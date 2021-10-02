«Выжившие»: стоит ли смотреть российский сериал об эпидемии?

Провинциальный российский городок, равноудалённый как от заокеанских просторов, так и от столиц, атакует непонятная смертоносная болезнь. В мгновение ока улицы и больницы заполняются трупами, а немногие выжившие остаются в полнейшей растерянности. Но, как вскоре выясняется, кошмар только начинается. Вы ведь слышали о вреде недосыпа? Так вот, здесь недосып может стать единственным спасением…

Выжившие Жанр: постапокалипсис

Шоураннеры: Роман Волобуев, Елена Ванина, Александр Лунгин

В ролях: Александр Филимонов, Артур Смольянинов, Валентина Лукащук, Дарья Савельева, Анна Слю и другие

Премьерный показ: 12 августа 2021 года на сервисе «Окко»

Продолжительность: 8 эпизодов по 50 минут

Похоже на: «Противостояние» (1978), «Эпидемия» (2020), «Мародер» (2007)

В последние пару лет Россию атакуют экзотические заразы — не только вполне реальный коронавирус, но и вымышленные, одну из которых показывали в сериале «Эпидемия», а другую — в восьмисерийных «Выживших», летней премьере на сервисе Okko. В этих двух произведениях есть схожие элементы: вымершие улицы, карантин, власть в руках военных и бандитов, в общем, не все доживут до зимы. Но холод, голод и преступники — далеко не главная опасность.

Создатели «Выживших» пытались обыграть любопытную, на первый взгляд, концепцию — те, кто пережил мгновенную вспышку болезни, убившей быстро, но не без мучений, изрядную часть населения, столкнулись с новой проблемой. Если человек проспит больше двух часов, то уже не проснётся, а останется в некоем подобии то ли комы, то ли летаргического сна. Так что сломавшийся будильник здесь куда опаснее шальной пули. Сама идея «сонной болезни» взята из романа Игоря Колосова «Выжившие хотят спать» — правда, там были другие герои, а распад общества начался с некоего подземного толчка и быстрого похолодания. Удалось ли создателям — Роману Волобуеву, Елене Ваниной и Александру Лунгину — интересно интерпретировать идею и не стать копией «Эпидемии» и многих других сериалов и фильмов на ту же тему?

Прежде всего отметим несомненные плюсы — а их здесь немало. Для начала, это сцена, на которой разворачивается представление. Действие «Выживших», в отличие от «Эпидемии», снятой по роману «Вонгозеро», начинается не в Москве, а в безымянном городке где-то в российской глубинке (съёмки проходили в Челябинской области). Провинциальные жители живут в окружении серых пятиэтажек, сетевых супермаркетов, магазинов вроде «Продукты 24 часа» и «Чебоксарский трикотаж» — в стандартных, привычных миллионам россиян декорациях. А затем эту жизнь сменяет смерть — быстрая и нетерпеливая, и вот уже улочки и приёмные покои больниц заполняются трупами и тишиной. Те, кто остался в живых, пытаются понять, что делать, куда бежать и как взять ситуацию под контроль. Плюс в том, что всё это легко примерить на себя. Жизнь в провинциальном городе, карантины, локдаун и близкие люди, попавшие в больницу, — к сожалению, знакомая многим ситуация, только в сериале она пошла по гораздо более худшему пути развития.

Вторым приятным моментом оказываются сами выжившие — точнее, та их часть, за которой мы наблюдаем в сериале. Таких людей каждый из нас может встретить в повседневной жизни. Персонажи по-настоящему оживают на экране, а не выполняют роль говорящих функций, благодаря прекрасной работе актёров.

Бывший военный Шадрин (Артур Смольянинов), недавно вернувшийся из поездки в Сирию, отчаянно пытается наладить отношения с Настей (Дарья Савельева), бывшей женой и матерью младшеклассницы Лизы. Роль последней замечательно исполнила совсем юная Виталия Корниенко («Лёд 2», голос маленькой Анны в «Холодном сердце 2»).

Учительница младших классов Оля (Валентина Лукащук, известная многим как Носова из «Школы»), в свою очередь, ничего налаживать не хочет — она думает только о том, как приятно провести ночь с полузнакомым мужчиной из «Тиндера», и даже не представляет, как и в каких обстоятельствах столкнётся с другими героями.

