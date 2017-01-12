Тирион снова пообщается со Старком?

Источники издания Variety сообщают, что актёр Питер Динклейдж («Игра престолов») ведёт переговоры об участии в будущей дилогии «Мстители». Неизвестно, кого именно сыграет Динклейдж, но издание пишет, что актёр получит «ключевую роль». Поклонники в Сети предполагают, что это может быть суперзлодей МОДОК (MODOK, Mobile Organism Designed Only for Killing).

Информация источников подтверждается и тем, что основные съёмки седьмого сезона «Игры престолов» уже завершились, а работа над восьмым сезоном начнётся только осенью. Первую часть «Мстителей 3: Война бесконечности» планируют снимать в начале лета 2017 года. В расписании Динклейджа как раз есть свободное время.

Напомним, ранее Динклейдж уже снимается в фильмах по комиксам Marvel — он исполнил роль учёного Боливара Траска в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Суперзлодей МОДОК известен прежде всего за своей необычный внешний вид. Его настоящее имя — Джордж Тарлтон, он стал жертвой научного эксперимента организации AIM. В комиксах эксперимент наделил его огромным интеллектом, мозгом-компьютером и способностью создавать силовые поля.