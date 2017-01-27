Российская государственная библиотека для молодёжи запускает новый конкурс для тех, кто любит рисовать и писать фантастику. С 1 февраля оргкомитет начнёт принимать рассказы и рисованные истории в жанре фантастики, детектива или приключений. Обязательно условие — действие должно разворачиваться вокруг библиотеки и/или библиотекаря. Все правила (объём текста и формат файлов) опубликованы в Положении конкурса.

Приём продлится до 30 апреля, а 27 мая состоится награждение победителей. Работы победителей опубликуют в отдельном сборнике. Жюри возглавит фантаст Сергей Лукьяненко.

«Орден Тота» — конкурс для любителей писать и рисовать фантастику 1

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Кот-редактор
Кот-редактор
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