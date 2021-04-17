«Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 5 серия: передышка перед финалом и неожиданный персонаж

После шокирующей развязки прошлой серии Джону Уокеру светит сенатское разбирательство. Сэм возвращается домой, чтобы помочь сестре наконец-то разобраться с лодкой их родителей, пока та ещё не затонула. А Баки ждёт небольшой вояж в Соковию…

Осторожно, спойлеры!

После двух зрелищных и насыщенных событиями серий мы были вправе ожидать, что динамика и дальше будет нарастать до самого финала. Однако создатели «Сокола и Зимнего солдата» решили взять паузу и дать и зрителям, и главным героям перевести дух.

Изрядно поскитавшись по миру, действие возвращается в Соединённые Штаты. Персонажи на время забывают о «Разрушителях флагов» и занимаются мирными домашними делами — чинят лодку, пьют пиво и уделяют время близким. Обычно в фильмах Marvel подобные сцены занимают пять минут, но телевизионный формат позволил выделить на них целый эпизод.

Любители экшена могут возразить, что первая серия по большей части из таких сцен и состояла. Но всего за три эпизода с героями столько всего произошло, что к финалу сериала (или только первого сезона?) они подходят значительно изменившимися людьми. И подобная передышка как раз позволяет им переосмыслить собственные поступки, цели, ценности и стремления. Ну и главное, сериалы продолжают демонстрировать человеческую сторону героев Marvel (а в случае с Земо — и злодеев).

Вторая важная тема пятого эпизода — последствия. Сразу несколько персонажей вынуждены столкнуться с последствиями своих поступков и принять за них ответственность. Сэм подвергает сомнению своё решение отказаться от щита, Джон Уокер предстаёт перед сенатской комиссией, а по следам барона Земо идут барышни из Дора Миладже, которым, в точности как и новому Капитану Америке, наплевать на границы стран и своих полномочий.

В пятом эпизоде сценаристы вернулись к расовому вопросу и снова столкнули Сэма Уилсона с Исайей Брэдли, забытым суперсолдатом, который более тридцати лет провёл в застенках собственного правительства. Для него звёзды и полосы на щите Кэпа ничего не значат — дед считает, что любой уважающий себя чёрный просто не станет переодеваться в костюм Капитана Америки. Брэдли стар и сломлен, он жил в совсем другие времена, на своей шкуре испытал все тяготы сегрегации и полагает, что за семьдесят лет в мире ничего не изменилось. Сэм же настроен куда более оптимистично, тем более что перед ним наглядный пример того, что может случиться, если щит попадёт не в те руки.

Пожалуй, главным сюрпризом «Истины» стало неожиданное появление графини Валентины Аллегры де Фонтейн в исполнении актрисы Джулии Луи-Дрейфус. Согласно источникам, близким к создателям сериала, Валентина должна была впервые появиться в «Чёрной вдове», но из-за пандемии в график релизов пришлось внести изменения, и дебют персонажа пришёлся на «Сокола и Зимнего солдата».

В комиксах Валентина сменила множество ролей, от итальянской аристократки и агента Щ.И.Т. до русского шпиона и суперзлодейки, известной как Мадам Гидра. Пока непонятно, какие именно цели преследует графиня на экране, но у Marvel, по слухам, большие планы на персонажа.

Ну а заканчивается эпизод на самом интересном — на предвкушении финальной схватки и явления истинного наследника Капитана Америки. Мы же знали, что в итоге к этому всё и придёт, верно?