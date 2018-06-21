За десятки лет супергерои представали перед читателями в самых разных образах. Даже Бэтмен, которого мы привыкли воспринимать как мрачного героя, некогда был почти комедийным. А уж сколько ипостасей сменил Человек-паук! Мы видели его и легкомысленным подростком, борющимся с преступностью в перерывах между уроками, и взрослым главой семьи, совмещающим подвиги с супружеской жизнью, и воплощением древних сил, и лидером собственной корпорации, и даже суперзлодеем, который вдруг решил защищать простых людей от бывших подельников. И это только в магистральной вселенной, без учёта многочисленных параллельных реальностей. Конечно, образ персонажа неизбежно меняется со временем в зависимости от актуальных веяний и взглядов конкретных сценаристов. Но порой серии выходят параллельно, и даже в них герой предстаёт в совершенно разных амплуа. Примером тому могут служить недавние серии о Человеке-пауке от Дэна Слотта и Чипа Здарски.

Удивительный Человек-паук. Мировой уровень

Пока Доктор Осьминог владел личностью Человека-паука, он успел наломать дров. Когда Питеру удалось вернуться в своё тело, ему ещё долго аукались последствия поступков Октавиуса. Но были на счету Осьминога и удачи — например, он создал корпорацию, которая сделала Паркера миллионером. Теперь Питер должен совмещать роли героя и бизнесмена.

Amazing Spider-Man: Worldwide Vol. 1 Жанр: супергеройский боевик

Сценарист: Дэн Слотт

Художник: Джузеппе Камунколи

Выход оригинала: 2016

Издательство: «Комильфо», 2018

Обычно у магистральных супергеройских серий часто сменяются сценаристы. Дэн Слотт, который аж восемь лет писал про Человека-паука, — редкое исключение. Нынешним летом он покидает серию «Удивительный Человек-паук», чтобы заняться историями о Железном человеке. Но российским читателям прощаться с паучьими историями Слотта рано. У нас недавно начала выходить глава «Мировой уровень», которая в конце 2015 года ознаменовала перезапуск серии «Удивительный Человек-паук» и открыла новую страницу в биографии героя.

Хотя Слотт много лет писал сюжеты о Паучке, они не были похожи один на другой. Наоборот, автор то и дело выписывал неожиданные конфликты и истории. Вспомним хотя бы масштабный кроссовер «Паучьи миры», где всем Паукам мультивселенной Marvel угрожала семья путешественников между мирами. Или тот год, когда в теле Человека-паука жило сознание Доктора Осьминога. Вот и в «Мировом уровне» Слотт решил поновому взглянуть на героя.

Мы привыкли видеть Питера Паркера едва сводящим концы с концами. Но благодаря Октавиусу он разбогател, стал главой международной корпорации и, по официальной версии, сделал Человека-паука своим телохранителем. Теперь у него есть высокотехнологичные костюмы, автомобиль и даже подлодка, а подвиги он должен совмещать с руководством компанией. В общем, Питер стал кем-то вроде Тони Старка — только без его опыта. Этим недостатком и решает воспользоваться преступная организация «Зодиак», жаждущая прибрать к рукам разработки «Паркер Индастриз».

За те годы, что Слотт писал о Человеке-пауке, герою приходилось иметь дело с множеством ярких противников. Некоторых Дэн придумал сам, других взял из старых комиксов и переосмыслил. Вот и «Зодиак», по сути, создан самим Слоттом, хотя организации с таким названием во вселенной Marvel бывали и ранее. Увы, по-настоящему достойных врагов из «Зодиака» не получилось. Организация служит катализатором динамичного боевика, но сами её члены не отличаются глубиной и неординарностью — и столкновение с ними оказывается просто проходным приключением.

Куда больший интерес вызывают другие враги, наши старые знакомые (не будем спойлерить). Они пока остаются на втором плане, но сулят серии любопытное продолжение — намного более драматичное, чем её дебют.

