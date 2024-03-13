Фантастическое аниме зимы 2024: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Наш редактор Борис Невский, давний поклонник аниме, составил обзор фантастических новинок зимнего сезона 2024 года. Он, конечно, получился субъективным — но надеемся, что вам всё же пригодится.

Зимний сезон аниме в Японии завершается под самый занавес марта. Потому, хотя наш обзор немного и запоздал, фактически он ещё актуален. Так что, надеемся, рекомендации по частично просмотренным аниме помогут обратить на что-либо более пристальное внимание. Или напротив, не обратить.

В обзор попали совершенно новые аниме, не входящие в объёмные франшизы. И, конечно, принадлежащие к фантастике, за исключением тех, где фантэлемент незначителен, вроде истории про офисного клерка, который начал читать чужие мысли.

По уже сложившейся традиции просмотренные аниме делятся на три раздела. Первый — чисто субъективный, предварительный топ сезона от Бориса Невского, чьё мнение вы вполне можете проигнорировать (или нет). Второй раздел — спорные аниме, просмотр которых под вопросом по разным причинам. Третий раздел — максимально объективный, «информация к размышлению», не более. Просмотр такого аниме — сугубо ваш выбор.



1. Стоит посмотреть

Ведьма и чудовище (Majo to Yajuu)

Первоисточник: манга Сатакэ Косукэ

Сюжет: мир, напоминающий Европу середины XX века, где технологии соседствуют с магией. А ещё здесь есть ведьмы — особый вид магов: долгоживущие женщины, склонные ко злу. За порядком среди магов наблюдает Орден Резонанса. Лучшие его агенты — обходительный маг Ашаф и миниатюрная блондинка Гидо, обжора с повадками гопницы. Причём Ашаф таскает с собой гроб, где скрывается тайное оружие парочки.

Впечатления: было некогда неплохое аниме, «Робин, охотница на ведьм» — сходство велико. Есть ведьмы, есть их преследователи. Естественно, не всё так однозначно. Об этом, кстати, говорит и название сериала, ведь «чудовище» обозначает людей, которые могут быть не менее опасны, чем самые жуткие ведьмы. Колоритные герои расследуют разные происшествия, каждое занимает несколько серий. Аниме довольно кровавое, причём в нём много вот-это-поворотов, когда безобидный вроде бы момент оборачивается чудовищно жестоким. Ну и клиффхэнгеров тоже в достатке.

Вердикт: читавшие мангу говорят, что это классная вещь. И даже начальные серии аниме показывают, что оно выше среднего. Дальше будет ещё интереснее?

Другой мир не может противостоять силе мгновенной смерти (Sokushi Cheat ga Saikyou Sugite, Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naranaindesu ga)

Первоисточник: ранобэ Фудзитаки Цуёси

Сюжет: Такато Ёгири едет с классом на экскурсию, но вдруг школьный автобус переносится в фэнтезийный мир. Большинство ребят обретают сверхспособности и становятся кандидатами в «мудрецы», которым предстоит сражаться с демонами. А вот Такато и красотка Данноура Томотика ничего не получают, потому их бросают на произвол судьбы. Правда, у Такато изначально был скрытый дар — он сама смерть.

Впечатления: фанаты аниме со стажем могут помнить классический пародийный сериал 1999 года «Эксель-сага» — здесь примерно то же самое, только с более стройным сюжетом. Главный предмет пародирования — жанровые клише. А ещё все персонажи — психи разной степени упоротости, спокойно или даже радостно творящие самую несусветную дичь. Причём как раз Такато, невзирая на его повадки серийного убийцы, самый нормальный в этом водовороте смертоносного безумия.

Вердикт: и главное достоинство, и главный недостаток сериала одинаковы. Нужно очень хорошо знать аниме во всех его проявлениях, чтобы «вкурить». Те, кто знает, получат море удовольствия. Хотя временами похоже на дурдом.

2. Можно посмотреть?

