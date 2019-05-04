В начале февраля этого года мы рассказывали поразительную историю о писательнице Амели Вэнь Чжао (Amélie Wen Zhao), которая планировала выпустить в издательстве Delacorte Press свой подростковый фэнтезийный дебютный роман «Кровный наследник» (Blood Heir). Правда, девушке пришлось отозвать свою книгу — после того, как пользователи соцсетей раскритиковали роман за то, что тяготы рабства в книге изображаются при помощи расовых стереотипов. Теперь история получила продолжение.

Вэн Чжао поначалу ошеломила реакция читателей — писательница отмечала в интервью, что многие критики даже не читали книгу, а лишь вторили аргументам тех, кому удалось ознакомиться ранее.

Звенели так много голосов, но лишь несколько человек прочли книгу.

Несколько месяцев она размышляла над решением и оставалась на прежней постоянной работе в банке. В итоге Вэн Чжао взяла себя в руки и несколько раз прочла «Наследника» в попытке понять, были ли правы критики насчёт её сюжета и персонажей.

В итоге писательница пришла к выводу, что нет. Она немного отредактировала роман, связалась с редактором издательства и вместе они решили выпустить книгу в ноябре. Delacorte Press ранее поддерживали дебютантку и сразу предупредили, что если её решение изменится, то издательство возьмётся за публикацию. Тем более, по данным The New York Times, сумма сделки за три книги составила 500 тысяч долларов.

В конечном итоге мы считаем, что наши читатели подростковой фантастики довольно умны. Они могут читать то, что они хотят прочитать, применяя свои навыки критического мышления, чтобы обдумать прочитанное. Криста Марино, редактор Вэн Чжао

Роман «Кровный наследник» описывают как что-то среднее между мультфильмом «Анастасия» и «Шестёркой воронов» Ли Бардуго. Его действие разворачивается в вымышленном мире в некой Кириллийской империи (Cyrilian Empire). Среди простых жителей скрывается группа тех, что называет себя аффинитами (Affinites) — они способны менять мир вокруг себя и применять сверхъестественные силы. Этих людей боятся, ненавидят и презирают. Одна из самых известных аффинитов — принцесса Анастасия Михайловна, которая из-за своего проклятия не покидает дворец.

Но однажды Императора убивают, а в преступлении обвиняют его дочь. Анастасии ничего не остаётся, как бежать из дворца и искать укрытия среди обитателей преступного мира. В ходе своих злоключений она узнаёт, что заговор против империи ещё хуже, чем она могла себе представить.

Писательница признаётся, что придумала сюжет романа в 2014 году — после того, как с семьёй посетила Россию. Описывая проблемы Аффинитов, Вэн Чжао хотела показать проблемы реального мира, включая торговлю людьми и рабство в Азии.