Осенью 2018 года fanzon издало «Вечную жизнь Смерти» — заключительный том трилогии китайского фантаста Лю Цысиня, которая посвящена столкновению человечества с инопланетной цивилизацией Трисоляриса. Этот цикл, пожалуй, одна из самых неоднозначных научно-фантастических историй, вышедших у нас за последнее время. В нём удивительным образом сочетаются как вышибающие дух сцены, после которых хочется отложить книгу и прийти в чувство, так и обрывающиеся в пустоту сюжетные линии или сдувшиеся интриги.

Некоторые читатели бросают цикл после первой книги или даже раньше, не найдя в нём для себя абсолютно ничего интересного. Я считаю, «В память о прошлом Земли» лучше дочитать до конца — финальное впечатление от всей трилогии того стоит. Хотя чтение будет не из лёгких, и к нему лучше заранее подготовиться.

Сюжет трилогии

Осторожно, спойлеры! Внимание! В тексте есть незначительные спойлеры, раскрывающие особенности и общее направление цикла — но не важные сюжетные повороты.

О завязке

Основной сюжетный поворот «Задачи трёх тел», первой книги трилогии, издательство fanzon заспойлерило ещё в анонсе — и это верное решение, поскольку настраивает читателей на общий вектор истории.

Первый том начинается с большого флешбэка, который описывает события Культурной революции в Китае. Жуткие сцены жестокости одних людей по отношению к другим вызывают ассоциации со знаменитым романом Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Молодая девушка-астрофизик Е Вэньцзе наблюдает расправу над своим отцом-учёным — он занимался науками, неугодными режиму Мао. Такая несправедливость рождает в девушке злость на всё человечество, из-за чего она в дальнейшем решается на роковой поступок.

Подозреваю, что роман стал популярен на Западе отчасти именно благодаря первым главам. Здесь и исторические события, не очень хорошо известные англоязычной аудитории, и китайский колорит, и показ репрессий тоталитарного режима. Не думаю, что это хитроумный замысел писателя, — скорее совпадение.

Впрочем, Лю Цысинь уходит не только от этого исторического периода (сразу), но и от национальной аутентичности (постепенно). Загадочные события начального тома подводят человечество к первому контакту с пришельцами, который оборачивается катастрофой. Люди не просто к нему не готовы — они даже представить себе не могли подобное развитие событий. И хотя у нашей цивилизации есть огромный запас времени, он никак не поможет решить проблему.

Успех «Задачи трёх тел» в Китае мог быть чистой воды случайностью. Этот вывод я делаю из того, что продажи трилогии никак не сказались на популярности китайской НФ в целом, более того, даже мои книги, написанные до «Задачи трёх тел», не стали в итоге продаваться лучше. Из интервью Лю Цысиня «Миру фантастике»

Вторая и третья книга

В последующих книгах масштаб событий нарастает — к делу подключаются не только учёные из Китая, но и всё мировое правительство. Опасность очень серьёзная, и, чтобы её предотвратить, ООН обращается к лучшим умам планеты. Так начинается «Тёмный лес», второй том трилогии, который наиболее высоко оценили пользователи «Фантлаба». Ничего удивительного, ведь именно на эту книгу приходятся главные шокирующие откровения, а также ключевая концепция «тёмного леса». На мой взгляд, она развивает идеи Станислава Лема, который ещё полвека назад говорил в своих произведениях о первом контакте человечества с инопланетянами в подобном пессимистичном ключе.

Заключительный том, «Вечная жизнь Смерти», даже не назовёшь продолжением — скорее, он тянет на спин-офф или просто роман в рамках серии. Книга разбита на множество вспомогательных сюжетных линий, и лишь некоторые объединены общими персонажами. Дело в том, что история охватывает многие сотни лет и подаётся фрагментарно, в духе «Академии» Айзека Азимова. Роман по структуре очень отличается от первых двух, и это стоит иметь в виду.

Подводные камни трилогии

Ненаучная фантастика

«В память о прошлом Земли» относят к научной фантастике. Но если в «Задаче трёх тел» Лю Цысинь более-менее придерживался существующих научных концепций, то во втором и третьем томах фантастических допущений становилось всё больше и больше. Да, некоторые идеи по-прежнему опирались на научный фундамент, но в целом романы сильнее стали напоминать космооперу и «гуманитарную НФ» в духе «Гипериона» Дэна Симмонса, чем твёрдую НФ, как у Питера Уоттса. Показанные во многих эпизодах технологии, по заветам Артура Кларка, мало чем отличались от магии. Впрочем, от этого книги хуже не стали — они просто могут обмануть ожидания.

Плоские персонажи и проблемы с мотивацией

Ещё стоит быть готовыми к непривычно скупо прописанным персонажам. Большинство героев трилогии и почти не развиваются на протяжении всего цикла. Никаких моральных дилемм и сложного внутреннего мира, никаких неоднозначных поступков и душевных терзаний. И это при том, что качественно и подробно прописанные герои в современной фантастике входят в «программу минимум», без этого пункта любой роман сразу же «теряет в весе».

