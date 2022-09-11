Брайан Стейвли «Огненная кровь»

В Аннурской империи после смерти правителя настали смутные времена. Страна стоит на грани междоусобицы, её границам угрожают воинственные кочевники, а за кулисами конфликтов смертных плетут свои интриги древние могущественные создания. Два сына и дочь убитого императора, выросшие вдали друг от друга и не испытывающие взаимного доверия, вступают в полную опасностей политическую игру, к которой никто из них в полной мере не готов. Каждый герой выбирает свой путь, пытаясь понять, что привело к смерти отца, и спасти империю от катастрофы.
В предыдущих сериях
Брайан Стейвли «Клинки императора»
Фэнтези о политике, детективном расследовании и полётах на гигантских птицах. Новым словом в жанре его не назовёшь — но это хорошее старое слово.
Brian Staveley
The Providence of Fire
Роман
Жанр: эпическое фэнтези
Выход оригинала: 2015
Художник: Ричард Андерсон
Переводчик: Г. Соловьева
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022
Серия: «Звёзды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
640 с., 4000 экз.
«Хроники Нетёсаного трона», часть 2
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Энтони Райан «Тень ворона»
Дебютный роман Брайана Стейвли «Клинки императора» сразу привлёк к автору пристальное внимание поклонников фэнтези — и легко понять, за что. Книга могла похвастаться и выразительными главными героями, и довольно самобытным миром с богатой историей и мифологией, и насыщенными интригами, и неплохой детективной составляющей. Недаром роман принёс автору премию имени Дэвида Геммела. Впрочем, в отличие от Геммела, большинство книг которого славятся динамичностью и обилием экшена, Стейвли предпочёл начать свой цикл в весьма неспешной манере.
Роман открывался убийством правителя Аннурской империи, сулившим государству начало смуты и поставившим трёх отпрысков императора на грань смерти. Такой зачин обещал бурный и насыщенный событиями сюжет. Но Стейвли не стал спешить и львиную долю книги посвятил тому, чтобы познакомить читателя с тремя главными героями, позволив эмоционально привязаться к ним, а также дал хорошее представление об истории и политическом устройстве мира (хотя и не раскрыл все карты сразу). Проделав всю эту обстоятельную работу в первой части, второй том цикла писатель сделал уже куда более динамичным.
Даже принцессу Адер, которая всю первую книгу провела при дворе, пытаясь найти убийцу отца и покарать преступника, Стейвли теперь отправляет за пределы столицы — в практически незнакомый ей мир, навстречу приключениям. Что уж говорить про её братьев, которые ещё в первом томе стали мишенями для врагов династии Малкенианов и лицом к лицу столкнулись со смертельными угрозами. Теперь угроз будет ещё больше для всех троих — а вместе с тем, конечно, возрастёт и количество экшена, причём завершится том довольно масштабной и здорово выписанной битвой. Но если прежде Адер, Валин и Каден просто так или иначе реагировали на удары, которые наносила им судьба, то теперь каждый из них стремится взять её в свои руки, спасая страну от катастрофы, а человечество — от древнего врага. Проблема в том, что братья и сестра вроде бы должны быть союзниками, но на деле они друг другу почти что чужие люди, и их представления о том, как нужно действовать, сильно различаются. Стейвли не боится даже напрямую сталкивать главных героями лбами. В одной из самых сильных и драматичных сцен книги Валин и Адер встают перед непростым выбором: на одной чаше весов оказывается возможность отомстить за отца, а на другой — спасение империи от нашествия врагов. И решения о том, как поступить в такой ситуации, у брата и сестры окажутся совершенно различными.
Пожалуй, то, как Брайан Стейвли развивает главных героев, ставя их перед лицом дилемм и возлагая на их плечи всё большую ответственность, а также вынуждая вступить в противостояние друг с другом, можно назвать одним из главных достоинств «Огненной крови». Конечно, стоит отметить возросший темп и размах повествования, а также то, как здорово автор раскрывает в приключенческом сюжете многочисленные тайны мира и персонажей. Жаль только, что Стейвли, фокусируясь на центральных героях, немного упускает из виду антагонистов. Нет, они получились весьма любопытными, но по большей части автор держит их за кадром. Хотелось бы, чтобы в финальном романе он уделил их раскрытию больше внимания.
Долгий перерыв и возвращение
Брайан Стейвли дебютировал в 2014 году и на протяжении последующих трёх лет регулярно радовал читателей новыми книгами. Однако в 2017-м, после выхода четвёртого романа под названием Skullsworn, ставшего спин-оффом к трилогии «Хроники Нетёсаного трона», Стейвли взял паузу на несколько лет. Следующий его роман увидел свет лишь в 2021 году— The Empire’s Ruin открывает новую трилогию, где на первом плане оказываются некоторые из второстепенных героев дебютного цикла.
Люди убивают, чтобы захватить власть, убивают, чтобы сохранить её, и убивают, чтобы её не потерять, — то есть почти непрерывно. Даже если мы с тобой останемся в стороне, даже если мы оба умрём, те, кто приходил за нами, никуда не денутся. Они отыщут другую угрозу, другой пугающий голос, другого человека не с тем именем или цветом кожи. Они придут за богатым ради его монет, за крестьянином — ради его риса, за баскийцами, потому что у тех слишком тёмная кожа, или за бреатанцами, потому что те слишком бледны, — все равно.
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