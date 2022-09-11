    11
    Книги | Обзоры книг
    #эпическое фэнтези

    Брайан Стейвли «Огненная кровь». Трое против колдовского мира

    11 сентября 2022
    11.09.2022
    7256
    4 минуты на чтение
    #эпическое фэнтези

    В Аннурской империи после смерти правителя настали смутные времена. Страна стоит на грани междоусобицы, её границам угрожают воинственные кочевники, а за кулисами конфликтов смертных плетут свои интриги древние могущественные создания. Два сына и дочь убитого императора, выросшие вдали друг от друга и не испытывающие взаимного доверия, вступают в полную опасностей политическую игру, к которой никто из них в полной мере не готов. Каждый герой выбирает свой путь, пытаясь понять, что привело к смерти отца, и спасти империю от катастрофы.

    В предыдущих сериях

    Брайан Стейвли «Клинки императора» 2

    Брайан Стейвли «Клинки императора»

     Светлана Евсюкова |  20.12.2019

    Фэнтези о политике, детективном расследовании и полётах на гигантских птицах. Новым словом в жанре его не назовёшь — но это хорошее старое слово.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 7

    Brian Staveley
    The Providence of Fire
    Роман
    Жанр: эпическое фэнтези
    Выход оригинала: 2015
    Художник: Ричард Андерсон
    Переводчик: Г. Соловьева
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022
    Серия: «Звёзды новой фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    640 с., 4000 экз.
    «Хроники Нетёсаного трона», часть 2
    Похоже на:
    Тэд Уильямс, цикл «Память, Скорбь и Шип»
    Энтони Райан «Тень ворона»

    Дебютный роман Брайана Стейвли «Клинки императора» сразу привлёк к автору пристальное внимание поклонников фэнтези — и легко понять, за что. Книга могла похвастаться и выразительными главными героями, и довольно самобытным миром с богатой историей и мифологией, и насыщенными интригами, и неплохой детективной составляющей. Недаром роман принёс автору премию имени Дэвида Геммела. Впрочем, в отличие от Геммела, большинство книг которого славятся динамичностью и обилием экшена, Стейвли предпочёл начать свой цикл в весьма неспешной манере.

    Роман открывался убийством правителя Аннурской империи, сулившим государству начало смуты и поставившим трёх отпрысков императора на грань смерти. Такой зачин обещал бурный и насыщенный событиями сюжет. Но Стейвли не стал спешить и львиную долю книги посвятил тому, чтобы познакомить читателя с тремя главными героями, позволив эмоционально привязаться к ним, а также дал хорошее представление об истории и политическом устройстве мира (хотя и не раскрыл все карты сразу). Проделав всю эту обстоятельную работу в первой части, второй том цикла писатель сделал уже куда более динамичным.

    Даже принцессу Адер, которая всю первую книгу провела при дворе, пытаясь найти убийцу отца и покарать преступника, Стейвли теперь отправляет за пределы столицы — в практически незнакомый ей мир, навстречу приключениям. Что уж говорить про её братьев, которые ещё в первом томе стали мишенями для врагов династии Малкенианов и лицом к лицу столкнулись со смертельными угрозами. Теперь угроз будет ещё больше для всех троих — а вместе с тем, конечно, возрастёт и количество экшена, причём завершится том довольно масштабной и здорово выписанной битвой. Но если прежде Адер, Валин и Каден просто так или иначе реагировали на удары, которые наносила им судьба, то теперь каждый из них стремится взять её в свои руки, спасая страну от катастрофы, а человечество — от древнего врага. Проблема в том, что братья и сестра вроде бы должны быть союзниками, но на деле они друг другу почти что чужие люди, и их представления о том, как нужно действовать, сильно различаются. Стейвли не боится даже напрямую сталкивать главных героями лбами. В одной из самых сильных и драматичных сцен книги Валин и Адер встают перед непростым выбором: на одной чаше весов оказывается возможность отомстить за отца, а на другой — спасение империи от нашествия врагов. И решения о том, как поступить в такой ситуации, у брата и сестры окажутся совершенно различными.

