Брайан Стейвли «Огненная кровь»

В Аннурской империи после смерти правителя настали смутные времена. Страна стоит на грани междоусобицы, её границам угрожают воинственные кочевники, а за кулисами конфликтов смертных плетут свои интриги древние могущественные создания. Два сына и дочь убитого императора, выросшие вдали друг от друга и не испытывающие взаимного доверия, вступают в полную опасностей политическую игру, к которой никто из них в полной мере не готов. Каждый герой выбирает свой путь, пытаясь понять, что привело к смерти отца, и спасти империю от катастрофы.

В предыдущих сериях Брайан Стейвли «Клинки императора» Фэнтези о политике, детективном расследовании и полётах на гигантских птицах. Новым словом в жанре его не назовёшь — но это хорошее старое слово.

Brian Staveley

The Providence of Fire

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Выход оригинала: 2015

Художник: Ричард Андерсон

Переводчик: Г. Соловьева

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

640 с., 4000 экз.

«Хроники Нетёсаного трона», часть 2

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Дебютный роман Брайана Стейвли «Клинки императора» сразу привлёк к автору пристальное внимание поклонников фэнтези — и легко понять, за что. Книга могла похвастаться и выразительными главными героями, и довольно самобытным миром с богатой историей и мифологией, и насыщенными интригами, и неплохой детективной составляющей. Недаром роман принёс автору премию имени Дэвида Геммела. Впрочем, в отличие от Геммела, большинство книг которого славятся динамичностью и обилием экшена, Стейвли предпочёл начать свой цикл в весьма неспешной манере.

Роман открывался убийством правителя Аннурской империи, сулившим государству начало смуты и поставившим трёх отпрысков императора на грань смерти. Такой зачин обещал бурный и насыщенный событиями сюжет. Но Стейвли не стал спешить и львиную долю книги посвятил тому, чтобы познакомить читателя с тремя главными героями, позволив эмоционально привязаться к ним, а также дал хорошее представление об истории и политическом устройстве мира (хотя и не раскрыл все карты сразу). Проделав всю эту обстоятельную работу в первой части, второй том цикла писатель сделал уже куда более динамичным.

Даже принцессу Адер, которая всю первую книгу провела при дворе, пытаясь найти убийцу отца и покарать преступника, Стейвли теперь отправляет за пределы столицы — в практически незнакомый ей мир, навстречу приключениям. Что уж говорить про её братьев, которые ещё в первом томе стали мишенями для врагов династии Малкенианов и лицом к лицу столкнулись со смертельными угрозами. Теперь угроз будет ещё больше для всех троих — а вместе с тем, конечно, возрастёт и количество экшена, причём завершится том довольно масштабной и здорово выписанной битвой. Но если прежде Адер, Валин и Каден просто так или иначе реагировали на удары, которые наносила им судьба, то теперь каждый из них стремится взять её в свои руки, спасая страну от катастрофы, а человечество — от древнего врага. Проблема в том, что братья и сестра вроде бы должны быть союзниками, но на деле они друг другу почти что чужие люди, и их представления о том, как нужно действовать, сильно различаются. Стейвли не боится даже напрямую сталкивать главных героями лбами. В одной из самых сильных и драматичных сцен книги Валин и Адер встают перед непростым выбором: на одной чаше весов оказывается возможность отомстить за отца, а на другой — спасение империи от нашествия врагов. И решения о том, как поступить в такой ситуации, у брата и сестры окажутся совершенно различными.

Пожалуй, то, как Брайан Стейвли развивает главных героев, ставя их перед лицом дилемм и возлагая на их плечи всё большую ответственность, а также вынуждая вступить в противостояние друг с другом, можно назвать одним из главных достоинств «Огненной крови». Конечно, стоит отметить возросший темп и размах повествования, а также то, как здорово автор раскрывает в приключенческом сюжете многочисленные тайны мира и персонажей. Жаль только, что Стейвли, фокусируясь на центральных героях, немного упускает из виду антагонистов. Нет, они получились весьма любопытными, но по большей части автор держит их за кадром. Хотелось бы, чтобы в финальном романе он уделил их раскрытию больше внимания.

Итог: Стейвли оправдывает авансы, которые получил после выхода первого тома цикла, подтверждая, что имеет все основания претендовать на звание одного из самых примечательных авторов эпического фэнтези, появившихся на небосклоне жанра за последнее десятилетие.

Долгий перерыв и возвращение Брайан Стейвли дебютировал в 2014 году и на протяжении последующих трёх лет регулярно радовал читателей новыми книгами. Однако в 2017-м, после выхода четвёртого романа под названием Skullsworn, ставшего спин-оффом к трилогии «Хроники Нетёсаного трона», Стейвли взял паузу на несколько лет. Следующий его роман увидел свет лишь в 2021 году— The Empire’s Ruin открывает новую трилогию, где на первом плане оказываются некоторые из второстепенных героев дебютного цикла.

Люди убивают, чтобы захватить власть, убивают, чтобы сохранить её, и убивают, чтобы её не потерять, — то есть почти непрерывно. Даже если мы с тобой останемся в стороне, даже если мы оба умрём, те, кто приходил за нами, никуда не денутся. Они отыщут другую угрозу, другой пугающий голос, другого человека не с тем именем или цветом кожи. Они придут за богатым ради его монет, за крестьянином — ради его риса, за баскийцами, потому что у тех слишком тёмная кожа, или за бреатанцами, потому что те слишком бледны, — все равно.