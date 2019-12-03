Чэнь Цюфань «Мусорный прибой»

На юго-восточном побережье Китая расположен Кремниевый остров: грязное и захламлённое место, где «мусорные люди» — приезжие бедняки, ищущие лучшей жизни, — сортируют и перерабатывают электронные отходы вроде старых аккумуляторов, вышедших из строя протезов, токсичных запчастей и микросхем. Остров раздирают конфликты: китайское правительство устанавливает суровые ограничения, главы трёх влиятельных кланов пытаются контролировать работу «мусорных людей», экоактивисты готовят почти террористические акции, а агент американской корпорации «ТерраГрин» старается выторговать лучшие условия и контракты для своих нанимателей. Волею случая в центре конфликта оказывается девушка из числа «мусорных людей», по имени Мими. После контакта с экспериментальным имплантатом с её сознанием начинают твориться странные вещи, в голове словно поселяется ещё один разум…

Chen Qiufan

The Waste Tide

Роман

Жанр: технотриллер-киберпанк

Выход оригинала: 2013, 2019

Художник: П. Трофимов

Переводчик (с английского): М. Новыш

Издательство: fanzon, 2020

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

448 стр., 2500 тираж

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Издательство fanzon (импринт «Эксмо») продолжает открывать русскоязычным читателям «восточную фантастику» — либо от настоящих азиатов, либо от авторов с азиатскими корнями. Мы уже познакомились с первым контактом и шаровыми молниями Лю Цысиня, космической империей Юн Ха Ли и военной академией Ребекки Куанг. Теперь к ним можно добавить «Мусорный прибой» китайца Чэнь Цюфаня — технотриллер с элементами киберпанка, который при ближайшем рассмотрении и фантастикой не сразу назовёшь. Роман в первую очередь посвящён плачевной ситуации в реально существующих зонах переработки электронных отходов, а уже во вторую описывает несколько новых технологий, не столько вымышленных, сколько просто ещё не появившихся. А ещё «Мусорный прибой» — отличная иллюстрация того, насколько по-разному могут писать китайские авторы.

Аннотация фокусирует внимание на девушке Мими с Кремниевого острова и тем самым немного вводит в заблуждение. На самом деле Мими, хоть и играет важную роль в судьбе острова, остаётся второстепенной героиней. Основное повествование поделено между тремя другими персонажами, что позволяет увидеть разрастающийся конфликт глазами разных противоборствующих сторон.

Пожалуй, самой увлекательной, пусть и немного шаблонной, вышла линия американца Скотта Брэндла, представляющего корпорацию «ТерраГрин Ресайклинг». Агент с тёмным прошлым и трагичной судьбой сперва профессионально и отстранённо решает проблемы (например, ищет рычаги влияния для заключения более выгодной сделки и расследует покушение на собственную жизнь), а затем, когда правда выходит наружу, даже немного прикипает к местным — но лишь самую малость, никаких шаблонных переворотов сознания в духе «Аватара» или «Покахонтас».

А вот сюжетная линия Ло Цзиньчена пронизана экзотическими для нас традициями и особенностями культуры — в сносках переводчики то и дело указывают значение тех или иных слов и произношение тополектов (китайских диалектов). Цзиньчен — глава клана Ло, а значит, ему приходится постоянно принимать непростые решения и действовать исключительно жёстко по отношению к конкурентам. Если линия Скотта тяготеет к детективному экшену, а линия Ло Цзиньчена похожа на гонконгские боевики про триады, то история Кайцзуна — переводчика и помощника Скотта — напоминает романтическую драму о поисках себя, да ещё и в реалиях киберпанка.

Безусловное достоинство «Мусорного прибоя» — густая атмосфера затхлого и грязного Кремниевого острова с жителями, брошенными на произвол судьбы

Чэнь Цюфань с невероятным тщанием описывает последствия экологического бедствия — и речь не про разбушевавшийся тайфун (хотя погода сыграет немалую роль в романе), а про невообразимые горы электронных отходов, разъедающих кожу, поражающих нервную систему и вызывающих рак при долгом взаимодействии. На раскрытие экотемы работают и дотошные технические описания (подкованности автора хочется аплодировать!), которые значительно повышают правдоподобие и чувство сопричастности, а также обращение к собственно китайской культуре. Это проявляется как в уже упомянутых особенностях языка, так и в мировоззрении местных жителей, которые хоть и разбирают смартфоны, меха и протезы, но при этом поломку огромной руки-манипулятора считают проделкой злого духа.

А вот к однозначным изъянам можно отнести структуру повествования. Резкое и не слишком чёткое перескакивание от персонажа к персонажу без видимого завершения конкретной сцены пережить ещё можно, хотя концентрации на сюжете это несколько мешает. Но порой писатель как снег на голову вываливает то флэшбеки, то излишне подробные пояснения. Некоторые из таких моментов — вроде пустившегося в воспоминания Скотта — оправданы, но большинство «инфодампов» кажутся очень неуклюжим способом автора донести до читателя важный пласт информации.

Итог: отличный технотриллер с элементами киберпанка, который достойно раскрывает экологическую проблематику благодаря отменной атмосфере и увлекательному сюжету.

Почти реальность Хотя Кремниевый остров вымышлен от начала и до конца, проблемы его жителей вполне реальны. В одном только Китае существуют две области, где занимаются электронными отходами, — это городской округ Тайчжоу и провинция Гуандун. В Гуандун расположен город Шаньтоу, где находится район Гуйю, считающийся самым крупным скоплением электронного мусора на Земле. Чэнь Цюфань родился в Шаньтоу, и потому не понаслышке знает о кошмаре, что там творится. Неудивительно, что Шаньтоу немного фигурирует и в «Мусорном прибое». И книга — высказывание автора на тему творящихся в его родной стране событий.

На земле лежал человек, залитый кровью, его руки и ноги непроизвольно дёргались. Пальцы чёрной сломанной руки-манипулятора вцепились в его голову и шею. Сквозь щели между пальцами манипулятора было видно, что лицо человека уже деформировалось, а из его рта и носа идёт кровавая пена. Он уже был не в сознании и лишь издавал бессвязные стоны, подобно раненому животному. Дёргающееся тело выглядело так, будто на сборочном конвейере по ошибке соединили человеческое тело и манипулятор.