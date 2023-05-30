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    #антиутопия #Корея #обзор сериала #постапокалипсис

    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия

    30 мая 2023
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    30.05.2023
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    3 минуты на чтение
    #антиутопия #Корея #обзор сериала #постапокалипсис
    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия

    На Землю упала комета, уничтожив большую часть человечества. Корейский полуостров превратился в безжизненную пустыню, где даже воздух непригоден для дыхания. Выживший 1% населения поделился на три класса, а за границами благоустроенных районов остаются обездоленные «беженцы». Люди, запертые в своих домах, полностью зависят от поставок кислорода, которые осуществляют специальные курьеры. Путешествия через пустоши опасны, поэтому курьерами становятся лишь лучшие из лучших. И никто не может сравниться с легендарным курьером 5-8, который мечтает изменить существующий порядок вещей.

    Black Knight / 택배기사 (Delivery Driver)

    Жанр: постапокалипсис
    Режиссёр: Чон И-сок
    В ролях: Ким У-бин, Кан Ю-сок, Исом, Сон Сын-хон
    Премьера: 12 мая 2023 г.
    Возрастной рейтинг: 16+
    Продолжительность: 6 серий по 45 минут
    Похоже на: «Сквозь снег» (2020–…), «Безумный Макс: Воин дороги» (1983)

    Если вы соскучились по простым, незамысловатым историям о том, как люди выживают в постапокалиптическом мире, то корейская новинка от Netflix определённо придётся вам по душе. «Чёрный рыцарь» основан на одноимённом веб-комиксе Ли Юн-гюн, однако сюжет сериала очень сильно отличается от первоисточника.

    Постмодернизм приучил современных зрителей к тому, что сериалы обязательно должны быть мозголомными, такими, чтобы в сюжете и мотивации героев без пол-литра было никак не разобраться. Антиутопиям и постапокалипсису везёт даже меньше других жанров, потому что от них ожидают особенно изощрённого социального комментария. На этом душноватом фоне «Чёрный рыцарь» ощущается почти как глоток свежего воздуха.

    Сериал, нисколько не стесняясь, воспроизводит самые популярные клише своего жанра и показывает авторитарное общество, разделение на классы, жестокую конкуренцию за ресурсы, злобную корпорацию и аутсайдеров, выживающих за пределами новой цивилизации. Однако ни в этих клише, ни в явных заимствованиях из работ-предшественниц нет ни намёка на многослойную иронию или типичное постмодернистское перемигивание со зрителем. История и мир подаются прямолинейно и даже бесхитростно.

    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия 2

    Социальный комментарий сериала предельно прозрачен: богатые наслаждаются ограниченными ресурсами, пока бедные буквально задыхаются без дефицитного кислорода. Самая угнетённая группа — «беженцы», которые мечтают получить «гражданство» того или иного района. А вот экологическая тема раскрыта не столь однозначно, ведь человечество оказалось не виновато в той катастрофе, которая в сериале привела к глобальному вымиранию.

    Пожалуй, единственная явно оригинальная черта «Чёрного рыцаря» — это многочисленные аллюзии на отбушевавший недавно коронавирус. Сеттинг сериала несомненно вызовет вьетнамские флешбэки у всех, кто пережил более или менее серьёзный карантин. Люди заперты по домам и зависят от курьеров, которые доставляют им продукты, рискуя жизнями. На улице и иногда даже в помещениях приходится носить респиратор или кислородную маску. Принадлежность жителей к тому или иному району определяется по QR-коду, который выбит на тыльной стороне ладони. В сюжете нашлось место даже «смертельной вакцине».

    Однако всё же сеттинг сериала нельзя назвать тщательно продуманным. Из-за небольшого хронометража создателям, к сожалению, не хватило времени, чтобы показать побольше мелких деталей быта и необязательных подробностей, которые всегда добавляют вымышленному миру живости и правдоподобия.

    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия 3

    Персонажи легко укладываются в определённые типажи, так что при их подаче актёрам особо негде было развернуться: Робин Гуд, талантливый юный бунтарь (в комиксе это девушка, в сериале — парень), благородный вояка, пожилой мудрый наставник и злодей, исповедующий социал-дарвинизм. И главный герой сериала, легендарный курьер 5-8: он настолько крут, что в мире, где кислород — самый ценный ресурс, курит прямо в машине.

    Визуальная сторона «Чёрного рыцаря» представляет собой смесь элементов, понадёрганных от разных собратьев по жанру постапокалипсиса. Наибольшее влияние на эстетику сериала оказал «Безумный Макс» с его байкерскими бандами и гонками по пустошам, однако стиль «Чёрного рыцаря» всё-таки не настолько причудливый. Своей приземлённостью сериал напоминает скорее первый фильм знаменитой серии Джорджа Миллера, ещё не такой красочный и дерзкий, как его продолжения.

    Корейский «Чёрный рыцарь»: постапокалипсис, курьеры и антиутопия 1

    Жестокости в сериале хватает, но его общая атмосфера не очень мрачная. Герои много шутят, а у одного из них есть даже целая группа поддержки, состоящая сплошь из комических персонажей. Вместо того чтобы накачивать зрителя чувством отчаяния и безысходности, как это делают многие другие постапокалиптические истории, «Чёрный рыцарь» продвигает вполне оптимистичную мысль о том, что даже в таком мире можно и нужно продолжать борьбу за справедливость и равенство.

    Всё это могло прозвучать как жёсткая критика, но на самом деле безыскусность сериала — не фатальный недостаток, а даже его сильная сторона. Не нужно гадать, кто здесь герой, а кто злодей. Не нужно ломать голову над очередным мудрёным сюжетным поворотом. Можно просто расслабиться и получать удовольствие от непритязательной, но крепко сбитой истории с понятными героями, логично развивающимся сюжетом и неплохой постановкой.

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