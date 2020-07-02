Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2020

Коронавирус то ли отступил, то ли затаился, то ли набирается сил, чтобы навестить нас вновь… Да ну его, надоел! Конец света пока не наступил, так что, несмотря на все преследующие нас неурядицы, новые книги продолжают выходить. Впрочем, нельзя сказать, что их очень много, — похоже, самое интересное издатели приберегают на конец лета. Но и среди июльских фантастических новинок найдется немало интересного — от эпического фэнтези Тэда Уильямса и парочки ориентальных фантазий до антологии современной китайской фантастики и нескольких антиутопий… В регулярном дайджесте мы представляем самые любопытные, на наш взгляд, фантастические книги, которые должны появиться в середине лета нынешнего года.

Научная фантастика

Вадим Панов «Скопление неприятностей»

Блистательный аристократ Помпилио дер Даген Тур победил своего главного врага Огнедела и теперь счастливо живет с красавицей женой. Однако Помпилио не таков, чтобы спокойно сидеть на одном месте. А потому стоило титулованному авантюристу завладеть загадочным артефактом, как он тут же сорвался с места и отправился на планету Тердан, которой правят весьма амбициозные люди. Значит, впереди новые схватки и приключения…

Что нас ждёт: седьмой роман из цикла космооперы «Герметикон» и, вероятно, далеко не последний.

Антология «Сломанные звезды. Новейшая китайская фантастика»

В антологии представлена фантастика самых разных направлений — «твердая» НФ, киберпанк, космическая опера. Кроме того, здесь также можно встретить произведения, тесно связанные с китайской культурой: альтернативную историю, путешествия во времени чжуаньюэ, сатиру с аллюзиями на исторические события и актуальную повестку.

Что нас ждёт: антология произведений современных китайских фантастов. В сборник входят две повести, четырнадцать рассказов и три статьи. Среди авторов — уже известные российскому читателю Лю Цысинь, Чэнь Цюфань, Баошу, а также толпа совершенно новых лиц.

Роб Харт «Склад»

Глобальное потепление изменило мир к худшему, но гениальный бизнесмен Гибсон Уэллс придумал, как спасти человечество. Его компания «Облако» не просто дает людям жилье и работу, она дарит надежду. Вот только темные пятна есть даже в самом светлом облачке…

Что нас ждёт: НФ-триллер ближнего прицела в стилистике антиутопии. Кстати, его собираются экранизировать — над этим работает компания Рона Ховарда Imagine Entertainment.

Майкл Каннингем «Избранные дни»

Нью-Йорк XIX века. Юноша Лукас идет работать на фабрику, чтобы прокормить семью, и сталкивается с чем-то мистическим… Нью-Йорк практически наших дней. Происходит несколько террористических атак, которые осуществляют дети-смертники. Кэт, работающая в полиции, вступает в странную психологическую игру с загадочным мальчиком… Нью-Йорк конца XXI века. Похоже, в городе высадились инопланетяне…

Что нас ждёт: внецикловый роман, состоящий из трех взаимосвязанных повестей. Причем все они написаны в разных жанрах, объединяет же их творчество великого американского поэта Уолта Уитмена.

Алекс Савченко, Берт Дженнингс «Киберсайд»

В постапокалиптическом мире люди живут внутри Системы — виртуальной реальности, из которой не хочется уходить. Наемник Молчун Джеймс и цифровая ведьма-мутант Матильда отправляются в квест, чтобы понять, как в действительности устроен мир Киберсайда.

Что нас ждёт: гибрид авантюрного посткиберпанка с литРПГ от двух авторов-дебютантов, тесно связанных с игровой индустрией.

Фэнтези

Тэд Уильямс «Империя травы»

Король Саймон и королева Мирамель лишились друзей и теперь окружены врагами. Тем временем принц Морган блуждает по Остен Арду, набирается опыта и постепенно становится достойным человеком. А ведь есть еще и потомки принца Джошуа, которые, согласно древнему пророчеству, способны спасти или уничтожить Остен Ард…

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Последний король Светлого Арда». Продолжение истории о кухонном мальчике Саймоне, ставшем королем, о его наследниках, сподвижниках и врагах. Книга выйдет в двух томах из-за внушительного объема.

Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»

В альтернативном мире с помощью математических формул можно творить магию. За порядком следит Прачечная, секретное правительственное агентство по предотвращению сверхъестественных угроз. Один из незаметных сотрудников Прачечной Боб Говард — рядовой программист, который мечтает о великих подвигах. Однажды его мечты сбываются — Боб со своей невольной новой подругой должен остановить нацистов, пришедших из другой реальности…

Что нас ждёт: роман и повесть из цикла «Прачечная», юмористической фантазии, по стилю пародирующей бондиану.

Кэтрин Хоу «Дочери Темперанс Хоббс»

Профессор Конни Гудвин — специалист по истории магии, которая некогда существовала в Америке, и вместе с тем прямой потомок одной из знаменитых салемских ведьм. Однажды Конни узнаёт, что среди её предков была женщина, наделённая необычайным могуществом. Причем та, кто раскроет ее тайну, тоже может получить огромную силу и власть…

Что нас ждёт: внецикловый роман феминистского фэнтези о непростой судьбе могущественных женщин.

Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»

В Царстве Небесном неспокойно — ангелы погрязли в интригах, пытаясь привлечь внимание Господа. Однажды неизвестные преступники похитили магическую Книгу Разиэля, после чего Господь вместе с ближайшими сподвижниками покинул Царство. И только архангел Гавриил способен остановить надвигающийся хаос…

Что нас ждёт: первый роман «ангельского» цикла, довольно необычного фэнтези от польской писательницы.

