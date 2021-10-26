    Обзоры сериалов | Сериалы
    #Netflix #Джо Хилл #комиксы #обзор сериала

    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом

    26 октября 2021
    26.10.2021
    7259
    3 минуты на чтение
    #Netflix #Джо Хилл #комиксы #обзор сериала
    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом

    Юные Локи уверены, что смогли одолеть монстра, который едва не погубил их семью, и никакие сверхъестественные опасности им больше не угрожают. Однако изворотливый Додж уцелел и, скрываясь под личиной одного из друзей Локов, строит им новые козни. Тем временем Тайлер Лок и его возлюбленная приближаются к совершеннолетию, а значит, вскоре должны будут забыть про магию и все приключения, которые из-за неё пережили.

    Locke & Key

    Жанр: молодёжное фэнтези
    Продюсеры: Мередит Аверилл, Карлтон Кьюз, Арон Эли Колейт
    В ролях: Дэрби Стэнчфилд, Аарон Эшмор, Коннор Джессап, Эмилия Джонс
    Премьерный показ: 22 октября 2021 года
    Продолжительность: 10 серий по 45 минут
    Похоже на:
    «Ривердейл»
    «Очень странные дела»
    «Леденящие душу приключения Сабрины»

    Хотя комикс «Ключи Локов», как и большинство произведений Джо Хилла, сам по себе кинематографичен, экранизация очень сильно от него отошла. Это касается как стиля повествования, так и конкретных сюжетных ходов. По сути, авторы сериала заимствовали из комикса только общую идею о доме, наполненном магическими ключами, и завязку сюжета с семьей Локов, которая лишилась отца и переехала в старый особняк, не подозревая о его секретах. История, выстроенная на этой основе, с каждым эпизодом всё дальше отходила от комиксов Хилла. В итоге вместо драматичного и жестокого мистического хоррора получилось подростковое фэнтези с интересными миром и магией.

    К началу второго сезона от сюжета комикса в экранизации осталось уже очень немного. Пожалуй, главное из того, что сценаристы всё-таки позаимствовали, это идея, что Додж, скрываясь под личиной обычного подростка, втирается в доверие к юным Локам и плетёт хитроумные интриги. В результате в экранизации по факту сменяется антагонист. Лайсла Де Оливейра, которая играла Доджа в первом сезоне и на экране обладала поистине демонической аурой, теперь появляется буквально в паре сцен. А на протяжении большей части сезона злодей скрывается под личностью подростка Гейба — персонажа, созданного специально для сериала.

    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом 1

    Аарон Эшмор — один из самых известных актёров сериала, и логично, что роль его героя становится более значимой

    Увы, именно злодей — а на нём во многом держится весь конфликт сезона — стал полнейшим разочарованием. Молодой актёр Гриффин Глюк не справился с возложенной на него задачей. Если его предшественница буквально излучала опасность, которая и должна исходить от древнего потустороннего создания, то Гейб выглядит обыкновенной школьной шпаной, которая очень хочет казаться крутой, но на деле способна только на мелкие пакости. Все его махинации соответствуют этому образу. В комиксах маскирующийся Додж был ловким интриганом и манипулятором, он почти всегда опережал противников на несколько шагов, долго не раскрывал тайну своей личности и не раз совершал жуткие поступки. Козни же Гейба примитивны — потому-то, в отличие от комиксного прообраза, он не пугает и не кажется хитроумным и вызывает разве что снисходительную усмешку. Вдобавок сценаристы зачем-то прописали Доджу совершенно неубедительную, если вспомнить предысторию персонажа, романтическую привязанность к Кинси. Это ослабляет и без того неуклюжие потуги Гейба стать властелином ключей.

    На смену опасному и интересному протагонисту пришла его бледная копия — как следствие, во втором сезоне магистральный конфликт получился куда менее напряженным и увлекательным, чем в первом. Вдобавок в комиксах по мере приближения к кульминации неуклонно рос размах событий и финальное противостояние Локов и Доджа выглядело по-настоящему эпическим. А в сериале в развязке конфликта — вероятно, из-за бюджетных ограничений — нам показывают лишь небольшую стычку с использованием нескольких магических ключей.

