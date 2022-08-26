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    #альтернативная история #антиутопия #киберпанк #нацисты

    Андреас Эшбах «Управление». Компьютеры и интернет на службе у нацистов

    26 августа 2022
    26.08.2022
    5678
    3 минуты на чтение
    #альтернативная история #антиутопия #киберпанк #нацисты

    Германия, город Веймар, 1942 год. У власти Гитлер, Гиммлер возглавляет министерство внутренних дел, при этом уже изобретены мобильные телефоны, компьютеры и компьютерные сети, а также реализована система тотальной слежки за гражданами. Программистка Хелена трудится в Управлении национальной безопасности и разрабатывает программы для этой тотальной слежки. Героиня лояльна власти и впервые чувствует неладное, лишь когда влюбляется в еврея. Девушке приходится бороться не только с режимом, но и со своим начальником Леттке, который использует технологии слежки в личных и незаконных целях.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022

    Andreas Eschbach
    NSA — Nationales Sicherheits-Amt
    Роман
    Жанр: альтернативная история
    Выход оригинала: 2018
    Переводчик: А. Ширшикова
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2022
    Серия: «Звёзды научной фантастики»
    Возрастной рейтинг: 18+
    864 с., 2000 экз.
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    В первой же главе нашумевшего романа именитого немецкого писателя Управление национальной безопасности помогает арестовать семью Анны Франк и уничтожить её дневник. И уже тогда становится понятно, что конец романа вряд ли будет счастливым — зато может оказаться довольно неожиданным.

    Андреас Эшбах пишет о гитлеровской Германии, в которой у правительства есть все современные технологии, и оно не стесняется пользоваться информацией о личной жизни граждан — на благо общества, разумеется (естественно, самостоятельно определяя, что является благом). Например, так просто заметить, что какая-то семья покупает продуктов вдвое больше, чем способна съесть, и проверить, не прячутся ли на чердаке евреи. Из-за того, что все описанные технологии вполне себе существуют в реальности — хотя в пространстве романа они обретают очаровательный ретрооблик — становится неприятно от мысли о том, что может произойти с каждым из нас. Автор бесстрастно и довольно жестоко показывает, насколько влиятельными становятся люди, которые имеют неограниченный доступ к данным. И это даже не обязательно власти — например, один из двух главных героев романа, аналитик Ойген Леттке, использует доступную ему информацию, чтобы принуждать к близости понравившихся ему женщин, всячески унижая их.

    Вторая героиня, наборщица программ Хелена Боденкамп (кстати, в этом мире программирование считается немудрёной рутинной работой исключительно для женщин), девушка из хорошей буржуазной семьи, разрывается надвое — на работе она выслеживает врагов режима, но её возлюбленный, дезертировавший из рядов вермахта, скрывается от властей, а ведь своей деятельностью она фактически помогает его искать. И Леттке, и Хелену, хоть и по разным причинам, совершенно не радует внимание Гиммлера к Управлению. Пытаясь разобраться в собственных жизнях, герои невольно узнают один из самых страшных секретов Третьего рейха, и это знание ни для кого не проходит бесследно. Но, к сожалению, финал романа оказывается довольно слабым и шаблонным. Хотя автор пытался быть не слишком предсказуемым и отчасти в этом даже преуспел.

    Итог: очень длинный роман, явно вдохновлённый разоблачениями Эдварда Сноудена. Книга рассказывает об ужасах тоталитарного государства, об опасности постоянного присутствия в сети, о балансе между защитой персональных данных и обеспечением национальной безопасности. Бесспорно, это актуально, но роман стал бы значительно лучше, если бы сократили его примерно вполовину и убрали бы все неловкие сексуальные сцены, напоминающие о дешёвой сентиментальной прозе.

    Вычислительная машина

    Точкой бифуркации в романе становится появление аналитической машины Чарльза Бэббиджа, идея о которой в нашем мире так и не была реализована до конца. В 1837 году Бэббидж, британский профессор математики, опубликовал наброски так называемой аналитической машины — устройства, способного выполнять все четыре действия арифметики, а также имеющего память и систему ввода-вывода на перфокартах. Действующая модель машины так и не была построена, однако именно Чарльз Бэббидж считается автором общей концепции современного компьютера.

    Дальше, дальше, дальше. Её руки танцевали по кнопкам, всё дальше выхватывая данные из хранилищ. Отто Франк, гласили они, на самом деле был не голландцем, а немецким евреем, эмигрировавшим в Нидерланды в феврале 1934 года.

    — Типичный еврей, — высказал своё мнение Гиммлер. — Приезжает никем в чужую страну, а уже через несколько лет он богат и заставляет местных жителей работать на себя.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022
    Андреас Эшбах «Управление»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам АИ-триллеров, киберпанка и антиутопий — вполне.
    Удачно
    идея
    персонажи
    технические описания
    Неудачно
    затянутость
    обилие сексуальных сцен
    слабый финал
    7
    достойно

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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