглядят на экране естественно. У Сэма с Эмми очень милые диалоги… по большей части. Как вам такой заход?

    — Угадай, какой у меня любимый фильм.

    — Ты белый парень, поэтому «Шоушенк», «Крёстный отец» или «Звёздные войны».

    Подсказка: оба персонажа — белые американцы.

    Когда кампус университета посещают персонажи «Пацанов», наступает праздник. Появление гостей всегда оправдано повествованием, они никогда не перетягивают одеяло на себя, и почти каждый такой эпизод ненавязчиво запускает новую сюжетную линию для четвёртого сюжета оригинала. Кроме визита Солдатика — это уже чистый фансервис, но забавный и подходящий моменту. Тем, кто ждёт продолжения истории Бутчера, ознакомиться с сюжетом «Поколения V» всё-таки рекомендуется. Хотя бы в формате пересказа. Я спрятал его под спойлер.

    Университет Годолкина на самом деле создан для изучения суперов. В его подвалах находится лаборатория Вудс, где на проблемных студентах тестируют разные медицинские препараты. Директор Индира Шетти по собственной инициативе ведёт разработку вируса, убивающего суперов, и надеется отомстить Хоумлендеру за смерть семьи (она была на самолёте, уничтоженном ещё в первом сезоне). Работа приводит к успеху, последняя версия вируса убивает жертв за несколько часов.

    Мари Моро на самом деле попала в университет при протекции Виктории Ньюман. Политик видит в девушке молодую версию себя с такими же способностями. Узнав от студентки про подземную лабораторию, она устраняет участвовавшего в разработке учёного и оставляет себе контейнер с вирусом.

    Среди студентов крепнет движение в поддержку Хоумлендера. Молодые люди считают себя новым видом, который должен владеть планетой по праву силы. Люди готовятся к суду над супергероем, убившим демонстранта в финале третьего сезона, общество расколото как никогда.

    Эшли Баррет, новый директор Vought, весь сезон пытается выбрать среди студентов нового участника «Семёрки». К финалу место по-прежнему вакантно, и все кандидаты не подходят по разным причинам: слишком много знают, настроены против компании, психически неуравновешенны или нуждаются в лечении.

     Сериал «Поколение V»: новые «Пацаны» на старый лад 3

    * * *

    «Поколение V» служит хорошим мостиком к следующему сезону «Пацанов», но как самостоятельный проект спин-офф выдался слишком блёклым. Сериал неудачно пытается быть то драмой про травмированных детей, то социальным высказыванием, а недостатки сценария заливает литрами крови. Ему не хватает безуминки, очаровательной небрежности успешных предшественников — «Чёрной лагуны», «Волшебников» и «Ривердейла».

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    Математик, игрок, ролевик, руководитель студии разработки настольных игр.
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