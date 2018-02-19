Ли Бардуго «Шестёрка воронов»

Загадочные маги-гриши обладают серьёзной силой. Однако некий учёный выводит вещество, которое увеличивает мощь гришей в десятки раз. И теперь тот, кто владеет формулой этого средства (фактически наркотика, которое обращает зависимых от него магов в могущественных, но покорных воле хозяина рабов), владеет миром. Выкрасть учёного из неприступной тюрьмы поручают Казу Бреккеру — самому дерзкому вору в трущобах Кеттердама. Команду Каз собирает себе под стать — из разнообразно одарённых изгоев, которым нечего терять и есть кому мстить.

Leigh Bardugo

Six of crows

Роман

Жанр: авантюрное стимпанк-фэнтези

Выход оригинала: 2015

Переводчик: А. Харченко

Издательство: ACТ, 2017

Серия: #YoungFantasy

576 стр., 5000 экз.

«Шестёрка воронов», часть 1

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Дебютный роман Ли Бардуго «Тень и кость» вышел в 2012 году, стал бестселлером New York Times и положил начало ныне завершённой трилогии «Гриши». По словам самой писательницы, при работе она вдохновлялась образом царской России — возможно, поэтому всем магам-гришам даны русские имена. «Шестёрка воронов» продолжает серию, одновременно открывая новый цикл. Если в предыдущих книгах рассказывалось о Равке, странной сумрачной стране, отдалённым прототипом которой как раз и стала Россия, то теперь речь идёт о Кеттердаме — городе каналов и вечной сырости. Кофейни здесь соседствуют с борделями, работорговля осуждается, но процветает, и в чести принцип «или ты, или тебя». Кеттердам — тёмная сторона Амстердама начала XX века с примесью стимпанковского Лондона.

На первый взгляд «Шестёрка воронов» — просто добротный квест: мы сложим наши уникальные умения и вместе совершим невообразимое. Каждый герой в команде Каза относительно типичен: сам Каз, хмурый парень с тёмным прошлым, неуязвимая наёмница Инеж, развязная шпионка Нина, сбежавший из тюрьмы загадочный боец Матиас, шутник и игрок Джаспер, мальчик из порядочной семьи Уайлен. Все они многое потеряли в прежней жизни, и все отчаянно хотят наладить новую. И вызволять из тюрьмы невезучего учёного они идут не из благородных побуждений, а только ради баснословной награды. Команда Каза явно в родстве с классическими приключенцами из компьютерных игр: виртуоз-взломщик, опасные женщины, болтливый приятель главного героя, могучий воин с тяжёлой судьбой — почти что варвар… Язык местами удручающе прост, а город, пропахший вафлями и селёдкой, сначала кажется едва ли не живее персонажей. За миссией сперва следишь вполглаза: конечно, они справятся, вопрос только, как именно. И сама миссия, по сути, тот же квест: дойти туда-то, обхитрить таких-то, выяснить тайны прошлого друг друга. Однако именно грамотно вплетённые в сюжет личные истории делают персонажей чем-то большим, чем шаблонные фэнтезийные герои. Каждый из шестёрки — человек с двойным и тройным дном. Бесстрашная наёмница оказывается симпатичной серьёзной девочкой, шпионка — виноватой ученицей, угрюмый варвар — сбитым с толку юношей, а непрошибаемый Каз и вовсе теряет сознание чуть ли не в самый ответственный момент. Стоит решить, что понял, с чем имеешь дело, как начинаются сюжетные сюрпризы. Напрашивается аналогия с «Игрой престолов»: мир так же суров, описания так же натуралистичны, герои неоднозначны, и нет уверенности в том, что все они доберутся до хэппи-энда. Да и будет ли хэппи-энд?

Итог: Ли Бардуго настолько хорошо освоила типичные для жанра клише, что позволяет себе с ними поиграть. Её роман сочетает в себе узнаваемость авантюрного фэнтези, кровавую натуралистичность «Игры престолов» и внимание к психологическим тонкостям, характерное для серьёзной прозы.

Два месяца изучения Чтобы написать первый роман серии, Ли Бардуго на два месяца погрузилась в изучение русской истории и фольклора. Уделить подготовке больше времени Ли не захотела потому, что опасалась чересчур увлечься и в результате забросить саму книгу. А идея книги о «магическом ограблении» впервые посетила Ли Бардуго, когда она увидела из окна машины постер фильма «Охотники за сокровищами» (фильма с Джорджем Клуни, в котором разношёрстные герои объединяются, чтобы спасти произведения искусства от нацистов).

Что связало их вместе? Жадность? Отчаяние? Или дело в том, что они знали: если кто-то из них сегодня исчезнет, никто не станет его искать? Родители Инеж могли до сих пор лить слёзы по пропавшей дочери, но, если она сегодня умрёт, никто не будет горевать по той девушке, которой она стала. У неё не было семьи, — ни родителей, ни братьев и сестёр — только люди, с которыми она будет бороться плечом к плечу.

Возможно, за это тоже стоит поблагодарить судьбу.

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