Ёко из Сэнгоку (Sengoku Youko)

Первоисточник: манга Мидзуками Сатоси

Сюжет: 1565 год, в Японии царит эпоха Сэнгоку Дзидай — бесконечная феодальная война. По охваченным смутой провинциям, где люди забыли, что такое закон, и ценят только силу, странствуют ёко (дух лисы) Тама и её названый брат, могущественный маг-отшельник Ямато Дзинка. Тама любит людей, потому убеждает презирающего их Дзинку спасать страждущих. Но главные враги самопровозглашенных защитников правосудия — катавара, тёмные демоны. Парадокс в том, что Тама тоже катавара…

Впечатления: симпатичный сериал, где заявлено аж 37 эпизодов. Очень напоминает классику жанра — легендарное аниме «Инуяся». Феодальная Япония, где полно всяких сверхъестественных существ, парочка главных героев и примкнувшие к ним персонажи вспомогательные, которые с этими демонами разбираются. Сериал распадается на отдельные арки, связанные с противостоянием разным видам катавара. Хотя сквозной сюжет тоже намечается.

Вердикт: неплохо, но вторично. Хотя тем, кому нравится аниме в классическом стиле, вполне подойдёт. А заодно и поклонникам японского фольклора.

Злодейка 99-го уровня: Я могу быть Скрытым Боссом, но я не Король Демонов (Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura-Boss desu ga Maou dewa Arimasen)

Первоисточник: ранобэ Танабаты Сатори

Сюжет: геймерша-студентка переродилась во второстепенного персонажа отомэ-игры Юмиэллу, причём она скрытый босс, которого в финале уничтожают главные герои. Перерождённая героиня безопасности ради упорно качается, чтобы спокойно отучиться в королевской Академии. К сожалению, из-за чрезмерной прокачки у Юмиэллы аж 99-й уровень, так что отсидеться в сторонке явно не выйдет.

Впечатления: достойно — в первую очередь из-за характера главной героини. Она спокойна как слон, добродушна, но не умеет показывать чувства другим, из-за чего возникают всякие неурядицы. Окружающие её либо боятся, либо ненавидят — у Юмиэллы чёрные волосы (монстр!), она владеет уникальной магией тьмы (монстр!!), да ещё и 99-й уровень (монстр!!!). Тем не менее девушка пытается поладить с людьми, и это иногда даже получается. Впрочем, героиню можно назвать психопаткой — но милой, милой…

Вердикт: почти хорошо. Главный недостаток — шаблонность, да ещё к середине действие тормозит. И всё же аниме смотрится. Отдельно стоит отметить первую серию, где авторы оригинально разыгрывают зрителя.

Исура (Ishura)

Первоисточник: ранобэ Кэйсо

Сюжет: некогда миром правил Король Демонов и его армия механических големов. Однако Король сгинул неведомо куда, и мир остался без присмотра. Зато здесь обитают асуры — очень сильные бойцы. Причём некоторые из них — Гости, пришельцы из других миров, включая наш. И вот однажды асуры решают сойтись в великой битве, чтобы выявить сильнейшего, который и будет править миром.

Впечатления: мясо — очень много мяса. А ещё запутанная преамбула, занимающая половину сериала (первого сезона?). Каждый из главных персонажей получает подробную историю, прежде чем наконец стартует сюжет о великой битве, по итогам которой остаться должен только один. Проблема в том, что никто из героев не вызывает сочувствия. Это просто сборище кровожадных маньяков, жаждущих силы. Даже в тёмном фэнтези должны быть герои, за которых хотелось бы переживать. Но если все они — аморальные психи, то смысл в созерцании их «подвигов»?

Вердикт: зрелищный и сюжетно проработанный гримдарк, хоть и с несколько бедноватым визуалом. Проблема в том, что смотреть его совершенно не хочется, ну разве что вы фанат кровавой резни.

Королева со скальпелем (Gekai Elise)

Первоисточник: веб-роман Ю Ин

Сюжет: врач Такамото Аой перерождается в другом мире аристократкой Элизой де Клоранс. Причём это обратное перерождение — изначально она и была Элизой, эгоистичной девушкой, которая стала женой императора, натворила дел и была казнена. Затем она родилась в нашем мире как сирота Аой, изжила свой эгоизм и выросла гениальным хирургом. И теперь вот вернулась в своё изначальное тело, сохранив все воспоминания, — и накануне роковой помолвки с кронпринцем. Девушка этого не желает и собирается стать врачом и в фэнтезийном мире. Вот только у императора и кронпринца другие планы.

