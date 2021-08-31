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    Фан | Юмор
    #Звёздные войны (Star Wars) #мемы

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»!

    31 августа 2021
    31.08.2021
    14903
    3 минуты на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #мемы
    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»!

    Hello There!

    Мы снова за своё. Последние несколько дней в нашей группе ВКонтакте шло ещё одно голосование, в ходе которого мы выяснили любимые мемы читателей, теперь уже — из трилогии приквелов «Звёздных войн» (I, II и III эпизоды).

    Голосование проходило в два этапа. Сперва вы в комментариях сформировали топ-10, а потом мы запустили голосование из этого топа. Давайте же поглядим, кто из нас больше любит демократию и сколько мемов уже на подходе.

    Но сперва, если пропустили, поглядите, как это было в прошлый раз — с мемами из «Властелина колец».

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    Лучшие мемы трилогии «Властелин колец»: выбор читателей «Мира фантастики»! 

     Кот-император |  20.08.2021

    Нельзя так просто взять и победить Боромира!

    На втором этапе проголосовали 3 074 человека (чуть-чуть больше, чем в случае с «Властелином колец»). Мы разрешили выбирать несколько вариантов, и вот что получилось.

    10 место: Абсолютная власть

    235 голосов, 7,64%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 10

    Эффектная фраза в сочетании с молниями и вышвыриванием джедая в окно — это ещё не залог успеха. Учитесь, Дарт Сидиус!

    9 место: «Смешная нарезка детей» (и вариации)

    414 голосов, 13,47%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 9

    С хорошим отрывом на девятое место выходит «Смешная нарезка детей» — целый кладезь мемов на одну из самых трагичных сцен во всей саге. Собственно, название мема пошло с вот такой картинки.

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 13

    Есть вариация с 2020 годом.

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 15

    Есть и такой кроссовер.

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 11

    Когда родители спрашивают, что случилось со всеми юнлингами

    Само собой, к Энакину остаётся много вопросов и после смерти

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 12

    Энакин: покаялся в последнюю минуту, отправляется на джедайские небеса
    Все убитые им юнлинги:

    Хватает вариаций и с игрой для виртуальной реальности Beat Saber, где нужно рубить цветные блоки:

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 16 Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 14

    Ну и если вы позабыли, как это было в фильме.

    8 место: «Ненавижу!» (и вариации)

    441 голос, 14,35%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 6

    У этого мема с ярко выраженной эмоций тоже хватает вариаций. В целом, как показывают результаты, дуэль Оби-Вана и Энакина можно смело на цитаты разбирать.

    7 место: «Я люблю демократию»

    472 голоса, 15,35%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 7

    Любите ли вы демократию так же, как её любит Шив Палпатин? Мем (почему-то) особенно популярен в России перед выборами, чаще всего его используют, чтобы прокомментировать неожиданные (или, наоборот, ожидаемые) результаты.

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 17

    Какой сериал вам нравится больше?

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 18

    Что лучше: любая песня Арианы Гранде или саундтрек из «Майнкрафта»?

    6 место: «Забавно» (Ironic)

    515 голосов, 16,75%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 3

    И снова Шив Палпатин! Иронично, что он идёт сразу после «Я люблю демократию». Иронично, что в русском дубляже фразу перевели как «забавно». Иронично, что… а остальное обязательно придумайте сами! Использовать мем обязательно неспешно, словно смакуя слово.

    Вне конкурса

    В топ-10 не попал один из любимых мемов кота-императора. Больше, чем Оби-Вана, Энакин ненавидит только песок, ведь он грубый, жёсткий, неприятный, проникает повсюду.

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 21 Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 22

    Местный мальчик плачет над песком

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 19

    Почему ты не любишь песок? А: он жёсткий. B: он грубый. С: он неприятный. D: он проникает повсюду

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 23

    Куда бы спрятать Люка? Туда, куда Энакин не отправится… Песок!

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 20

    — Мы не можем её оставить!
    — Энакин, она покрыта песком! 

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 24

    Бен: «Дедушка?»
    Энакин: «Рей собирается закопать мой световой меч в песок, ты должен остановить её».

    Фраза в фильме:

    5 место: «200 тысяч единиц уже готовы…» (и вариации)

    528 голосов, 17,18%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 8

    Чаще всего мем применяется накануне праздников, после сбора овощей или вроде того.

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 25 Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 26

    4 место: «Я, конечно, не эксперт, но…»

    710 голосов, 23,1%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 4

    Новое прочтение двойного светового меча можно применять ко всем ситуациям, когда в споре появляется аргумент с дополнительным «но».

    Хотя есть и неожиданные прочтения.

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 28 Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 27 Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 29

    3 место: Hello There — General Kenobi (и вариации)

    859 голосов, 27,94%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 2

    О нет, мы обречены, мем с Оби-Ваном не занял первое место!

    2 место: Свежий шаблон с Эни и Падме («Верно?..»)

    1087 голосов, 35,36%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 5

    «Мы участвуем в битве мемов» — «Чтобы победить?» — «…» — «Чтобы победить, верно?»

    Свежий мем (распространился в начале лета) по мотивам сцены из «Атаки клонов» занял вторую строчку хит-парада. Иронично, что и прям таких кадров нет — в меме используются отзеркаленные изображения.

    Первоначально картинка выглядела так (что, в общем-то, хорошо отражает линию Энакина).

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 36

    «Я изменю мир» — «К лучшему, верно?» — «…» — «К лучшему, верно?»

    1 место: «Ты был избранником! Ты должен был бороться со злом!»

    1399 человек, 45,51%

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 1

    А нет, мем с Оби-Ваном всё-таки победил! Как мы и говорили, весь диалог стал меметичным. Отдельного внимания заслуживают бесчисленные мемы про «Я стою выше тебя»:

    Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 39 Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 38 Лучшие мемы «Звёздных войн» (трилогия приквелов): выбор читателей «Мира фантастики»! 37

    — Всё кончено, Энакин, я стою выше тебя! — Кто такой Энакин? — Чёрт, не тот вулкан!

     

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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