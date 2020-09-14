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    Обсуждаем 2 сезон сериала «Пацаны» в 7 выпуске «Фантастического подкаста»

    14 сентября 2020
    Кот-император
    14.09.2020
    43282
    0 минут на чтение
    Какие сериалы смотреть в сентябре 2020? Пацаны, воспитанные волками 5

    Сегодня понедельник — а значит, время для нового выпуска нашего «Фантастического подкаста», в котором наши редакторы и авторы обсуждает новинки поп-культуры: книги, фильмы, игры, общается с писателями-фантастами и просто хорошо проводит время.

    Седьмой выпуск посвящён недавно стартовавшему второму сезону лучшего супергеройского сериала последний лет (и лучшего сериала 2019 года по версии МирФ) — «Пацаны». Наши авторы и большие фанаты комиксов Дмитрий Злотницкий, Денис Варков и Евгения Сафонова обсуждают первые серии второго сезона и сравнивают комикс с сериалом. Вернее, Дмитрий и Денис уговаривают Евгению почитать комикс, где полно жести, кровищи и прочих непотребств. Приятного прослушивания!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Также вы можете скачать файл.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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