Впечатления: реверс-исекай на основе корейского веб-романа — гибрид сёдзё и медицинской драмы, разбавленных политическими интригами. В целом вменяемо, хоть и немного наивно. Причём корейский стиль чувствуется — так, почти полностью отсутствуют элементы фарса и совсем нет похабных шуток.

Вердикт: пожалуй, главный недостаток — посредственная графика. Ну и в сравнении с оригиналом сюжет попроще. А так очень добротно, хоть и без особого блеска.

Металлическая Руж (Metallic Rouge)

Первоисточник: оригинальный сценарий Идзубути Ютаки

Сюжет: на терраформированном Марсе будущего, где обитает человечество, уцелевшее после войны с инопланетянами, вместе с людьми живут неаны — андроиды, которые занимают подчинённое положение и соблюдают Три Закона Азимова. Однако существуют неаны, не связанные законами, — группа «Бессмертная Девятка», которая убивает людей. За ней охотятся неаны, работающие на правительство. И лучшие из них — Руж Редстар и её напарница Наоми Ортманн.

Впечатления: аниме юбилейное — созданное в честь 25-летия студии Bones, а потому денег на него не пожалели. Графика отличная, в реалистичной манере. Анимация движений и 3D тоже на высоте. Главная проблема — сериал отражает идейный кризис, в котором пребывает современная аниме-индустрия. Такое впечатление, что самобытные сюжеты у японцев закончились. Они просто повторяют всё, что уже многократно делали ранее. Вот и на сей раз перед нами подражание «Призраку в доспехах» с добавкой «Бегущего по лезвию». Чисто технически сделано на высоком уровне, но сюжет, смысл и персонажи оставляют желать лучшего.

Вердикт: аниме-зрелище, в котором визуал и экшен занимают доминирующее положение.

Нежеланный бессмертный авантюрист (Nozomanu Fushi no Boukensha)

Первоисточник: ранобэ Окано Ю

Сюжет: авантюрист бронзового ранга Рент Файна встретил в подземелье дракона и погиб. А потом очнулся скелетом, сохранив при этом личность и память. Теперь он убивает монстров, впитывает их жизненную силу и понемногу эволюционирует — сначала в гуля, а потом и в упыря. Глядишь, скоро и вампиром станет!

Впечатления: путь протагониста сильно отличается от простой прокачки во имя силы. Ну, типичные черты историй про авантюриста, который рыскает по данжам, режет монстров, повышает уровень и собирает лут, налицо. Хотя ставки у героя повыше — для начала хотя бы нарастить мясо на костях (в буквальном смысле). Правда, наиболее интересны начальные серии, потом сюжет замедляется, временами вообще исчезая.

Вердикт: неплохое аниме, но слишком тихоходное. Впрочем, читавшие ранобэ утверждают, что после растянутой экспозиции сюжет пойдёт поживее и позанимательней. Поверим?

Поднятие уровня в одиночку (Solo Leveling / Ore dake Level Up na Ken)

Первоисточник: веб-роман Чхугона

Сюжет: Земля недалёкого будущего, где появляются Врата с монстрами, которых надо зачищать, пока они не прорвались в наш мир. Этим занимаются Охотники разных рангов, обладающие сверхспособностями, в том числе магией. У Охотника Сон Джину низший Е-ранг, но однажды, чудом выжив в опасных Вратах, он получает уникальную способность поднимать уровни в рамках Системы, похожей на видеоигру.

Впечатления: экранизация популярного корейского веб-романа, по которому выходит не менее востребованный вебтун. Действие происходит в Сеуле, основные герои корейцы, но сериал сделан японской студией в стилистике классического фэнтезийного аниме. По сути, это такой сёнэнистый сёнэн — первоначальный слабак жаждет обрести больше силы и сражается как сумасшедший, чтобы прокачивать уровни. Довольно увлекательно, но без изюминки.

Вердикт: хорошее аниме, но излишне сказочное, что ли. Не хватает визуальной и смысловой брутальности, невзирая на обилие кровавых сцен.