    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом 2

    Злодею второго сезона недостаёт и личной харизмы, и хитроумия, и жестокости комиксного Доджа

    Впрочем, есть у авторов сериала и удачные собственные находки. Например, большое внимание во втором сезоне уделено проблеме взросления, которая встаёт перед героями, прежде всего перед Тайлером и его возлюбленной Джеки. Скоро они должны потерять воспоминания о магии ключей. Эта безрадостная перспектива служит основой для самых, пожалуй, эмоциональных сцен сезона и любопытной сюжетной линии, посвященной попыткам героев найти выход из положения.

    Удачным решением сценаристов можно назвать и то, что теперь более значительную роль в событиях играют взрослые. Дядя Дункан, который прежде был почти статистом, превращается в по-настоящему значимого персонажа. Ему предстоит пройти непростой путь, чтобы обрести себя, и сыграть значительную роль в борьбе с Доджем. А Нина Лок, пытаясь начать новую жизнь, знакомится с обаятельным историком Джошем Беннетом — он же, в свою очередь, одержим тайнами своего предка, связанными с семейством Локов. Эти в целом побочные сюжетные линии добавляют второму сезону эмоционального накала, которого недостаёт магистральному сюжету.

    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом 3

    Молодые Локи ошибаются, считая, что опасность, которая нависала над ними, навсегда исчезла

    Кроме того, поскольку сериал продлили на третий сезон, сценаристы по ходу второго закладывали фундамент для продолжения. Они явно планируют рассказывать собственную историю, написанную без опоры на комиксы. Хочется надеяться, что она окажется более захватывающей и драматичной, чем та, что нам показали во втором сезоне.

    Первый сезон сериала «Лок и ключ» не был идеальным и во многом проигрывал первоисточнику. Второй, несмотря на ряд неплохих идей, ещё немного сдал из-за бледного злодея и слабого основного конфликта.

    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом 4

    Флешбэки о прошлом Локов позволяют узнать больше о происхождении магических ключей, а заодно готовят почву для сюжета следующего сезона

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Любовь, смерть и роботы» 2 сезон: в каком порядке смотреть? От хорошего к лучшему 2
    «Любовь, смерть и роботы», 2 сезон: в каком порядке смотреть?
    «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона». Не те «егери», которых вы ищете
    «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона». Не те «егери», которых вы ищете
    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное 7
    «Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное

    Статьи

    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»
    0
    33846
    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»

    Новое видео от Hobby World.

    Пятая редакция Vampire: The Masquerade. Что изменилось в Мире Тьмы? 2
    0
    46926
    5-я редакция Vampire: The Masquerade скоро на русском! Что изменилось в Мире Тьмы?

    Эта книга стала крупнейшим переосмыслением знаменитой игры про вампиров за всю её долгую историю. Разберёмся, что в ней осталось прежним, что изменилось и что в итоге вышло.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 5
    0
    61383
    Дэвид Вонг «Что за чушь я сейчас прочитал?». Загадка бетонного снеговика

    Комедийный хоррор для любителей абсурда, теорий заговора и тщательно скрываемого за этим здравого смысла.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 10
    0
    116619
    Игры по JoJo’s Bizarre Adventure

    JoJo не только аниме, но и целая франшиза, в которую входят и видеоигры — от RPG до файтингов и beat ’em up.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2
    0
    213436
    Ребекка Куанг «Пылающий бог». От героя к чудовищу

    Ориентальное фэнтези о том, как человек превращается в тирана.

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе 4
    0
    266448
    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе

    Не странно ли, что в стольких сказках были Иванушки-дурачки и Василисы Премудрые, но каждый раз это как будто другие герои? 

    На Kickstarter открылся сбор средств на издание артбука Симона Столенхага The Labyrinth 12
    0
    437061
    Саймон Столенхаг «Лабиринт»: артбук о странном и мрачном мире

    Как и прежде, вас ждут гротескные машины, природные аномалии и ретро-стиль. Но на сей раз всё гораздо мрачнее. Мир «Лабиринта» — это тусклое марево и пепельные дюны.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 2
    0
    367706
    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше?

    Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить