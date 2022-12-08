Сериал «Пантеон»: загробный киберпанк из жизни программистов

Недалёкое будущее, очень похожее на настоящее — во всяком случае, проблемы те же. Девочка Мэдди переживает потерю отца и травлю в школе, мальчик Каспиан — бытовое насилие и драму в семье. А компания «Логорифм» теряет контроль над своей разработкой — «загруженный интеллект», и это увязывает вместе не только Мэдди и Каспиана, но и умерших людей, индийского программиста Чанду, директоров ведущих IT- и нейротехнологических компаний, американскую астронавтку и не только.

Pantheon Режиссёр: Крэйг Силверстейн

Роли озвучили: Кэти Чанг, Пол Дано, Аарон Экхарт, Розмари де Витт и др.

Премьерный показ: 1 сентября 2022 года

Похоже на: «Призрак в доспехах», «Эксперименты Лэйн», «Эон Флакс»

Американо-китайскому фантасту Кену Лю удаётся сочетать американский космополитизм и уникальный опыт китайского эмигранта. Этому посвящена значительная часть прозы Лю, в том числе сборник «Потаённая девушка». А образование и опыт работы как юристом, так и инженером-программистом сформировали его уникальное видение недалёкого будущего и проблем, связанных с развитием искусственного интеллекта и IT. А ещё Лю хорошо работает с персонажами (они не всегда глубокие, но всегда понятные и характерные) и умеет создавать запоминающиеся визуальные образы. Так что его работы просто умоляют об экранизации — а сдержанный, подчас суховатый язык его прозы, сравнимой с хорошим сценарием, в этом помогает.

Возьмём, например, серию рассказов про «богов» из сборника «Потаённая девушка». Эта серия не страдает однообразием, как и цикл Лю про Сингулярность, сочетает в себе интимную драму, масштабный триллер, мифологический сюжет и наукообразие, показывает развитие персонажей и ужасающее, но узнаваемое будущее, которое закономерно следует из актуальных проблем. К тому же главная героиня — подросток, а фантастические концепции здесь объясняются понятно для неподготовленного читателя.

И в сериале это хорошо работает, по крайней мере поначалу. Мэдди и Каспиан — особенные дети, они хорошо разбираются в программировании, но пользуются понятным образным языком. Герои стоят намного выше в понимании происходящего, чем средний зритель, но могут в диалоге доступно объяснить, что происходит и что они делают.

Такие «поддавки» могли бы раздражать в другом произведении, но «Пантеон» погружает в явления, с одной стороны невозможные, с другой — требующие понимать работу программирования. Герои пишут коды, активируют программы и вообще проводят за компьютерами до 70% времени — а то и находятся буквально внутри них. Общение зачастую переходит на языки программирования, а умерший отец радует живую дочку тем, что взламывает код её любимой ММО, чтобы она могла создать себе любой образ, какой захочет. И это отлично соответствует духу рассказов: в них несколько меньше диалогов (отчасти потому, что и персонажей меньше, и они не так хорошо раскрыты, как в сериале), но диалоги эти воспевают поэзию программного кода.

Возникает вопрос, стоило ли делать именно анимационный (а не игровой) сериал, если всё равно в центре внимания персонажи-люди и вещи, которые не так интересно анимировать. Но, как ни странно, аниматоры очень любят творения Кена Лю. Один его рассказ попал в антологию «Любовь, смерть и роботы» («Доброй охоты»), и вышло произведение яркой, неповторимой визуальности. Несмотря на свою любовь к науке, Лю тяготеет к простым, эффектным образам. «Пантеон» в этом отношении поначалу сдержан и переносит героев из повседневной среды в фантастическую лишь изредка — но это вызывает каждый раз яркие впечатления, особенно ценные на фоне обычной жизни героев.

«Пантеон» передаёт сюжет рассказов «Богов не удержишь на цепи» и «Богов не будут убивать» аккуратно. Изменения, конечно, есть: добавление сюжетных линий (например, того же Каспиана в рассказах нет), расширение ролей уже имеющихся персонажей — но это сделано очень тщательно, без разрушения смысла и фабулы. Однако многое меняется ближе к концу сезона, когда всё, что было придумано, надо увязать вместе. Появляются упрощения и поиск лёгких сценарных решений вместо тех, что соответствуют характерам персонажей и духу сериала. Не то чтобы сериал становится непоследовательным, он просто меняет тональность и фактически жанр: из киберпанкового триллера «Пантеон» становится аниме-сёненом в духе CLAMP.

Особенно это заметно в сцене финального сражения между программами двух «загруженных интеллектов». Оно визуализировано как скучное фэнтези с пафосным бросанием друг в друга обвинениями, со стихийной магией, злодейскими монологами и угрозами. Сцена поставлена неплохо, однако она диссонирует с духом сериала, который хоть и использует мифологические мотивы, но всё же рассказывает про настоящих живых людей, чьи личности выше жанровых условностей. А отсылки к «Евангелиону» и другой классике аниме только усугубляют ситуацию.