Сасаки и Пи-чан (Sasaki to P-chan)

Первоисточник: ранобэ Бункололи

Сюжет: сорокалетний служащий Сасаки решает завести питомца, покупает рисовку, или яванского воробья, и называет его Пи-чан. Правда, оказывается, что Пи — перерождённый могущественный маг из фэнтезийного мира. Он начинает учить Сасаки магии и помогает изменить жизнь бывшего «белого воротничка».

Впечатления: достаточно увлекательный почти исекай. Почти, потому что герой с помощью мага-птицы может свободно перемещаться между мирами. Причём протагонист — толковый, рассудительный и, самое главное, взрослый человек, способный на решительные действия, но без излишней опрометчивости. Он закупает разный ширпотреб в Японии и выгодно продает в другом мире, налаживает там связи, вмешивается в местную политику, даже участвует в войне. Попутно он становится членом правительственной организации эсперов, которые, оказывается, существуют на Земле. Несколько избыточно, но пусть. Но вскоре начинается какой-то дурдом с пародией на махо-сёдзё. Интересно, кто там ещё появится — пришельцы, зомби, вампиры?

Вердикт: лучшее — враг хорошего. С одной стороны, смотреть интересно. Но с другой — стойкое ощущение, что всего слишком много: жанров, сюжетных линий, смыслов, персонажей. Хотя любопытно, к чему это приведёт.

3. На любителя

Взрывное мужество (Yuuki Bakuhatsu Bang Bravern)

Первоисточник: оригинальный сценарий Коянаги Кэйго

Сюжет: недалёкое будущее, в котором ведущие армии мира используют пилотируемые мехи. Во время американо-японских учений на гавайском острове Омаха на их участников нападают инопланетные роботы. Однако на помощь землянам приходит говорящий робот Bravern, который заявляет, что управлять им способен только пилот Сил самообороны Японии Исами Ао.

Впечатления: вначале перед нами военное аниме в реалистичном стиле — насколько вообще реалистичной может быть история про человекообразные мехи. Но затем этот реализм разбавляется появлением огромного робота с мечом наперевес, наподобие классического Вольтрона.

Время пыток, принцесса (Hime-sama Goumon no Jikan Desu)

Первоисточник: манга Харухары Робинсон

Сюжет: много лет идёт война между королевством людей и повелителем демонов. Отважная принцесса людей угодила в плен к демонам, которые, чтобы выведать военные тайны, ежедневно подвергают девушку изощрённым пыткам. Закармливают её булочками, раменом и такояки, расслабляют в горячих источниках, позволяют гладить меховых зверушек и веселиться в парке аттракционов.

Впечатления: пытки удовольствиями — идея забавная, но скоротечная, для овашки или комедийного микро-сериала с эпизодами по пять минут. Но полноценное аниме на 12 серий? Разве что финал будет совершенно неожиданный…

Выходной господина Злодея (Kyuujitsu no Warumono-san)

Первоисточник: манга Морикавы Ю

Сюжет: армия демонического Зла пытается уничтожить Землю, которую отважно защищают Рейнджеры в разноцветных костюмах. Самый грозный полководец сил Зла неистов в бою, однако… раз в неделю у него выходной. Он плотно завтракает, бродит по торговым центрам, закупается мороженым в круглосуточном магазине и, самое главное, любуется пандами в зоопарке. И никто, даже могучие Рейнджеры, не способен оторвать его от этих сладостных занятий!

Впечатления: чисто отдыхательная комедия под девизом «злодеи тоже люди». И даже если они не люди, то всё равно любят есть мороженое и жамкать пушистых зверьков. Сюжета особого нет, просто комедийные скетчи. И панды, очень много панд.

Невероятный танк проходит подземелья: Танк, обладающий редким навыком выносливости 9999, был изгнан из геройской группы (Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou)

Первоисточник: манга Кидзимы Рюты

Сюжет: Руд — опытный танк (воин защитного класса) в знаменитой группе авантюристов, которого однажды оттуда выгоняют. Оставшись один (ненадолго), Руд переживает серию опасных приключений, постоянно становясь всё сильнее.

Впечатления: сильный герой, которого выгоняют (часто по совершенно нелепой причине) из отряда авантюристов, — это уже клише. И истории такие идут по шаблону. Вокруг протагониста собирается гарем красоток, он становится суперкрутым, а те, кто его выгнал, очень жалеют.