Хоть сколько-нибудь глубоких персонажей во всём цикле можно сосчитать по пальцам одной руки — в их числе уже упомянутая Е Вэньцзе и математик Ло Цзи из «Тёмного леса». За их развитием приятно наблюдать хотя бы потому, что оно у героев вообще есть, — в отличие, например, от учёной Чэн Синь и её подруги, персонажей третьего тома. Чэн Синь совершает одни и те же ошибки даже после катастрофических последствий. Не очень интересно читать роман, где главный герой — беспросветный дурачок.

Наивность и другие условности

Многие читатели отмечали, что цикл напоминает фантастику середины прошлого века, в том числе числе и некоторыми условностями. Действия многих персонажей порой кажутся слишком наивными, а человечество действует единым фронтом. Скажем, когда со второй книги конфликт с пришельцами переходит в глобальное противостояние и о нём узнаёт вся земная цивилизация, то почти все люди принимает более-менее одну сторону — других точек зрения практически нет. В первой книге фигурировало тайное общество, симпатизирующее пришельцам, но в дальнейшем его члены почти не появляются.

Отдельно поражает цивилизация Трисоляриса, которая очень похожа на человечество. Да, у инопланетян есть некоторые физиологические отличия от землян (и одно психологическое). Но этому уделяется куда меньше внимания, чем технологическому преимуществу, позволяющему им вступить в конфликт. И тут встает закономерный вопрос: господа пришельцы, если у вас есть такие устройства, то почему вы не нашли другие способы решить «экологическую проблему» на родной планете?

Так за что любим?

Выдающиеся отдельные эпизоды

Трилогия Лю Цысиня воспринимается на контрастах; его книги достойны обсуждения, потому что в них есть и что поругать, и что похвалить. Китайский фантаст мастерски выписал несколько очень эмоциональных сцен — это и начальный флешбэк в «Задаче трёх тел», и опустошающие концовки второго и третьего томов, и ужасающее Великое переселение, и сюжетная линия космических кораблей «Бронзовый век» и «Синий космос», и драматичная любовная история с Юнь Тяньмином (только представьте группу учёных, расшифровывающих сказочные истории героя, который тот писал своей возлюбленной, в поисках секретного послания!), и многое другое.

Отдельного упоминания заслуживают фантастические эпизоды, поражающие воображение. В сценах создания компьютера из целой армии или разговора с инопланетянами из другого измерения мне постоянно хотелось воскликнуть: «Вот это да!» Полёт фантазии и блестящая подача в отдельных главах заставляли не на шутку сопереживать героям, чья судьба до того была мне безразлична: картон — он и есть картон.

Оригинальные концепции

Для поклонников фантастики приятной находкой станут и размышления Лю Цысиня. Многие поднятые им темы вроде первого Контакта уже давно не новы, но китайскому писателю удалось подать их в интересном ракурсе. Та же идея «тёмного леса» — это элегантное и достаточно внятное объяснение парадокса Ферми. Не обязательно верное, но убедительное.

Кроме того, писатель демонстрирует весьма оригинальный взгляд на отношение человечества к приближающемуся флоту Трисоляриса. Катастрофа неизбежна, наука бессильна, так что предпримет большинство землян? Возложит ответственность на чужие плечи. Да, этот момент изображён довольно поверхностно, но всё же размышления о том, насколько изменится человеческая природа перед лицом врага (спойлер — да не особо), считываются без проблем. «Тёмный лес» весь об этом — люди выбирают выдающихся гениев, которым предстоит спасти человечество. Правда, те оказываются вовсе никакими не героями.

Помимо размышлений о судьбах человечества и других цивилизаций, у Лю Цысиня есть весьма оригинальные фантастические допущения. Даже тривиальная виртуальная игра «Три тела» из первого тома глубже аналогичных задумок из большинства произведений про виртуальный мир. Отдельно удивляют сценарии исхода с Земли — например, строительство космических убежищ. И особой похвалы заслуживает скрупулёзное описание переходов из одного N-мерного пространства в другое — отличная зарядка для воображения.

В итоге

Трилогия Лю Цысиня разительно отличается от привычной нам западной фантастики, и поэтому ей удаётся удивлять. Пускай не всегда приятно — за три тома я соскучился по сложным характерам, завершённым сюжетным линиям и комплексным конфликтам. Но именно книги китайского фантаста произвели на меня наиболее сильное впечатление конкретными эпизодами. Такого исхода для человеческой цивилизации я ещё не встречал.

Надеюсь, хотя бы для кого-то Лю Цысинь также станет приятным открытием. Я считаю, что трилогии «В памяти о прошлом Земли» определённо стоит дать шанс. Особенно если вы ищете что-то нетривиальное.