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    #анонс #книжные новинки #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го

    1 февраля 2024
    Борис Невский
    01.02.2024
    15342
    8 минут на чтение
    #анонс #книжные новинки #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го

    Зимой 2024-го выходит немало новых книг. Причём, как обычно бывает в начале каждого года, наблюдается некоторая сумятица, когда книги, которые заявлены на январь или даже прошлый декабрь, фактически выходят лишь в феврале. Как бы там ни было, выбрать есть из чего. Два романа Джима Батчера, совершенно разные по жанрам. Также целых две книги, где фигурирует имя Брендона Сандерсона — от фэнтези до космооперы. Оригинальная антология российских авторов. Продолжения популярных циклов Кристофера Руоккио, Марии Семёновой, Джея Кристоффа. Упаднический предшественник киберпанка. И много чего ещё.

    О наиболее любопытных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест за февраль нынешнего года.

    НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

    Антология «Мир без Стругацких»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 2

    Что, если бы братьев Стругацких не было, или они не стали бы писателями? Кто из значимых в советские годы творцов мог бы занять их место? Известные современные авторы исследуют целый веер альтернативных версий произведений АБС в стилистике Фазиля Искандера, Василия Аксёнова, Виктора Конецкого, Василия Шукшина и многих других мэтров советской литературы.

    Что нас ждёт: тематическая антология, составленная известным фантастоведом и нашим постоянным автором Василием Владимирским.

    Издательство / серия: «АСТ», Редакция Елены Шубиной / «Другая реальность»

     

    Кристофер Руоккио «Прах человеческий»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 17

    Слухи о гибели Адриана Марло оказались ложными — он сумел вырваться из лап сьельсинов. Однако император Вильгельм всё меньше доверяет своему недавнему любимцу и поручает ему всё более смертоносные задания. На сей раз Адриану приказано захватить тайную базу безумных учёных, вступивших в союз со сьельсинами…

    Что нас ждёт: пятый роман цикла «Пожиратель солнца» — одной из лучших космоопер XXI века.

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фантастики. Кристофер Руоккио»

     

    Ларри Нивен, Грегори Бенфорд «Чаша небес»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 20

    Команда звездолёта «Искатель солнц» находит невероятный артефакт — чашеобразную конструкцию размером с Солнечную систему, внутри которой горит небольшая звезда. Опасны ли создатели Чаши для человеческой цивилизации, и куда держит путь монструозная конструкция? Двум отрядам астронавтов во главе с биологом Клиффом Камматом и пилотом Бет Марбл предстоит это выяснить.

    Что нас ждёт: первый том романа-эпопеи «Мир-Вок» — с невероятными приключениями, инопланетянами и космическим размахом.

    Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

     

    К. У. Джетер «Доктор Аддер»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 1

    Будущее, где США фактически распались на отдельные территории. Сын влиятельного чиновника Аллен Лиммит из Финикса должен отвезти ценный груз в Лос-Анджелес доктору Аддеру, пластическому хирургу, который специализируется на модификации половых органов.

    Что нас ждёт: роман 1972 года, который фактически положил начало киберпанку, однако впервые был опубликован только после успеха «Нейроманта» Гибсона.

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Фантастика. Трендмейкеры»

     

    ФЭНТЕЗИ

    Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Грядущая буря»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 11

    Ранд ал’Тор, Дракон Возрождённый, пытается объединить раздробленные государства для подготовки к последней битве. И одновременно борется с тенью, которая растёт в самом сердце Дракона Возрождённого.

    Что нас ждёт: двенадцатая книга романа-эпопеи «Колесо Времени», первая из тех, которые Сандерсон дописал уже после смерти Джордана.

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

     

    Джим Батчер «Легионы Калара»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 12

    Заговор против Первого консула Гая Секстуса обернулся гражданской войной, в которую вмешались канимы, злейшие враги Алерского государства. Бастард правителя, юный Тави Кальдерон, внедряется в только что сформированный легион как помощник трибуна. Задача Тави — быть «глазами и ушами» Первого консула и разоблачать его врагов. Однако волею судьбы именно Тави предстоит возглавить этот легион, чтобы остановить огромное войско канимов, которое рвётся к столице Алеры.

    Что нас ждёт: третий роман цикла «Кодекс Алеры», где сочетаются эпическое, военное и интриганское фэнтези.

