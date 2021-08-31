Hello There!

Мы снова за своё. Последние несколько дней в нашей группе ВКонтакте шло ещё одно голосование, в ходе которого мы выяснили любимые мемы читателей, теперь уже — из трилогии приквелов «Звёздных войн» (I, II и III эпизоды).

Голосование проходило в два этапа. Сперва вы в комментариях сформировали топ-10, а потом мы запустили голосование из этого топа. Давайте же поглядим, кто из нас больше любит демократию и сколько мемов уже на подходе.

Но сперва, если пропустили, поглядите, как это было в прошлый раз — с мемами из «Властелина колец».

На втором этапе проголосовали 3 074 человека (чуть-чуть больше, чем в случае с «Властелином колец»). Мы разрешили выбирать несколько вариантов, и вот что получилось.

10 место: Абсолютная власть

235 голосов, 7,64%

Эффектная фраза в сочетании с молниями и вышвыриванием джедая в окно — это ещё не залог успеха. Учитесь, Дарт Сидиус!

9 место: «Смешная нарезка детей» (и вариации)

414 голосов, 13,47%

С хорошим отрывом на девятое место выходит «Смешная нарезка детей» — целый кладезь мемов на одну из самых трагичных сцен во всей саге. Собственно, название мема пошло с вот такой картинки.

Есть вариация с 2020 годом.

Есть и такой кроссовер.

Когда родители спрашивают, что случилось со всеми юнлингами

Само собой, к Энакину остаётся много вопросов и после смерти

Энакин: покаялся в последнюю минуту, отправляется на джедайские небеса

Все убитые им юнлинги:

Хватает вариаций и с игрой для виртуальной реальности Beat Saber, где нужно рубить цветные блоки:

Ну и если вы позабыли, как это было в фильме.

8 место: «Ненавижу!» (и вариации)

441 голос, 14,35%

У этого мема с ярко выраженной эмоций тоже хватает вариаций. В целом, как показывают результаты, дуэль Оби-Вана и Энакина можно смело на цитаты разбирать.

7 место: «Я люблю демократию»

472 голоса, 15,35%

Любите ли вы демократию так же, как её любит Шив Палпатин? Мем (почему-то) особенно популярен в России перед выборами, чаще всего его используют, чтобы прокомментировать неожиданные (или, наоборот, ожидаемые) результаты.

Какой сериал вам нравится больше?

Что лучше: любая песня Арианы Гранде или саундтрек из «Майнкрафта»?

6 место: «Забавно» (Ironic)

515 голосов, 16,75%

И снова Шив Палпатин! Иронично, что он идёт сразу после «Я люблю демократию». Иронично, что в русском дубляже фразу перевели как «забавно». Иронично, что… а остальное обязательно придумайте сами! Использовать мем обязательно неспешно, словно смакуя слово.

Вне конкурса В топ-10 не попал один из любимых мемов кота-императора. Больше, чем Оби-Вана, Энакин ненавидит только песок, ведь он грубый, жёсткий, неприятный, проникает повсюду. Местный мальчик плачет над песком Почему ты не любишь песок? А: он жёсткий. B: он грубый. С: он неприятный. D: он проникает повсюду Куда бы спрятать Люка? Туда, куда Энакин не отправится… Песок! — Мы не можем её оставить!

— Энакин, она покрыта песком! Бен: «Дедушка?»

Энакин: «Рей собирается закопать мой световой меч в песок, ты должен остановить её». Фраза в фильме:

5 место: «200 тысяч единиц уже готовы…» (и вариации)

528 голосов, 17,18%

Чаще всего мем применяется накануне праздников, после сбора овощей или вроде того.

4 место: «Я, конечно, не эксперт, но…»

710 голосов, 23,1%

Новое прочтение двойного светового меча можно применять ко всем ситуациям, когда в споре появляется аргумент с дополнительным «но».

Хотя есть и неожиданные прочтения.

3 место: Hello There — General Kenobi (и вариации)

859 голосов, 27,94%

О нет, мы обречены, мем с Оби-Ваном не занял первое место!

2 место: Свежий шаблон с Эни и Падме («Верно?..»)

1087 голосов, 35,36%

«Мы участвуем в битве мемов» — «Чтобы победить?» — «…» — «Чтобы победить, верно?»

Свежий мем (распространился в начале лета) по мотивам сцены из «Атаки клонов» занял вторую строчку хит-парада. Иронично, что и прям таких кадров нет — в меме используются отзеркаленные изображения.

Первоначально картинка выглядела так (что, в общем-то, хорошо отражает линию Энакина).

«Я изменю мир» — «К лучшему, верно?» — «…» — «К лучшему, верно?»

1 место: «Ты был избранником! Ты должен был бороться со злом!»

1399 человек, 45,51%

А нет, мем с Оби-Ваном всё-таки победил! Как мы и говорили, весь диалог стал меметичным. Отдельного внимания заслуживают бесчисленные мемы про «Я стою выше тебя»:

— Всё кончено, Энакин, я стою выше тебя! — Кто такой Энакин? — Чёрт, не тот вулкан!