Начало новой главы в истории Человека-паука выглядит занимательно, но не более. В отличие от Октавиуса в теле Паука — сюжета, который цеплял и держал в напряжении с первых страниц, — первый том «Мирового уровня» забывается так же легко, как читается.

Питер Паркер: Поразительный Человек-паук. Том 1. Навстречу сумеркам

На Паркера как снег на голову свалилась девушка Тереза, заявив, что она его потерянная сестра. Вместе с ней Питер отправился в Европу, где пережил необычное приключение и обрёл в Терезе верного друга. И когда из-за службы в Щ.И.Т.е её жизнь оказывается в опасности, она вновь обращается за помощью к Человеку-пауку.

Peter Parker, The Spectacular Spider-Man Жанр: супергеройский боевик

Сценарист: Чип Здарски

Художник: Энди Куберт

Выход оригинала: 2017

Издательство: «Комильфо», 2018

Чип Здарски начал карьеру в индустрии недавно, но с ходу наделал немало шума. Дебютный проект автора, «Секс-преступники», моментально принёс ему известность и престижную премию Айснера. Громко заявив о себе, Здарски вскоре получил работу в издательстве Marvel. Сперва он занялся комиксами о забавном, но второстепенном Говарде-утке. Но затем ему доверили запуск новой серии

об одном из ключевых героев Marvel — Человеке-пауке, да ещё в тандеме с блестящим иллюстратором Энди Кубертом.

На английском «Поразительный Человек-паук» Здарски стартовал в прошлом году и выходил параллельно с серией Слотта, но между собой они совершенно не связаны, да и по тону разительно отличаются. Комикс Слотта посвящён судьбоносным событиям и для героя, и для всего мира. А Здарски рассказал более приземлённую историю. Его Человек-паук, как в старые добрые времена, патрулирует улицы Нью-Йорка и с задорными, хоть и не всегда удачными шутками защищает мирных жителей от преступников.

Автор выбрал предельно лёгкий стиль и на протяжении всего комикса балансирует на грани пародии. В первой трети сюжета, когда конфликт ещё толком не начал вырисовываться, вообще кажется, что Здарски делает цикл комедийных зарисовок из жизни Человека-паука. Вот он спасает прохожих от совершенно нелепого злодея. Вот приходит на свидание с недавно спасённой девушкой в пиджаке поверх супергеройского костюма и вступает в перепалку с другими посетителями кафе. А вот, оказавшись в клубе, выступает с коротким стендапом. Да и сам Здарски в сносках разбивает четвёртую стену и в ироничной манере комментирует происходящее или даёт отсылки к другим комиксам.

Только к середине тома Здарски как будто вспоминает, что супергеройскому приключению неплохо бы иметь какой-то конфликт. У комикса появляются стройный сюжет и неплохая интрига. Но юмористические нотки и после этого не исчезают. Например, очередное столкновение героя со злодеем Кингпином выписано в предельно шутливой манере — противостояние этих персонажей никогда ещё не было настолько забавным.

Кингпин далеко не единственный наш старый знакомый, который появится в сюжете. Хотя Здарски и новичок в супергеройских комиксах, на протяжении всего тома он не устаёт доказывать, что хорошо разбирается в биографии своего персонажа, и насыщает сюжет отсылками к его предыдущим приключениям. Правда, как следствие, «Поразительный Человек-паук» не подходит для неподготовленных читателей, которые только начинают знакомиться с персонажем. Читать комикс стоит, уже имея представление о том, что происходило с героем и его окружением за последнее время.

«Поразительный Человек-паук» хорош не только юмором и динамикой. Под конец читателей ждёт одна из самых запоминающихся и трогательных сцен, какие только бывали в комиксах о Человеке-пауке в последние годы. Чтобы добыть информацию, он соглашается дать интервью Джоне Джеймсону, и это оборачивается очень эмоциональным диалогом, который стал подлинным украшением комикса.

Дебют Здарски в серии вышел пусть и не безупречным, но ярким. У него получилось создать задорную и динамичную историю с неплохой интригой и несколькими потрясающими сценами.