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

     

    Стивен Эриксон «Кузница тьмы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 7

    Тень гражданской войны нависла над королевством Куральд Галейн. Женщина из простых смертных, обретя магический дар, нарекает себя Матерью-Тьмой, богиней, воплощением Тьмы. Но не всем по нраву новое божество и особенно её фаворит Драконус. Местная знать предпочитает выскочке-фавориту прославленного воина Урусандера…

    Что нас ждёт: начальный роман трилогии «Харканас», которая служит приквелом к знаменитой фэнтезийной эпопее «Малазанская Книга Павших».

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

     

    Джим Батчер «Поле боя»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 3

    Мир смертных на волосок от гибели. Титан Этне вместе с фоморами и древними великанами йотунами готова выполнить свой смертоносный план и для начала уничтожить Чикаго со всем его населением. Участники Неписаного договора объединяются и принимают вызов. Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден, конечно же, тоже в деле.

    Что нас ждёт: семнадцатый роман из цикла «Архивы Дрездена», к которому примыкает рассказ «Сочельник» — последние на сегодня произведения о великом чародее-детективе.

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

     

    Мария Семёнова «Братья. Книга 3: Завтрашний царь. Том 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 5

    Второй десяток лет длится зима, постигшая мир. Юный царевич проходит новые испытания, доказывая, что достоин править отеческим городом Шегардаем. Но тут приходят неожиданные известия. В далёком краю попали в беду союзники, и нужно спешить им на выручку…

    Что нас ждёт: первая часть третьей книги из цикла славянского фэнтези «Братья», действие которого происходит в мире Волкодава.

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Миры Марии Семёновой»

     

    Джей Кристофф «Несущая смерть»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 8

    Гражданская война раздирает империю Шима. Зловещая Гильдия Лотоса, используя механический голиаф Землекрушитель и вступив в союз с кланом Тигра, оказывается в полушаге от триумфа. Юкико и Буруу собирают новых союзников и старых друзей в попытке объединить страну против Гильдии.

    Что нас ждёт: заключительный роман трилогии ориентального технофэнтези «Война Лотоса», навеянного японской мифологией и историей.

    Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Миры Джея Кристоффа»

     

    Райан Кейхилл «Сквозь кровь и пламя»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 4

    В Эфирии бушует междоусобица, которую сдерживают только драконьи всадники. На юге королевства житель маленькой деревушки Кейлен Брайер готовится к Испытанию — проверке храбрости и способностей, которую не всем удаётся пережить. Однако вскоре Кейлину придётся отправиться в опасное путешествие, результат которого повлияет на судьбу всего королевства.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Связанные и сломленные», получивший премию Fantasy Stabby Awards, которая вручается по результатам голосования пользователей интернета за «Лучший инди-роман».

    Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»

     

    МИСТИКА И ХОРРОР

     

    Томас Лиготти «Пока мой труд не завершён»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 12

    Младшего менеджера Фрэнка Доминьо несправедливо увольняют из компании, и он готовится покончить с собой. Но внезапно ему удаётся заключить контракт с древней силой, которая наделяет Фрэнка сверхъестественными способностями. Теперь он отомстит всем, кто был причастен к его постоянным унижениям, — но ему в итоге придётся заплатить страшную цену.

    Что нас ждёт: сборник известного мастера хоррора, куда вошел заглавный роман, рассказы и интервью.

    Издательство / серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

     

    Клэй Маклауд Чэпмен «Пожиратели призраков»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 9

    У Эрин есть бойфренд Сайлас, харизматичный, но совершенно чокнутый. Девушке удаётся с ним порвать, но тот, попав в клинику для наркозависимых, просит вытащить его оттуда. Эрин помогает Сайласу, дав себе клятву, что это в последний раз. Однако спустя пару дней Сайлас умирает от передоза, отчего Эрин начинает мучить чувство вины. И когда она узнаёт о «призраке», экспериментальном препарате, позволяющем общаться с мёртвыми, Эрин решает принять его, надеясь попросить у умершего Сайласа прощения. Однако у препарата оказываются поистине ужасающие побочные эффекты…

    Что нас ждёт: роман новой звезды хоррора, который показывает ужасы, ждущие тех, кто принимает всякую дрянь.

    Издательство / серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

     

    ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

     

    Брендон Сандерсон «Цитоник»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 6

    Спенса постепенно стала одним из лучших пилотов Сил самообороны Непокорных, сражающихся против агрессивной цивилизации креллов. Неудивительно, что именно Спенса отправляется под прикрытием во владения развязавшего галактическую войну альянса Верховенство. Девушка должна постичь тайну ударной силы врага — делверов, могущественных существ, способных уничтожать целые планетные системы.

