10 самых популярных материалов МирФ в 2016 году

С тех пор, как сайт МирФ.ру перезапустили в конце 2015 года, его посещаемость выросла примерно вчетверо. Спасибо вам, друзья, что вы остаётесь с нами. Мы внимательно следим за тем, какие темы и форматы вас интересуют, и стараемся учитывать это при работе над сайтом и журналом. И мы решили составить топ статей и тем, которые вас особенно волновали в 2016 году.

Топ составлен при помощи метрики Яндекса на основе количества уникальных пользователей, просмотревших статью.

1. 10 самых ожидаемых сериалов 2016 года Мистика, экранизации мрачных комиксов и возрождения удачных шоу прошлого.

Итоги и ожидания всегда входят в число самых популярных материалов, это не новость. Сюрприз в том, что первое место заняли не книги или фильмы, а именно телесериалы. Впрочем, пора перестать удивляться и этому. Мы живём в новый золотой век сериалов — особенно благодаря Netflix и HBO с их очень удачными и серьёзными шоу. Понятное дело, вы хотите знать, что стоит посмотреть.

Приятно отметить, что мы не зря советовали вам «Чёрное зеркало», «Мир Дикого Запада», «Люка Кейджа» и «Волшебников». Эти сериалы потом получили высокие оценки.

2. Капитан Америка оказался агентом «Гидры» Как мир отреагировал на новый шокирующий комикс Marvel.

Кэп, говорящий «Хайль Гидра!» — один из главных мемов 2016 года. Marvel выкинули очередной шокирующий трюк, чтобы привлечь внимание публики: сделали одного из своих главных супергероев предателем. И судя по популярности этой заметки, трюк сработал.

Естественно, всего через выпуск Marvel дали задний ход. Капитан оказался никаким не агентом, его просто загипнотизировали. Мы об этом написали, но продолжение новости уже не вызвало такого ажиотажа.

3. «Заклятие 2»: как фильм переврал реальные события Новый фильм ужасов снят качественно и увлекательно. Но не верьте ни единому слову насчёт «подлинной истории».

Обзор этого фильма ужасов мы нарочно сделали нетипичным, экспериментальным. Строго говоря, рецензия (в целом положительная) только во второй половине текста, а в первой — развенчание рекламного слогана «На основе реальных событий». И судя по посещаемости, такой формат вам понравился. Действительно, порой интереснее узнать не хорош или плох фильм, а обстоятельства его создания или стоящую за ним реальную историю.

4. «Гарри Поттер и проклятое дитя»: сюжет и отзывы критиков Наши опасения насчёт сюжета сбылись… но критики всё равно в восторге от пьесы

Ещё до того, как в Лондоне вышла пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя», мы начали собирать сведения о ней, а сразу после премьеры опубликовали полный пересказ сюжета и отзывы критиков. Пьеса оказалась очень красочной, но по сюжету — очень спорной. Как теперь работают маховики времени, и почему из Гарри вышел такой никудышный отец?

Помимо пересказа спойлеров, вы очень хорошо читали и мнение нашего автора о книге.

Главный вопрос всех фанатов DC — что случилось с фильмом «Отряд самоубийц»? Почему он так и не стал главным супергеройским кино года? Почему его так измочалили на монтаже? И главное, почему в фильме так мало Джокера?

Ещё до выхода режиссёрской версии мы попытались в этом разобраться — и почти точно угадали, что именно в эту режиссёрку войдёт.

Мы попытались дать ответ на самый животрепещущий вопрос для тех, кто выбирает, в каком переводе лучше читать книги Джоан Роулинг. Спивак или Литвинова? «Махаон» или «Росмэн»? Злотеус Злей или… Нет, пожалуй, лучше всё-таки без Злотеуса.

Впрочем, иное мнение нашего редактора тоже вызвало у вас большой интерес.

7. 10 лучших книг 2015 года Новые отечественные книги, долгожданные зарубежные и свежие переводные хиты.

Для многих наших читателей фантастика — это по-прежнему в первую очередь литература. Поэтому мы не удивились, обнаружив среди самых популярных материалов наш список главных фантастических книг. Те, кто искал, что почитать, хорошо просматривали его весь год.

Совсем чуть-чуть топу книг уступил топ фильмов, а ему, в свою очередь, топ сериалов. В 2015 году, впрочем, победители были очевидны заранее. Оставалось только решить, в каком порядке займут места «Дорога ярости», «Пробуждение Силы», «Марсианин» и «Головоломка».

Поклонники «Игры престолов» обожают строить фантастические теории и читать их. В число наших самых популярных статей года вошло множество фанатских теорий, но эта — самая популярная. Если Бран Старк может не только видеть прошлое, но и влиять на него — в сериале теперь возможно всё…

Эти якобы спойлеры к будущему фильму Райана Джонсона пока не подтверждены и не опровергнуты. В сущности, это ещё одна фанатская теория. Она либо сбудется, либо нет, и мы это узнаем уже меньше чем через год.

Но если в фильме всё так и будет, значит, сценаристы Lucasfilm — заядлые фанаты «Легенды об Аанге»!