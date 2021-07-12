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    #Netflix #мистика #обзор сериала #триллер

    «Катла»: исландский триллер в духе «Соляриса»

    12 июля 2021
    12.07.2021
    8455
    4 минуты на чтение
    #Netflix #мистика #обзор сериала #триллер
    «Катла»: исландский триллер о потере в духе «Соляриса»

    Вы наверняка встречали в сети флэшмобы вроде «Будь у вас возможность, что вы бы сказали себе из прошлого?» Его участники обычно предлагают своему молодому «я» закупить долларов или биткоинов, но некоторые всерьёз задумываются, как один-два шага могли бы изменить их жизни. А Балтазар Кормакур — пожалуй, самый известный исландский режиссёр; регулярно сотрудничает с Голливудом и поставляет фильмы о борьбе человека со стихией, — снял о подобных размышлениях фантастическую драму с элементами триллера. В этот раз тоже не обошлось без эксплуатации северного колорита, но теперь в сериале слышны не громыхания фильма-катастрофы, а отзвуки «Соляриса», «Тьмы» и французского проекта на схожую тему «На зов скорби».

    Katla

    Жанр: драма, мистика
    Режиссёр: Балтазар Кормакур
    Сценарист: Сигурйон Кьяртанссон
    В ролях: Гвюдрун Эйфьорд, Ирис Таня Флигенринг, Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Алиетт Офейм
    Продолжительность: 8 эпизодов по 50–60 минут
    Премьера: 17 июня, Netflix
    Похоже на: «Солярис» • «Байки из Петли» • «На зов скорби»

    Из исландского городка Вика уехали почти все жители, когда поблизости пробудился вулкан Катла; терпеть пепел и холод остались лишь несколько семей. Группа вулканологов, возглавляемая учёным из Рейкьявика, изучает странные образцы породы. Едва они успевают прийти к хоть к каким-то выводам, как на границе Вика объявляется странная туристка, с ног до головы покрытая пеплом. Она утверждает, что её зовут Гунхильда, и она из Швеции — но кажется, что девушка не та, за кого себя выдаёт, ведь скоро в Вик прибывает настоящая Гунхильда из Швеции. И прежде, чем найти хоть какие-то ответы, местные жители сталкиваются с ещё одной неожиданностью — точно так же, покрытая пеплом, в городке появляется девушка Аса, пропавшая без вести год назад.

    «Катла»: исландский триллер о потере в духе «Соляриса» 5
    «Катла»: исландский триллер о потере в духе «Соляриса» 2

    Сериал привлёк внимание известного разработчика видеоигр Хидео Кодзимы — антураж очень напоминает его последнюю видеоигру Death Stranding. Неудивительно, ведь несколько лет назад он с командой посетил Исландию, где черпал вдохновение!

    Сюжеты с «возвращенцами» не новы, но при этом встречаются в массовой культуре редко — во многом потому, что сказать что-то сверх того же «Соляриса» уже сложно. Подобная история почти всегда строится как метафора терапевтического разговора с самим собой. Главной темой «Катлы» стал разговор о потерях и сожалениях, но завёрнутый в оболочку из самых разных ситуаций. Вулкан приводит в город (а по поверьям местных жителей именно Катла стоит за пришельцами из глубин земли) не только тех, кто умер какое-то время назад, но и «дубликатов». Не точные копии, а скорее слепки годовой или даже двадцатилетней давности, тут уж как решит вулкан. 

    Две концепции (с «умершими» и с «клонами») ярко выражают идею того, что потери и нежелательные перемены — это трагичные, но естественные части жизни, которые нужно уметь принимать. Чем больше за них хватаешься, чем больше тратишь сил на попытки отвергнуть новую реальность и жить как раньше, тем больше теряешь себя. Перестаёшь радоваться новому и разделять счастье с близкими. В реальной жизни не существует услужливого Катлы, который создаст из пепла утешающее воспоминание. 

    «Катла»: исландский триллер о потере в духе «Соляриса» 3

    У исландцев не было никаких проблем с тем, чтобы носить маски во время коронавирусной пандемии — из-за извержения вулканов это и так стало необходимость. На фото — Гвюдрун Эйфьорд в роли Гримы

    Исполнительница роли Гримы Гвюдрун Эйфьорд — непрофессиональная актриса кино и сериалов, «Катла» стала её первым крупным проектом. Зато в Исландии (и немного за её пределами) Гвюдрун известна как певица GDRN — это её сценический псевдоним, под которым она выступает уже несколько лет. Артистические данные вполне помогли справиться с ролью — вернее, даже с двумя. Кормакур специально взял для проекта как опытных актёров, так и нескольких молодых.

    Скажем, Грима, младшая сестра Асы, сталкивается с лучшей версией себя из прошлого, той, кто ещё не пережила трагедию. Та версия любит мужа, получает удовольствие от жизни, старается привнести в мир что-то светлое и занимается домашним ремонтом. Авторы доводят конфликт «себя» и «себя идеальной» до лёгкого абсурда: муж не замечает, что в его доме живут две версии жены, которые даже одеваются по-разному! В итоге Грима отдаёт всё на волю случая — развязка вышла до мурашек эффектной. 

    Ещё более эмоциональной вышла линия вулканолога Дарри и его жены Ракель, которым Катла вернул к жизни погибшего три года назад сына. Пара впадает в отчаяние и даже сомневается в собственном рассудке — ровно до тех пор, пока Дарри не удаётся сформулировать теорию о происхождении пепельных гостей. И, будто подтверждая теорию, новоявленное дитя сперва пугает родителей разговорами о смерти в школе, а затем намеренно устраивает автокатастрофу. Дарри и Ракель ничего не остаётся, как ещё раз принять утрату и твёрдо решить для себя, что появившийся сын — не их ребёнок. 

    «Катла»: исландский триллер о потере в духе «Соляриса» 1

    Развязку линии Дарри (Бьорн Торс) и Ракель (Биргитта Биргисдоттир) было попросту тяжело смотреть

    Но проблема этих и других сюжетных линий — в излишней оторванности друг от друга, конфликты будто существуют только сами по себе. В Вике и так мало жителей, а с приходом пепельных гостей горожане ещё больше отдалились друг от друга, каждый остался наедине со своей проблемой. Лишь ближе к концу сезона люди попытались объединить усилия, чтобы разобраться в происходящем — но к этому моменту пришельцы из-под земли уже закончили делать то, за чем пришли. Сложно сказать, с чем связана такая обособленность — возможно, дело в укладе жизни исландцев, привыкших из-за сурового климата самостоятельно разбираться с проблемами. Пусть даже проблемы и представляют собой взявшихся из ниоткуда людей, облепленных пеплом. Возможно, «Катле» стоило быть альманахом в духе меланхоличного сериала Tales from the Loop, где каждый эпизод рассказывал отдельную историю про одного из центральных персонажей.  

    «Катла» показывает, что Кормакур не растерял любовь к родным местам после многих лет работы со звёздами в США. Съёмкам мешали и непогода, и карантин, но сериал всё же увидел свет, сохранив все черты традиционных северных историй: и колоритные пейзажи во всём великолепии, и неспешное повествование в духе норвежских нуаров, и атмосферу изоляции от остального мира.

    «Катла»: исландский триллер о потере в духе «Соляриса» 4

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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