    Что нас ждёт: третий роман цикла юношеской космооперы «Устремлённая в небо».

    Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

     

    Мэй «Дом пепла»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 14

    Мир, похожий на наш, где существует магия. Живущий в Новом Орлеане Даниэль Эш — выходец из древней магической семьи, способный чувствовать духов-лоа. Однажды в городе убивают очень влиятельного человека, причём именно Даниэль — последний, кто видел жертву, поэтому полиция подозревает его. Чтобы доказать свою невиновность, молодой колдун сам берётся за расследование…

    Что нас ждёт: роман российской писательницы, написанный в стилистике американской «южной готики».

    Издательство / серия: «Эксмо: Черным-бело» / «Young Adult. Книжный бунт. Фантастика»

     

    Тони ДиТерлицци «Герой УдивЛы»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 19

    Зиа Девять нашла других людей и теперь в безопасности — девочку приняли в закрытом городе Новая Аттика, где, казалось бы, все живут в мире и гармонии. Однако не всё так просто в Новой Аттике, и правители города далеко не ангелы. Узнав об их зловещих планах, Зиа решает во что бы то ни стало им помешать…

    Что нас ждёт: продолжение серии детской фантастики писателя и иллюстратора Тони ДиТерлицци, соавтора знаменитого цикла «Спайдервик. Хроники».

    Издательство / серия: «Азбука» / «Детский кинобестселлер»

     

    Брайс О’Коннор, Люк Чмиленко «Железный Принц»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 16

    Будущее, в котором власть принадлежит мегакорпорациям, активно использующим ИИ. Юный Рэйдон Уорд родился больным, из-за чего от него отказалась семья. Но Рэйдону повезло — по неизвестной причине могущественный ИскИн оснастил калеку экспериментальным устройством боевого усиления. Благодаря ему Рэйдон поступил в военную академию, где ему предстоит стать участником лиги боевых турниров — главного развлечения человечества. Так начинается возвышение легендарного бойца, получившего прозвище Ткач Бури.

    Что нас ждёт: первый роман цикла «Войнорожденный: Ткач Бури», англоязычное подражание китайскому жанру уся с акцентом на боевые искусства, причём в трёх томах.

    Издательство / серия: «Феникс» / «Лучшая Уся и ЛитРПГ с Амазон»

     

    М. К. Лобб «Семь безликих святых»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 18

    Великим городом Омбразия правит жестокая секта Святых, беспощадно расправляющаяся со своими оппонентами и постоянно ведущая агрессивные войны. Молодая аристократка Россана ненавидит Святых, погубивших её отца. Бывший жених девушки, командир гвардии Дамиан, ранее был преданным сторонником Святых, однако три года несправедливой войны пошатнули его убеждения. Молодым людям предстоит объединиться, чтобы разгадать тайну серии жестоких убийств, потрясших Омбразию…

    Что нас ждёт: первый роман цикла юношеского фэнтези, действие которого происходит в городе, напоминающем Венецию эпохи Возрождения.

    Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Mainstream. Фэнтези»

     

    priest «Топить в огне бушующем печали. Том 1»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 15

    Альтернативный мир, где существует магия. Молодой парень Сюань Цзи пытается найти в Пекине своё счастье, а для начала — снять жильё подешевле и расплатиться с долгами. В поисках работы он, по рекомендации приятеля, поступает на службу в Бюро по контролю над аномалиями. И в первый же день оказывается в смертельно опасной передряге! К счастью, у Сюаня есть огненный меч и решимость преуспеть.

    Что нас ждёт: первый том романа-эпопеи современного китайского автора, который скрывается под псевдонимом.

    Издательство / серия: XL Media

     

    СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

     

    Ник Грум «Толкин и его легендариум. Создание языков, мифический эпос, Средиземье и Кольцо Всевластья»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2024-го 10

    Средиземье — огромная вселенная, которая включает в себя литературу, музыку, кинематограф, игры, изобразительное искусство, сообщества поклонников и поп-культуру. Учёный Ник Грум рассказывает о рождении Средиземья, о том, как оно ускользнуло от своего автора и стало массовым достоянием, и о мире, который создал Толкин.

    Что нас ждёт: объёмное исследование о феномене вторичной вселенной, ставшей Библией фэнтези, с множеством гравюр Григория Бабича.

    Издательство / серия: «МИФ» / «Мифы от и до»

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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