Саша Морозов, которого сыграл Александр Филимонов («Кислород», «Девятаев» и грядущий «Вертинский»), страдает от шизофрении, галлюцинаций и повторяющихся снов, в которых видит «уснувших» и ещё не встреченных людей. Он с удовольствием источает сарказм в отношении всех встречных и особенно лечащего врача Марины Лавровой (Анна Слю, Тигрёнок из «Дозоров»).

А незадачливый охранник Тайсон (Сергей Бондарчук-младший — «Подольские курсанты», «Мертвое озеро», «Чемпионы») переживает крайне неудачный день: теряет старую работу, получает отказ при попытке найти новую. Но будущее готовит для него совершенно неожиданную роль, которая, впрочем, ему подойдёт как никакая другая.

Ещё одним преимуществом сериала можно назвать (хотя кому как, конечно) речь героев — что брутальные мужики, что хрупкие женщины не стесняются ввернуть крепкое словцо. Это добавляет реализма, но некоторых способно оттолкнуть. А вот откровенных сцен нет (только довольно скромная обнажёнка), как и крови (почти), притом что насилия здесь много. Кстати, почему-то практически все стреляют только из АКС-74У. Где местные силовые структуры взяли столько укороченных «калашей» и куда делись автоматы других модификаций — остаётся только догадываться.

И раз уж речь зашла о силовиках, то можно углядеть в сериале и политическую сатиру. Власти считают, что им позволено делать всё — ради будущего блага, разумеется, — и это вызывает народный бунт; он получается хоть и достаточно осмысленным, но столь же беспощадным.

Первые эпизоды, знакомящие с героями на фоне разворачивающейся катастрофы, великолепны. Очередной день, для кого-то неплохой, для кого-то похуже, внезапно становится последним днём нормальной жизни. И вот уже связь и электричество не работают, улицы напоминают поле боя, а чёрная икра и дорогое шампанское теряют всякую ценность. Как и кокаин, который вскоре станет банальным стимулятором, — гораздо ценнее будут патроны и солярка. Беспорядков практически нет, а полиция, армия и ЧОП сами находятся в замешательстве, ведь вирус не делал различий между людьми разных званий и должностей.

К сожалению, после столь бодрого начала сериал принимается то и дело спотыкаться, как будто он и сам страдает «сонной болезнью».

Из позднего лета (или ранней осени) действие переносится в зиму. В многоэтажках коптят «буржуйки», стены покрыты толстым слоем инея, а специальные команды выносят «уснувших» из вымороженных квартир. Всё это напоминает произведения, например, о блокадном Ленинграде, только с бандитами и продуктовым ларьком, больше напоминающим крепость, из суровых 1990-х. Но в целом местный ЧОП и военные поддерживают подобие порядка, а конвои с продуктами худо-бедно, но приходят.

Только вот наблюдать за «бытовухой», честно говоря, скучновато. Да, появляется пара новых персонажей, нам показывают, как люди пытаются устроиться в сложившихся условиях, но это выглядит не так интересно, как, например, угон бензовоза, добавляющий немного экшена. Шадрин пытается договариваться с силовиками в духе: «Ну войди в положение, по-братски, я сам вот из Сирии недавно», — что со временем надоедает. Морозов обильно галлюцинирует — «уснувшая» девушка в видениях для него вполне реальна, и этому тоже уделена изрядная часть хронометража.

При этом заявленная проблема — что героям нельзя долго спать — почти не влияет на сюжет. Да, люди выглядят грязными и измотанными, но не засыпают на ходу. Лишь один из ключевых персонажей, как бы иронично это ни звучало, проспал практически все события, да ещё регулярно упоминаются «уснувшие».

В пятом эпизоде дело немного исправляется… но затем все садятся в поезд, и поездка займёт ещё одну серию. Действительно интересные вещи начинают происходить только в последних эпизодах. Чего стоит проповедница в секте-коммуне — если вы думаете, что это типичная религиозная фанатичка в лучших традициях Стивена Кинга, то попадёте пальцем в небо. Всё намного интересней. Но как только пружина повествования начинает стремительно растягиваться… уже идут последние минуты последней серии.

В конце невольно возникает вопрос — насколько реальны все показанные события? Да, сюжетный ход «это всё было сном» дёшев, однако местная «матушка Абигейл» утверждает, что видела Морозова в сновидении, к тому же ему снятся незнакомцы, которых он встречает позже в различных обстоятельствах. Акцента на таком варианте нет, но и исключать его полностью нельзя. Хотя тем, что показывается в сериале, сюжет не ограничивается: есть ещё целых восемь веб-сериалов, где рассказывается о других персонажах в том же мире, — так что, скорее всего, всё действительно происходило в реальности.