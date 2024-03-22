Мультсериал X-Men ’97: возвращение Радиоактивных людей. Первые впечатления

На сервисе Disney+ стартовали «Люди Икс ʼ97» — идейное и сюжетное продолжение ТОГО САМОГО мультсериала о радиоактивных людях из тёплого и лампового детства. Константин Буянов уже посмотрел два первых эпизода и делится первыми впечатлениями: удалось ли шоураннеру Бо ДеМайо передать атмосферу оригинала, а может, и улучшить её?

Существует целая категория мультсериалов, которую можно назвать «те самые». Те, о которых вспоминаешь в первую очередь, когда заходит разговор по теме. Тот самый мультсериал про Бэтмена. Те самые «Черепашки-ниндзя». Тот самый «Человек-паук». И вот на Disney+ вроде бы вернулись те самые «Радиоактивные люди» (и в Marvel Studios понимают их значимость — вспомните появление Профессора в «Мультивселенной безумия»). Новые «Люди Икс ʼ97» ворвались с двумя эпизодами и тут же стёрли почти четверть века, которые прошли с последнего эпизода X-Men: The Animated Series.

Marvel Studios Animation уже освоила компьютерную графику, пока выпускала сериал-антологию What if…?, а X-Men: The Animated Series создавали во времена двухмерной анимации. Аниматорам пришлось решать непростую задачу: с помощью современной технологии воспроизвести картинку старого сериала, да так, чтобы фанаты остались довольны. Результат выглядит потрясающе! Уже на интро, если не смотреть внимательно, можно запутаться: перерисовано ли всё с нуля или какие-то отрывки из легендарной заставки старого сериала всё-таки попали в новую? Не дайте себя обмануть: аниматоры с чистого листа воссоздали почти все сцены, внеся некоторые коррективы. И, судя по двум эпизодам, до конца сезона зрители увидят ещё несколько вариантов интро в зависимости от задействованных в сюжете персонажей. Перематывать не захочется.



После заставки подражание продолжается. Дизайны персонажей воспроизведены с большим вниманием. Локации складов где-то на окраине города точь-в-точь такие, какими были в детстве. Участники очередной мутантоненавистнической банды ни капли не изменились за эти годы. Разумеется, есть в анимации и откровенные неудачи, например дёрганая анимация в некоторых сценах. Но их немного, и они быстро забываются. К тому же у прежнего сериала проблем с анимацией было существенно больше, достаточно вспомнить финал, над которым, справедливости ради, работала другая, более бюджетная студия. Звучит сериал тоже почти по-старому: к своим ролям вернулось большинство актёров озвучки оригинала, а заглавная тема претерпела лишь незначительную модернизацию.

Сохраняется и наивность, свойственная старым сериалам. Персонажи поначалу представлены максимально плоскими. Циклоп — сомневающийся в себе лидер команды, который остался без наставника. Логан — вечный номер два для Джин Грей, которая скоро станет матерью не его ребёнка. Морф забрал на себя роль шутника (уж с его-то способностями!).

Но не стоит обманываться — такой уровень подражания может оказаться ловушкой! «Если новый сериал дословно повторяет старый, какой смысл его смотреть?» К тому же за последние годы немало франшиз обломали зубы, стараясь воспроизвести хитовость предшественников. И поначалу кажется, что «Люди Икс ʼ97» не предлагают ничего, кроме очередной волны ностальгии. Хорошей, может даже выдающейся, но уже набившей оскомину ностальгии.

Но нет, постепенно сериал становится серьёзнее и глубже. Люди Икс всегда были метафорой меньшинств самого разного толка, и уже со второго эпизода сериал активно этим пользуется. В центр истории выводят Магнето — некогда главного соперника Людей Икс. В оригинале он был непреклонным, даже карикатурным злодеем, одержимым лишь идеями выживания и главенства мутантов на Земле. В новой роли ему предстоит изменить своё отношение и к людям, и к мутантам, и к прежним идеалам. Магнето проходит через непростые изменения, его развитие как персонажа доказывает, что «Люди Икс ʼ97» могут быть глубокими. Перешагивая через прошлые устремления, Эрик не выглядит слабым. Наоборот, принятые им решения — признак силы и стремления к общему благу. Остаётся лишь скрестить пальцы, чтобы некоторые фанаты прислушались к его словам.

Воскрешая то, что когда-то многие горячо любили, авторы всегда задаются вопросом: как порадовать старую гвардию и привлечь новую аудиторию? Каждый отвечает по-своему. Похоже, что ныне уволенный шоураннер Бо ДеМайо решил довериться выросшим фанатам оригинального мультсериала. Новый сериал ощущается так, словно предыдущий сезон закончился недавно. Атмосфера, персонажи, стиль, сюжет — всё именно такое, каким осталось в памяти. Любые нововведения вплетены аккуратно и смотрятся естественно: линия Магенто интригует, отношения внутри команды становятся интереснее, видения Джин сулят большую беду. «Люди Икс ʼ97» на полной скорости возвращаются в нашу жизнь, с напором Росомахи расталкивая конкурентов. Два эпизода оставляют после себя только одно желание: тут же посмотреть следующий.