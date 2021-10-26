«Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом

Юные Локи уверены, что смогли одолеть монстра, который едва не погубил их семью, и никакие сверхъестественные опасности им больше не угрожают. Однако изворотливый Додж уцелел и, скрываясь под личиной одного из друзей Локов, строит им новые козни. Тем временем Тайлер Лок и его возлюбленная приближаются к совершеннолетию, а значит, вскоре должны будут забыть про магию и все приключения, которые из-за неё пережили.

Locke & Key Жанр: молодёжное фэнтези

Продюсеры: Мередит Аверилл, Карлтон Кьюз, Арон Эли Колейт

В ролях: Дэрби Стэнчфилд, Аарон Эшмор, Коннор Джессап, Эмилия Джонс

Премьерный показ: 22 октября 2021 года

Продолжительность: 10 серий по 45 минут

Похоже на:

«Ривердейл»

«Очень странные дела»

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Хотя комикс «Ключи Локов», как и большинство произведений Джо Хилла, сам по себе кинематографичен, экранизация очень сильно от него отошла. Это касается как стиля повествования, так и конкретных сюжетных ходов. По сути, авторы сериала заимствовали из комикса только общую идею о доме, наполненном магическими ключами, и завязку сюжета с семьей Локов, которая лишилась отца и переехала в старый особняк, не подозревая о его секретах. История, выстроенная на этой основе, с каждым эпизодом всё дальше отходила от комиксов Хилла. В итоге вместо драматичного и жестокого мистического хоррора получилось подростковое фэнтези с интересными миром и магией.

К началу второго сезона от сюжета комикса в экранизации осталось уже очень немного. Пожалуй, главное из того, что сценаристы всё-таки позаимствовали, это идея, что Додж, скрываясь под личиной обычного подростка, втирается в доверие к юным Локам и плетёт хитроумные интриги. В результате в экранизации по факту сменяется антагонист. Лайсла Де Оливейра, которая играла Доджа в первом сезоне и на экране обладала поистине демонической аурой, теперь появляется буквально в паре сцен. А на протяжении большей части сезона злодей скрывается под личностью подростка Гейба — персонажа, созданного специально для сериала.

Увы, именно злодей — а на нём во многом держится весь конфликт сезона — стал полнейшим разочарованием. Молодой актёр Гриффин Глюк не справился с возложенной на него задачей. Если его предшественница буквально излучала опасность, которая и должна исходить от древнего потустороннего создания, то Гейб выглядит обыкновенной школьной шпаной, которая очень хочет казаться крутой, но на деле способна только на мелкие пакости. Все его махинации соответствуют этому образу. В комиксах маскирующийся Додж был ловким интриганом и манипулятором, он почти всегда опережал противников на несколько шагов, долго не раскрывал тайну своей личности и не раз совершал жуткие поступки. Козни же Гейба примитивны — потому-то, в отличие от комиксного прообраза, он не пугает и не кажется хитроумным и вызывает разве что снисходительную усмешку. Вдобавок сценаристы зачем-то прописали Доджу совершенно неубедительную, если вспомнить предысторию персонажа, романтическую привязанность к Кинси. Это ослабляет и без того неуклюжие потуги Гейба стать властелином ключей.

На смену опасному и интересному протагонисту пришла его бледная копия — как следствие, во втором сезоне магистральный конфликт получился куда менее напряженным и увлекательным, чем в первом. Вдобавок в комиксах по мере приближения к кульминации неуклонно рос размах событий и финальное противостояние Локов и Доджа выглядело по-настоящему эпическим. А в сериале в развязке конфликта — вероятно, из-за бюджетных ограничений — нам показывают лишь небольшую стычку с использованием нескольких магических ключей.

Впрочем, есть у авторов сериала и удачные собственные находки. Например, большое внимание во втором сезоне уделено проблеме взросления, которая встаёт перед героями, прежде всего перед Тайлером и его возлюбленной Джеки. Скоро они должны потерять воспоминания о магии ключей. Эта безрадостная перспектива служит основой для самых, пожалуй, эмоциональных сцен сезона и любопытной сюжетной линии, посвященной попыткам героев найти выход из положения.

Удачным решением сценаристов можно назвать и то, что теперь более значительную роль в событиях играют взрослые. Дядя Дункан, который прежде был почти статистом, превращается в по-настоящему значимого персонажа. Ему предстоит пройти непростой путь, чтобы обрести себя, и сыграть значительную роль в борьбе с Доджем. А Нина Лок, пытаясь начать новую жизнь, знакомится с обаятельным историком Джошем Беннетом — он же, в свою очередь, одержим тайнами своего предка, связанными с семейством Локов. Эти в целом побочные сюжетные линии добавляют второму сезону эмоционального накала, которого недостаёт магистральному сюжету.

Кроме того, поскольку сериал продлили на третий сезон, сценаристы по ходу второго закладывали фундамент для продолжения. Они явно планируют рассказывать собственную историю, написанную без опоры на комиксы. Хочется надеяться, что она окажется более захватывающей и драматичной, чем та, что нам показали во втором сезоне.