    Пожалуй, то, как Брайан Стейвли развивает главных героев, ставя их перед лицом дилемм и возлагая на их плечи всё большую ответственность, а также вынуждая вступить в противостояние друг с другом, можно назвать одним из главных достоинств «Огненной крови». Конечно, стоит отметить возросший темп и размах повествования, а также то, как здорово автор раскрывает в приключенческом сюжете многочисленные тайны мира и персонажей. Жаль только, что Стейвли, фокусируясь на центральных героях, немного упускает из виду антагонистов. Нет, они получились весьма любопытными, но по большей части автор держит их за кадром. Хотелось бы, чтобы в финальном романе он уделил их раскрытию больше внимания.

    Итог: Стейвли оправдывает авансы, которые получил после выхода первого тома цикла, подтверждая, что имеет все основания претендовать на звание одного из самых примечательных авторов эпического фэнтези, появившихся на небосклоне жанра за последнее десятилетие.

    Долгий перерыв и возвращение

    Брайан Стейвли дебютировал в 2014 году и на протяжении последующих трёх лет регулярно радовал читателей новыми книгами. Однако в 2017-м, после выхода четвёртого романа под названием Skullsworn, ставшего спин-оффом к трилогии «Хроники Нетёсаного трона», Стейвли взял паузу на несколько лет. Следующий его роман увидел свет лишь в 2021 году— The Empire’s Ruin открывает новую трилогию, где на первом плане оказываются некоторые из второстепенных героев дебютного цикла.

    Люди убивают, чтобы захватить власть, убивают, чтобы сохранить её, и убивают, чтобы её не потерять, — то есть почти непрерывно. Даже если мы с тобой останемся в стороне, даже если мы оба умрём, те, кто приходил за нами, никуда не денутся. Они отыщут другую угрозу, другой пугающий голос, другого человека не с тем именем или цветом кожи. Они придут за богатым ради его монет, за крестьянином — ради его риса, за баскийцами, потому что у тех слишком тёмная кожа, или за бреатанцами, потому что те слишком бледны, — все равно.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 7
    Брайан Стейвли «Огненная кровь»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам проработанных фэнтезийных эпопей — бесспорно.
    Удачно
    интересное развитие главных героев
    раскрытие секретов мира
    мощный и интригующий финал
    Неудачно
    слабо раскрытые антагонисты
    8
    хорошо

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Статьи

    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф
    0
    106254
    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф

    В отрывке мы знакомимся ближе с эквилибриумом Альдебараном Стойким, префектом префектуры Кальцеон, куда входит Солнечная система.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 9
    0
    116049
    Фонда Ли «Нефритовое наследие». Гангстеры на страже прогресса

    Криминальное технофэнтези в духе «Крёстного отца».

    Мир фантастики №226 (сентябрь 2022) 2
    0
    162266
    Мир фантастики №226 (сентябрь 2022)

    Творцы и творения во всех проявлениях.

    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики» 15
    0
    223396
    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики»

    Как изменился МФ, за какие аниме-рекомендации Борис поставил другу два пива и как стать рецензентом в МФ. 

    Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи 6
    0
    210298
    Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи

    Не кино, а просто сказка: феи, ведьмы, джинны и африканские шаманы.

    Фэнтезийный вестерн. Читаем книгу «Волк среди теней» Дэвида Геммела
    0
    217697
    Фэнтезийный вестерн. Читаем книгу «Волк среди теней» Дэвида Геммела

    Вся трилогия переиздана в одном томе.

    С чего начать читать Чайну Мьевиля?
    0
    272635
    С чего начать читать Чайну Мьевиля?

    Один из самых оригинальных фантастов современности.

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 16
    0
    340380
    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона

    Как в сети встретили первые серии самого дорого шоу.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить