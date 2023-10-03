«Поколение Ви»: первые впечатления от спин-оффа «Пацанов» 

На прошлой неделе на Amazon Prime Video вышел спин-офф сериала «Пацаны», посвящённый студенческим будням младших супергероев — тех, кто получил тот самый препарат «Ви» в детстве. «Поколение “Ви”» со стороны кажется очередным подростковым фантастическим сериалом, однако оно не такое простое — сказывается наследство «старшего» товарища. Рассказываем свои впечатления от первых эпизодов.

Тема для спин-оффа самого безумного супергеройского шоу Prime Video напрашивалась сама собой. Как мы узнали ещё в первом сезоне «Пацанов», злая корпорация Vought в прошлом использовала христианскую благотворительную организацию «Объятия самаритянина», чтобы доставлять препарат «Ви» в больницы по всем США. Там его вкалывали беременным женщинам и новорождённым, причём обычно их родители знали об этом — и поощряли, надеясь вырастить из детей настоящих супергероев, гордость нации.

Аллюзия на американские конкурсы красоты для детей сработала примерно так же — вместо поколения супергероев-защитников человечество получило физически и психологически сломленных подростков, многие из которых предпочли бы, чтобы родители всё же спросили: хотят ли дети становиться теми, кем их сделали? Часть детей, обнаруживших у себя суперспособности (подчас довольно отвратительные), отправляются в психиатрические лечебницы, часть скрываются от мира, а ещё часть — те, кто преодолел кризис, — мечтают попасть в Университет Годолкина. Это единственное учебное заведение в стране, где любят и поддерживают таких вот насильно превращенных в «суперов».

Среди них и главная героиня сериала Мари Моро, 18-летняя девушка, чья способность превращать собственную кровь в смертельное оружие когда-то привела к ужасным последствиям (привет, «Кэрри»!). Спасаясь от психологической травмы, Мари мечтает стать супергероиней и защищать простых людей. Однако всё не так просто — и для неё, и для зрителя.

В «Годолкине» одарённые и талантливые студенты могут выбрать лишь из двух факультетов: встать на путь борьбы с преступностью или погнаться за славой — и в лучшем случае стать шоуменами, а в худшем превратиться в антураж для тех, кому повезло больше. Ещё в университете есть рейтинг учащихся — и тот, кто попадёт на его вершину, получит шанс войти в «Семёрку» и станет одним из главных супергероев планеты. Сейчас на первом месте находится Люк Риордан, он же Золотой мальчик, — и руководство университета всячески благоволит к нему.

Сравнений тут не избежать: «Поколение «Ви» — это и «Новые Люди Икс», и «Волшебники» (с ними сериал роднит близкий сюжетный ход в первом эпизоде, и общий тон, и много что ещё), и, конечно, первые сезоны «Ривердейла», с которыми «Поколение» уже не раз успели сравнить критики. Правда, как всегда, лежит где-то между — вселенная «Пацанов» уникальна, и сериал, рассказывающий о молодых (но совсем не невинных) людях, сохранил насмешливый тон и любовь к брутальным сценам оригинала.

Главная героиня во всей красе демонстрирует токсичное влияние популярности на ум вчерашних подростков. Решение показать главного героя не менее отталкивающим, чем условные злодеи, не ново для «Пацанов», но почти не встречается в стандартной супергероике и уж тем более в подростковых сериалах, к которым мы привыкли.

Искренность авторов при работе над героями и миром — вот что по-настоящему впечатляет при, прямо скажем, не выдающемся сюжете «Поколения “Ви”». Искренность в показе современной поп-культуры, искренность в деконструкции супергеройских тропов, искренность, наконец, с самими собой. Да, местами сериал поднимает актуальные темы с грацией кувалды — проходится по гендерной дисфории, РПП, харассменту, деанону в соцсетях, депрессивным расстройствам и прочим серьёзным вещам так, что временами хочется либо хихикать, либо бить себя по лицу.

При этом внутри мира «Пацанов» и «Поколения» искренности — ни на грош. Здесь все притворяются, врут друг другу, играют на камеру ради просмотров и подписчиков. Все жалки, но по-своему заслуживают сочувствия, понимания и принятия. Для авторов это очень удобная возможность — любой персонаж, который приоткрывает завесу лжи и выражает пару искренних мыслей, тут же завоёвывает сердца зрителей. И неважно, что он перед этим убил пару беззащитных мирных жителей, — Эван Голдберг и Эрик Крипке умело манипулируют нашим сочувствием.

В «Поколении “Ви”» есть то, что выделяло «Пацанов», — полная безжалостность к героям и злодеям как с физической, так и с моральной точки зрения. Тут ни с кем не церемонятся, главные герои находятся в постоянном стрессе и не скрывают своих пороков. И это, как ни странно, привлекает в спин-оффе. Если персонажи «Пацанов» уже закостенели в своих образах (Бутчер в третьем сезоне скорее навевал скуку, нежели дарил новые мемы), то герои «Поколения» умеют удивлять.

Это ещё одно из достоинств обоих сериалов — смещение полюсов у положительных и отрицательных архетипов. Тот, кто по всей супергеройской логике должен быть хорошим, оказывается жестоким злодеем, а тот, кому на роду написано быть антагонистом, внезапно оказывается наделён добродетелью. «Поколение “Ви”» постоянно обманывает ожидания зрителя (или как минимум старается) — если вы не проспойлерили себе твист из завязки, концовка первого эпизода может вас здорово удивить.