Амели Вэнь Чжао «Кровавая наследница»

Кириллийская империя находится в упадке. Спасти ее могут двое: Анастасия — бывшая наследница престола, которую ложно обвинили в убийстве отца-короля, и Рамсон — человек, занимавший второе место в преступном мире, но преданный своим боссом и гниющий в тюрьме. Волею случая они становятся союзниками. Однако, когда цели будут достигнуты, что удержит любого из них от предательства?

Что нас ждёт: внецикловый роман американки китайского происхождения, который перед публикацией критиковался за «расизм» (автор описала рабство в мире, напоминающем Азию).

Мистика и хоррор

Антология «Ночные видения»

Хэллоуин — не просто «ужасный» карнавал, его корни уходят в глухую древность, полную мрачных ритуалов и легенд. На страницах антологии вы столкнетесь с самыми разными проявлениями тьмы — с тыквенным Джеком и мстительными духами, с героями смертоносных городских легенд и завсегдатаями адских вечеринок.

Что нас ждёт: сборник из шестнадцати рассказов, посвященных Хэллоуину. Почти все публикуются на русском впервые. Среди авторов — Стивен Грэм Джонс, Джонатан Мэйберри, Гарт Никс, Джеффри Форд, Келли Армстронг, Пэт Кэдиган, Джон Лэнган.

Детско-юношеская фантастика

Филип Пулман «Книга Пыли. Тайное содружество»

После событий «Прекрасной дикарки» миновало двадцать лет, а после завершения «Темных начал» — семь. Лира Белаква — уже взрослая девушка, студентка Оксфордского университета, изучающая алетиометр. В Оксфорде находится и Малкольм Полстед, ставший аспирантом. Невольно Лира оказывается замешана в деле об убийстве ученого, который вернулся из экспедиции — он ездил в затерянные земли, где сделал важное открытие. Теперь уже Лира и помогающий ей Малькольм становятся объектами охоты…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Книга Пыли», одновременно приквела и сиквела знаменитой трилогии «Темные начала».

Джей Кристофф «Танцующая с бурей»

В империи Сима, где мистические боевые практики соседствуют с невероятными технологиями, живет доблестный воин Масару и его юная дочь Юкико. Однажды они получают приказ сёгуна найти древнее легендарное чудовище. И так выходит, что Юкико не только находит мифического монстра арашитору, но и заключает с ним своеобразный союз. Помощь арашиторы очень пригодится девушке, когда она решит выступить против тирании сёгуна и машинной Гильдии Лотоса.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Война Лотоса», ориентального технофэнтези от известного автора young adult.

Мира Грант «Чужой: Эхо»

Поселившись в новой колонии, близнецы Оливия и Виола — дочери известных ксенобиологов — столкнулись с нашествием Чужих. Чтобы защитить себя и сестру, Оливии придется использовать все свои блестящие знания в области ксенобиологии…

Что нас ждёт: роман из межавторского цикла «Вселенная Чужих», предназначенный для юношества.

Дж. М. Ли «Тени Темного Кристалла. Книга 1»

Найя из клана Дренчен не слишком обрадовалась встрече с Таврой из Ха’рара. Та пришла по ее душу из-за стража Гурджина, обвиняемого в измене, — Найя приходится ему сестрой. Она уверена, что брат — не изменник, а потому готова очистить его имя в суде. Но на пути девушки встает зловещий Охотник, который прячет свое лицо за маской-черепом…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Тёмный кристалл», расширенной новеллизации сериала Netflix.

Бен Оливер «Петля будущего»

Далекое будущее, тюрьма высоких технологий для молодых преступников Петля. Юный Лука Кейн — узник звуконепроницаемой одиночной камеры. Сбежать невозможно — сработает вшитое в грудь взрывное устройство. Но когда система дает сбой, Лука решает воспользоваться шансом, чтобы найти свою семью и понять, почему он попал в Петлю. Правда, мир за стенами тюрьмы оказался далеко не гостеприимным местечком…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Петля», юношеской авантюрной антиутопии.

Лаура Кнайдль «Проклятый наследник»

Многовековая война разделила континент на две части. В Тобрии магия запрещена, это мир людей. В Мелидриане живут фэйри, которые не мыслят жизни без волшебства. Обе страны боятся и ненавидят друг друга — от новой войны спасает лишь стена, разделяющая враждующие стороны. Принцесса Тобрии Фрейя овладела магией ради поисков своего бесследно пропавшего брата-близнеца. Но, чтобы найти его, девушке придется отправиться в Мелидриан…

Что нас ждёт: первый роман фэнтезийного цикла «Корона тьмы» от немецкой писательницы.

Мэри Даунинг Хаан «Гость»

Очаровательного малыша Томаса, братишку Молли, прямо из колыбели утащили злобные ушастые спрайты (они называют себя «добрым народцем») и оставили страшненького, худенького и злобного подменыша. Местная ведьма посоветовала безутешной матери заботиться о подкидыше, как о родном, — возможно, «добрый народец» когда-нибудь сжалится и вернёт Томаса. Молли стала помогать маме и даже дала имя подкидышу — Гость. И вот однажды девочка, захватив его с собой, отправилась в дремучий лес, где обитали спрайты, чтобы обменять Гостя на Томаса…

Что нас ждёт: внецикловый, основанный на шотландском фольклоре роман известного автора хорроров для юношества.