Неправильный способ использования исцеляющей магии (Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata)

Первоисточник: ранобэ Курокаты

Сюжет: школьники Усато, Инуками и Кадзуки призваны в другой мир для того, чтобы стать героями, которым предстоит победить армию демонов. Точнее, героями должны стать Инуками и Кадзуки, а Усато затянуло в другой мир случайно. Потому и дар ему достался завалящий, всего-то магия исцеления, бесполезная на войне. Однако Усато попал на обучение к капитану отряда спасателей Роуз, у которой специфический взгляд на возможности магии исцеления — не столько лечить, сколько калечить…

Впечатления: комедийный исекай, чья главная фишка — адская подготовка к работе целителя, после которой школьник-размазня превращается в брутального качка, способного уложить гризли одной левой.

Неразумный ангел пляшет с демоном (Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru)

Первоисточник: манга Адзумы Саваёси

Сюжет: Акуцу Масатора перевёлся в другую школу, но это только прикрытие. Акуцу — демон, желающий завербовать рекрутов-людей для войны против ангельских легионов. Внимание Акуцу привлекает Аманэ Лили, вот только эта милая девушка — ангел, которая прибыла в мир людей с аналогичной целью. Между демоном и ангелом зарождаются странные отношения…

Впечатления: школьная романтическая комедия с мистической изнанкой. Есть неплохие шутки, глупые шутки, эротические шутки. И драки. В главных ролях — решительная, но опрометчивая девушка и пацан-демон, радостно становящийся её ковриком.

Подземелье вкусностей (Dungeon Meshi)

Первоисточник: манга Куи Рёко

Сюжет: отряд авантюристов во главе с воином Лайосом потерпел поражение в глубинах подземелья, потеряв снаряжение и младшую сестру Лайоса Фарин, которую проглотил дракон. Однако девушку ещё можно спасти с помощью магии. Потому Лайос, волшебница-эльфийка Марсель и взломщик Кильчак вновь отправляются в подземелье, причём они так спешат, что даже не запасаются едой. Хорошо, что к ним присоединяется дворф Сэнси, который умеет готовить монстров. Теперь приключенцам будет чего поесть во время квеста!

Впечатления: фуд-аниме — герои идут по подземелью, убивают монстров, собирают местную флору, готовят всё это и едят. Ну и приключаются помаленьку. Конечно, это комедия с обилием шуток на разные темы. Есть даже вполне удачные. Удивляет, правда, число заявленных серий — аж 24! Таким темпом, пока герои дойдут до финала, сестрёнка Лайоса давно уже растворится в желудке дракона.

Принц-аякаси из дома Момоти (Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji)

Первоисточник: манга Сёото Аи

Сюжет: на 16-й день рождения сирота Момоти Химари получает в наследство старинное родовое поместье. Однако выясняется, что в доме проживают трое красавчиков Аой, Юкари и Исэ, которые не совсем люди, а аякаси, то есть ёкаи. Семья же Момоти должна быть посредниками между мирами людей и духов, однако эту роль случайно перехватил Нанамори Аой.

Впечатления: сёдзё — типичное, в духе такой классики, как «Корзинка фруктов». Милая девушка-простушка, мистические красавчики вокруг, контакт со всякими сверхъестественными созданиями. Комедийные моменты, сопливые моменты, всё очень неторопливо и вторично.

Раб спецотряда демонического города (Mato Seihei no Slave)

Первоисточник: манга Такахиро

Сюжет: на Земле появляются врата в другое измерение, где водятся демоны. Сражаются с ними отряды девушек со сверхспособностями. Однажды школьник Вакура Юки проваливается в такие врата, где его спасает бойкая девица. И так выходит, что Юки становится прислужником отряда супердевушек. А ещё у него неожиданно тоже пробуждаются сверхспособности…

Впечатления: эээ, признаюсь честно, я осилил только два эпизода, и то на перемотке. Но парням, которые ищут свою госпожу, и девушкам, жаждущим «сесть на лицо» мужчинкам, может понравиться.

