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    #Disney #компьютерный мультфильм #монстры #мультсериал

    «Монстры за работой»: стоит ли смотреть сериал-продолжение «Корпорации монстров»?

    13 сентября 2021
    13.09.2021
    4075
    3 минуты на чтение
    #Disney #компьютерный мультфильм #монстры #мультсериал
    «Монстры за работой»: стоит ли смотреть сериал-продолжение «Корпорации монстров»? 2

    Тайлор всю жизнь мечтал работать страшилой в «Корпорации монстров». Но как раз в его первый рабочий день «Корпорация» отказывается от энергии страха в пользу силы смеха. И Тайлор, превосходивший в мастерстве пугания самого Салли, оказывается не у дел. Его отправляют к техникам — в отдел странных, но очаровательных монстров. Так начинается череда приключений и курьезов, которые помогут герою обрести себя и найти настоящих друзей.

    Monsters at Work

    Жанр: анимационная комедия

    Шоураннер: Роберт Ганнавей 

    Роли озвучивали: Бен Фельдман, Минди Кейлинг, Генри Уинклер, Билли Кристал, Джон Гудман

    Продолжительность: 10 эпизодов по 22 минуты

    Премьерный показ: 7 июля — 1 сентября 2021 года, Disney+

    Похоже на: «Новая школа императора», «Университет монстров»

    На стриминговом сервисе Disney+ завершился сериал «Монстры за работой» — одновременно и сиквел, и спин-офф мультфильма Pixar «Корпорация монстров». Удалось ли новому проекту удержать планку качества оригинала, или это типичный телевизионный продукт прямиком из эпохи нулевых?

    «Корпорация монстров» вышла во времена творческого расцвета студии Pixar. Тогда каждый ее фильм представлял собой тщательно проработанную историю в новом необычном сеттинге. Авторам было что сказать и детям, и родителям, а притом ещё и развлечь. В «Корпорации» режиссёр Пит Доктер исследовал конфликт между профессиональным долгом и этикой. Салли лучше всех пугает детей и добывает энергию, благодаря которой живёт город монстров. Но герой сближается с маленькой девочкой Бу и пересматривает свои принципы. К тому же в мультфильме был великолепно продуманный мир, основанный на детском страхе перед монстрами под кроватью.

    Сейчас, когда пришло время бороться с Netflix за рынок стриминга, Disney сделала упор на уже зарекомендовавшие себя франшизы. «Мандалорец», заключительный сезон «Войн клонов», «Бракованная партия» и сериалы по киновселенной Marvel становятся рекордсменами по просмотрам и привлекают новых подписчиков. Дошла очередь и до вселенных Pixar. Но из-за «Монстров за работой» появляются сомнения, что это удачная идея.

    «Монстры за работой»: стоит ли смотреть сериал-продолжение «Корпорации монстров»? 5

    Для телепроекта сериал выглядит достойно. От шерсти и вовсе глаз не отвести — настолько качественно она проработана

    Больше всего «Монстры за работой» напоминают типичные сериальные ответвления успешных мультфильмов, выходившие в конце 1990-х — начале 2000-х (ну, вы помните: «Тимон и Пумба», «Новая школа императора», «Лило и Стич»). В каждой серии — новая проблема, которую героям предстоит решить, чаще всего довольно лениво придуманная. В одном из эпизодов «Монстров» герои разбираются с сошедшим с ума торговым автоматом. Решение обычно сводится к суматошной беготне с выпученными глазами. 

    Здесь нет и намёка на свойственный произведениям Pixar психологизм и тонкую работу с образами. Нет и центральной темы — практически все серии обособлены и ни одна не идет дальше прописных истин в духе «никогда не стоит врать друзьям» и «все работы хороши и важны». Здесь всё функционирует по законам ситкомов: вне зависимости от произошедшего должен сохраниться статус-кво. 

    Хронометраж позволил бы показать больше подробностей мира монстров или хотя бы углубиться в характеры и взаимоотношения центральных героев франшизы. Но действие практически не покидает территории корпорации, а все конфликты вращаются вокруг работы и разрешаются самыми примитивными способами. 

    «Монстры за работой»: стоит ли смотреть сериал-продолжение «Корпорации монстров»?

    Лучшая шутка за весь сериал: Салли (которого озвучивает Джон Гудман, игравший Уолта в «Большом Лебовски») предлагает назвать команду Майка по боулингу Big Wazowski

    Салли и Майк всю дорогу остаются на вторых ролях. Одноглазому монстру снова досталась роль комической разрядки, хоть «Университет монстров» и показал, что у него есть потенциал для развития. Салли же лишь дважды вспоминает о Бу, а в остальном ходит без дела. Нас пытаются убедить, что он мудрый и справедливый директор корпорации, но проявить лидерские качества сценаристы ему не дают.  

    Единственное светлое пятно здесь — это новые герои. Они изобретательно придуманы, неплохо прописаны и прекрасно озвучены. Особенно выделяется властолюбивый Данкан, мечтающий занять место руководителя отдела. Будучи далеко не самой приятной личностью, он постоянно норовит подписать с кем-то очередной договор и заработать авторитет. 

    Зато остальные члены команды: начальник отдела Фриц, бывшая подруга Тайлора Вел и похожая на Водонога из оригинала Каттер — как на подбор умилительные персонажи, чьей дружбы Тайлор первое время совершенно не ценит, стремясь поскорее занять должность смешителя. Из этого, опять же, могла получиться неплохая сквозная линия, но увы — авторам интереснее сосредоточиться на очередной скучной экшен-сцене с летящими по рельсам дверьми. В какой-то момент уже сбиваешься со счёта, сколько раз за сезон случалось что-то подобное. 

    «Монстры за работой»: стоит ли смотреть сериал-продолжение «Корпорации монстров»? 3

    В одной серии авторы всё-таки приоткрывают завесу тайны над прошлым одного из второстепенных героев оригинала — изгнанного из своего мира Снежного человека

    Сейчас Pixar возвращается в форму — скоро выходит четвёртый подряд оригинальный проект студии, а «Душа» влюбила в себя, кажется, всех. И хоть «Монстрами за работой» занимались Disney Television Animation и французская Dwarf Animation, «Корпорация монстров» всегда ассоциировалась с Pixar, а имена создателей оригинала появляются в титрах перед каждой серией. Поэтому трудно поверить, что любимая студия поставила знак качества на столь слабом произведении. 

    «Монстры за работой» едва ли заинтересуют кого-то, кроме самых преданных поклонников оригинала и юных зрителей. Есть шанс, что во втором сезоне (на него появляется намек в титрах) создатели сумеют исправить ошибки и вывести проект на уровень, которого заслуживает «Корпорация монстров». Но сейчас просмотр сериала может принести лишь разочарование.

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