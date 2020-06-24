Как фанфик по Лю Цысиню стал официальным продолжением

Сайт издательства Tor недавно опубликовал статью Ли Цзюня, который под псевдонимом Баошу пишет научно-фанастические рассказы и романы. А начинал он с фанфиков. Его фанфик «Возрождение времени» стал полноценным продолжением трилогии популярного писателя Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли». Баошу получил свой кусочек славы: и издатель серии, и сам Цысинь признали его историю частью официального канона. С чего всё начиналось и почему «Возрождение времени» снискало такую популярность, рассказал сам Баошу. Мы выбрали для вас самое интересное из этого материала.

Баошу с детства увлекался научной фантастикой и читал всё, что мог достать. Как и многие китайские поклонники НФ, Баошу увлекся книгами Лю Цысиня ещё до того, как «Задача трёх тел» была переведена на английский язык и стала лауреатом престижной премии «Хьюго».

Как и многие другие, я стал преданным фанатом Лю Цысиня в начале 2000-х, когда Лю только начинал как автор научной фантастики. Мы называли себя cítiě («магниты», в китайском это ещё и игра слов — аббревиатура, означающая «закоренелые фанаты Лю Цысиня») и страстно обсуждали его рассказы на интернет-форумах. Когда любой из его рассказов публиковали, новость распространялась среди нас, словно лесной пожар, и мы бросались покупать новый выпуск журнала.

Желание прочитать финальную часть трилогии «Вечная жизнь Смерти» было таким сильным, что, когда книга вышла, Баошу, живший тогда за пределами Китая, пошёл на ухищрения, чтобы заполучить роман.

Два с половиной года спустя, в ноябре 2010 года, последний том трилогии, «Вечная жизнь Смерти», наконец-то поступил в продажу в Китае. В то время я учился в аспирантуре в Бельгии и никак не мог заполучить эту книгу. Я всерьез подумывал слетать обратно в Китай и купить её. В конце концов мне помог мой друг Гао Сян: он сфотографировал каждую страницу книги и отправил мне снимки по электронной почте.

Книга и особенно персонаж Юнь Тяньмин настолько заинтересовали фаната, что он решил сочинить фанфик и тут же опубликовал его в интернете.

После того как я закончил читать «Вечную жизнь Смерти», мы с китайскими фанатами — которые купили книгу, как только она вышла, — обсудили и изучили каждую деталь романа. Но независимо от того, сколько постов мы написали, великолепная, грандиозная арка трилогии была закончена, и мы чувствовали, что день за днем отдаляемся от этой истории. Печаль, охватившая нас, заставила меня написать отдельные рассказы про нескольких персонажей трилогии и хотя бы чуточку продлить эпическую повесть.

Баошу заинтересовало внезапное исчезновение персонажа Тяньмина и его появление в книге «Вечная жизнь Смерти» в самый решающий момент. Куда он пропал? Что с ним случилось за это время?

Баошу решил заполнить пробелы и придумал историю, согласно которой Тяньмин из-за смертельной болезни оказывается заморожен и выброшен в космос, где его находит флот Тирсоляриса. Ужасными пытками трисоляреане подчиняют Тяньмина, и он становится предателем человеческого рода, помогая его поработить. Но затем, обретя здоровое клонированное тело, вновь переходит на сторону человечества и пытается спасти Вселенную от уничтожения.

История о Тяньмине так понравилась фанатам, что Баошу вдохновился и за три недели написал полноценный роман.

Моя книга оказалась именно тем, что требовалось десяткам тысяч читателей на тот момент: новой историей о вселенной «Трёх тел». Своевременное появление (всего через неделю после публикации «Вечной жизни Смерти») обеспечило фанфику гораздо больше внимания, чем он получил бы сам по себе. Похвалы побудили меня продолжать писать, разрабатывать и развивать сюжетную линию, которую я придумал, пока она постепенно не обрела законченные очертания. Три недели спустя, перед Рождеством 2010 года, я завершил свой роман.

Из-за невероятной популярности фанфика в сети издатель, который опубликовал оригинальную трилогию Цысиня, обратился к Баошу.

Г-н Яо Хайцзюнь, хороший друг Лю Цысиня, — которого прозвали «китайским Кэмпбеллом» за то, что он открывал новых писателей как главный редактор «Мира научной фантастики», — связался со мной, чтобы спросить, может ли он опубликовать фанфик в виде отдельной книги. Несколько месяцев спустя, пока лихорадочный интерес к вселенной «Трех тел» продолжал распространяться по китайскому фэндому, появилось еще больше фанфиков. Но непродолжительное окно возможностей исчезло, и новым работам уже не уделялось столько внимания, как моим. Я знал, что мне повезло.

Чтобы уладить дела с авторскими правами, Баошу обратился к самому Лю Цысиню и попросил право на публикацию своей книги. Тот ответил положительно, и даже больше — «Возрождение времени» понравилось фантасту.

Когда я впервые опубликовал свою историю в интернете, я не особо задумывался об авторских правах; конечно, как только г-н Яо официально предложил мне опубликовать фанфик, я столкнулся со сложным набором проблем. Но Лю Цысинь проявил невероятную щедрость и доброту по отношению к новым писателям и дал мне разрешение на публикацию, и я не могу выразить всей полноты моей глубочайшей благодарности. Как только книга вышла, я послал копию Лю Цысиню. Несколько лет спустя, после того как я опубликовал несколько своих собственных историй и стал постоянным членом небольшого круга китайских писателей-фантастов, мы с Лю подружились и даже часто встречаемся на мероприятиях фэндома. Он говорил мне, что ему нравится «Возрождение времени», он даже голосовал за роман на китайской премии в области научной фантастики. Книга не выиграла, но поддержка и одобрение Лю значат гораздо больше, чем десять таких наград.

Автор «Возрождения времени» не переживает, что некоторые фанаты романов Лю Цысиня «Задача трёх тел», «Тёмный лес» и «Вечная жизнь Смерти» не воспринимают его книгу или им не нравится сюжет. Баошу просто хотел заполнить пробелы в оригинальном тексте, потому что книга его не отпускала, а работа над историей, относящейся к вселенной Цысиня, подарила ему необычайную радость.

Конечно, мой спин-офф не получил и не способен был получить такого одобрения, которое сопровождало серию «Три тела». Но в то же время многим читателям моя книга очень понравилась. Я, конечно, не утверждаю, что «Возрождение времени» входят в канон «Трёх тел», хотя он был издан тем же издателем, что и оригинальная трилогия, и продавался вместе с книгами Лю Цысиня. Я рассматриваю свою книгу как попытку преданного фаната объяснить и заполнить некоторые пробелы в оригинальной трилогии, как одно из бесчисленных возможных развития для вселенной «Трёх тел». Любой фанат оригинальной трилогии мог бы отвергнуть мою книгу как несовместимую со своим видением или мог бы насладиться ею, не рассматривая её как часть любимой вселенной. Я думаю, что любые отклики совершенно разумны и допустимы.

История Баошу доказывает, что энтузиазм, желание и влюбленность в художественный текст могут быть оценены по достоинству, а фанфик способен стать полноценным романом и даже получить признания от автора оригинального произведения.