Обсуждаем 2 сезон сериала «Пацаны» в 7 выпуске «Фантастического подкаста»

Сегодня понедельник — а значит, время для нового выпуска нашего «Фантастического подкаста», в котором наши редакторы и авторы обсуждает новинки поп-культуры: книги, фильмы, игры, общается с писателями-фантастами и просто хорошо проводит время.
Седьмой выпуск посвящён недавно стартовавшему второму сезону лучшего супергеройского сериала последний лет (и лучшего сериала 2019 года по версии МирФ) — «Пацаны». Наши авторы и большие фанаты комиксов Дмитрий Злотницкий, Денис Варков и Евгения Сафонова обсуждают первые серии второго сезона и сравнивают комикс с сериалом. Вернее, Дмитрий и Денис уговаривают Евгению почитать комикс, где полно жести, кровищи и прочих непотребств. Приятного прослушивания!
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