Седьмая беззаботная жизнь злодейки в браке со злейшим врагом (Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuukimama na Hanayome Seikatsu o Mankitsu Suru)

Первоисточник: ранобэ Амэкавы Токо

Сюжет: княжна Рише попадает во временную петлю, которая начинается, когда её жених, принц Дитрих, в оскорбительной форме разрывает помолвку. После чего Рише пытается по-разному обустроить свою жизнь, становясь то торговкой, то врачом, то учёным, то рыцарем. Она везде добивается успеха, но через пять лет обязательно погибает в войне, развязанной императором Арнольдом Хайном. И вот в своей седьмой жизни Рише внезапно становится невестой Арнольда, пока ещё кронпринца. Возможно, на сей раз судьба девушки сложится иначе?

Впечатления: начинается сериал очень неплохо. Однако логика решений героини и её окружения быстро становится …странной? Как будто историю сочиняли детсадовцы, которым захотелось поиграться в престолы. Но в рамках песочницы.

Слабейшая укротительница в путешествии по сбору мусора (Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajimemashita)

Первоисточник: ранобэ Хонобонору500

Сюжет: девочка Айви убегает из родной деревни, где её третировали из-за отсутствия «звёзд», без которых нельзя усиливать врождённые навыки. Обладая навыком укротителя монстров низшего уровня, Айви приручает обычного слизня и даёт ему имя Сора. Поначалу Айви выживает, копаясь в мусоре, но постепенно, вместе с Сорой, она становится сильнее.

Впечатления: если судить по начальным сериям, это типичное «дорожное приключение». Героиня с клеймом неудачницы странствует по миру, понемногу взрослея и обретая смысл жизни.

Сказание об обручальных кольцах (Kekkon Yubiwa Monogatari)

Первоисточник: манга Мэйби

Сюжет: школьник Сато влюблён в свою подругу детства Химэ, но не решается ей признаться. Однажды Химэ сообщает, что возвращается на родину. Сато следует за ней и оказывается в фэнтезийном мире, где выясняется, что Химэ на самом деле принцесса и выходит замуж, чтобы спасти своё королевство от демонов. Так выходит, что именно Сато становится мужем Химэ и, более того, он должен жениться ещё на четырёх принцессах.

Впечатления: романтическое фэнтези про очередного японского увальня, которому нужно заняться сексом с любимой девушкой (тогда он сможет одолеть демонов), но он будет свято хранить целибат. Неудивительно, что с такими ментальными установками рождаемость в Японии стремится к нулю.

Становясь волшебницей (Mahou Shoujo ni Akogarete)

Первоисточник: манга Акихиро Ононаки

Сюжет: школьница Хираги Утэна — фанатка девочек-волшебниц, которые защищают её родной город от сил зла. Однажды странное существо предлагает наделить Утэну магическими способностями, и та радостно соглашается, надеясь примкнуть к отряду своих кумиров. Однако вместо того, чтобы стать одной из волшебниц Правосудия, Утэна трансформируется в генерала сил Зла. И теперь ей предстоит подло нападать на волшебниц, подвергая их пыткам. Причём Утэна быстро понимает, что она прирождённая садистка!

Впечатления: комедийный полухентай. Есть элемент пародии на махо-сёдзё, довольно забавные шутки и моменты. Но всё в итоге сводится к кульминационной сцене каждого эпизода, когда девочек-волшебниц тискают за разные места.

Я делаю всё возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире (Isekai de Mofumofu Nadenade Suru Tame ni Ganbattemasu)

Первоисточник: ранобэ Химавари

Сюжет: офисная работница Акицу Мидори умирает от переутомления и перерождается в фэнтезийном мире как маленькая аристократка Нема. Причём героиня получает от бога особый дар — все животные вокруг её любят, от милых крольчат до магических монстров. Настоящий пушистый рай!

Впечатления: аниме с переизбытком кавая. Милая героиня, милые люди вокруг, милые животные, милые монстры. Правда, есть спорный момент, кстати, типичный для такого вида исекая. Почему-то взрослые японцы, переродившись в другом мире как дети, ведут себя на свой видимый возраст — хотя бывают и исключения, как в «Безработном». Однако Мидори в список исключений не входит — став Немой, она даже думает как маленькая девочка.

* * *

Обзор традиционно посвящён лишь совершенно новым аниме, которые не служат прямым продолжением ранее выходивших сериалов и не входят в долгоиграющие франшизы.

Он написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала. Поэтому окончательным и бесповоротным его называть нельзя.