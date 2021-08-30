Деннис Тейлор «Мы — Легион. Мы — Боб»: фантастика ближнего прицела для техногиков

Программист Боб Йоханссон продал свою компанию и собирался наслаждаться комфортом. А заодно подписался на криозаморозку своего тела до времени, когда людей научатся оживлять. И подписка оказывается кстати — Боба сбивает машина. Век спустя, когда человечество осваивает перенос разума на цифровой носитель, он просыпается в лаборатории. Правда, единственная причина, по которой разбудили Боба, — исследование космоса: из героя делают ИИ для управления самовоспроизводящимся зондом. При этом многие на Земле хотят уничтожить проект, а вместе с ним и бывшего программиста…

Dennis E. Taylor

We Are Legion (We Are Bob)

Роман

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 2016

Переводчик: М. Головкин

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

«Вселенная Боба», часть 1

384 стр., 3000 экз.

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У романа Денниса Тейлора есть вполне чёткая целевая аудитория — техногики и любители «старой доброй фантастики». Эстеты, если им каким-то чудом доведётся прочитать эту книгу, непременно сморщат носы и разразятся длинной тирадой о настоящей и ненастоящей литературе. Любители глубоких характеров и психологической интриги расширят свой список картонных героев и вряд ли даже дочитают роман. Но тем, кому нравится научная фантастика ближнего прицела, с юморком, интересными идеями и некоторым уклоном в жанровую «заклёпкометрию», он почти наверняка придётся по душе.

Конечно, книга Тейлора, как это часто случается с дебютами, далеко не идеальна. Повествование вышло обрывочным — иногда даже возникает ощущение, что у автора был список крутых сцен, которые он расширил, а потом склеил, как мог, воедино. К тому же у романа явные проблемы с темпом. Так, первая сотня страниц — довольно затянутая предыстория. И по-настоящему интересно становится лишь после того, как Боб всё-таки отправляется в космос, где ему предстоит разбираться с потенциально враждебной инопланетной формой жизни, философско-моральными проблемами (в какой-то момент Боб скопировал программу, которой стало его сознание, и размножил её — отсюда и название книги), самоидентификацией (человек ли он? ), терраформированием и даже спасением человечества.

Каждое из размноженных сознаний Боба занимается своей задачей, но не все они одинаково хорошо удаются автору, а потому некоторые сюжетные линии отчётливо слабей других. Кроме того, расстраивает вялая концовка — пусть это и первый роман цикла, но всё же хотелось бы, чтоб она была отчётливей и ярче.

И всё-таки поклонникам научной и космической фантастики стоит присмотреться к этой книге. Конечно, «Мы — Боб» вряд ли станет классикой или возродит жанр, но это крепкий развлекательный роман, написанный человеком, который любит науку и больше верит в неё, чем в людей, — и азартно прикидывает, каким образом современные технологии могут работать в будущем. Незатейливый, но крепкий юмор тоже совершенно не мешает. Да и не так часто в последнее время встречаются главные герои, которые избавились от человеческой оболочки ради космоса и движения в будущее. Боб, правда, сделал это не по своей воле, но его оптимизм и любопытство не оставляют сомнений, что он и сам мог выбрать этот путь.

Итог: крепкий научно-фантастический роман с хорошим потенциалом для интересного цикла. И, как было отмечено, в первую очередь это книга для гиков — особенно тех, кто готов месяцами яростно дискутировать о вероятных авторских ляпах и ошибках.

Об авторе Канадец Деннис Э. Тейлор, похоже, списал главного героя своего цикла с себя — хотя бы отчасти. Он в прошлом тоже успешный программист. Сочинять фантастику он начинал для себя, затем пытался опубликоваться, но тщетно, а потому первый роман о Бобе появился в аудиоформате и стал самой популярной фантастикой 2016 года в этом сегменте. На Тейлора обратили внимание традиционные издатели — сейчас на его счету четыре книги про Боба и два романа-катастрофы. Его книги переведены на немецкий, французский, японский и польский языки. А теперь и на русский.

Я поразмыслил над его словами, и они сразу же заставили меня сделать три вывода. Пункт первый: я не умер. Ну, типа, я думаю, следовательно, я существую, и так далее и тому подобное. Будем считать, что это доказано. Пункт второй: я не стал «как новенький» — более того, я, похоже, говорю с помощью синтезатора голоса. Но управление им осуществляется силой мысли, а значит, пункт третий: с тех пор как меня сбила машина, технический прогресс значительно продвинулся вперед. Сколько времени я провел в отключке? И что это за интерфейс гуппи, черт побери?