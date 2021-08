Деннис Тейлор «Мы — Легион. Мы — Боб»: фантастика ближнего прицела для техногиков

Dennis E. Taylor

We Are Legion (We Are Bob)

Роман

Жанр: научная фантастика

Выход оригинала: 2016

Переводчик: М. Головкин

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

«Вселенная Боба», часть 1

384 стр., 3000 экз.

Похоже на:

Энди Вейер «Марсианин»

Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»