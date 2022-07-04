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    #Дарио Тонани #научная фантастика

    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка». Итальянская планетарная опера

    4 июля 2022
    04.07.2022
    15603
    4 минуты на чтение
    #Дарио Тонани #научная фантастика

    Где-то в далёком космосе, в неизвестном будущем, находится планета Мир9. Над ней сияют три луны, она целиком состоит из песка и морей, и в дюнах таятся страшные существа, несущие смертельную опасность. Но кто может быть страшнее человека?

    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка». Итальянская планетарная опера

     

    Dario Tonani
    Mondo9
    Роман
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 2012
    Художник: М. Емельянов
    Переводчик: М. Яшина
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПБ», 2022
    Серия: «Звезды научной фантастики»
    Возрастной рейтинг: 16+
    480 с., 2000 экз.
    «Мир9», часть 1
    Похоже на:
    Фрэнк Герберт «Дюна»
    Харлан Эллисон «Горизонты сознания»

    «Хроники ржавчины и песка» — тот случай, когда название точно отражает содержание. Ржавчины и песка в тексте столько, что на зубах скрипит в процессе чтения.

    Песок — суть Мира9, его основная составляющая. Ржавчина — страшная болезнь, губящая механизмы и корабли. На протяжении книги разворачивается история длиной во много сотен лет — то, с чем сталкивается читатель в первой повести, становится древней историей ближе к концу. Это в самом деле хроники — хроники человеческих ошибок, бессилия и стремления выжить.

    Книга разделена на две части, которые, в свою очередь, перебиваются интерлюдиями. По начальному замыслу автора, интерлюдии должны были служить мостами между повестями, но со временем превратились в самостоятельные произведения. Первая часть называется «Мир9» и начинается с истории о корабле Робредо, потерпевшем крушение, и капитане Гарраско, который отчаянно пытается спастись. Чем дальше вьётся нить повествования, тем яснее становится, что главный герой — именно Робредо. Что корабль-гигант мыслит, принимает собственные решения и способен вставать на пути других кораблей — в том числе грандиозной, умирающей Афритании. Гарраско — а вместе с ним и читатель — узнает много о кораблях.

    О том, что для них есть Внешние (экипаж корабля) и Внутренние, те, кто уже мертвы, но служат пищей для корабля и обеспечивают его существование. Да, эти корабли питаются в том числе живой плотью. Да, они разумны. И когда читатель понимает это, он погружается по горло в песок, а перед ним вырастают корабли высотой с девятиэтажный дом, на гигантских колёсах, алчные, голодные, вечно идущие вперёд…

    Вторая часть называется «Механокардионика», и здесь мир ещё шире и ярче. Проходит время. Люди начинают покорять ещё и небо. Корабли учатся летать. Механокардионики — это переходное звено между человеком и кораблём, железные люди, питающиеся сердцами и металлом. Один из них — Азур — был выброшен с самого злого корабля эпохи и мечтает ему отомстить.

    К персонажам сложно привязываться — нельзя предположить, кто из возникающих на страницах героев выживет, а кто попадёт в жернова кораблей и станет пищей.

    «Хроники ржавчины и песка» вообще некомфортная книга. Более того, это книга даже не для досуга. Она безумно кинематографична, её могли бы воспроизвести на экранах Питер Джексон, Дени Вильнёв или мастер визуального кошмара Гильермо дель Торо. Но пока единственным киноэкраном работает воображение читателя. И так как мир небанальный, яркий, пугающий и непредсказуемый, воображению приходится постараться. Читатель оказывается вовлечён в происходящее целиком.

    В книгу сложно не проваливаться. С одной стороны, потому, что хочется выяснить, куда же герои всё-таки идут, ведь цель путешествия неявна и теряется в песках. С другой — очень сложно возвращаться в настоящий момент, потому что история перенасыщена событиями, времени вдохнуть просто нет, чудовищные корабли не останавливаются, и история не может остановиться тоже. Остановишься — и будешь поглощён хищником побольше.

    Итог: нетривиальный рассказ о том, к чему приводят человеческие амбиции. Восстание машин — идея не новая, но воплощение по-своему прекрасно. Есть тот самый момент захватывающего гипнотического ужаса. Читатель может лишь наблюдать за грандиозным крушением мира, который, несмотря ни на что, продолжает жить. И будет жить дальше. Всегда.

    Автор и его цикл

    Дарио Тонани — итальянский фантаст, широко известный у себя на родине. Дебютировал он небольшой повестью «Карданика», которая легла в основу огромного, пластичного и непостоянного, жуткого и прекрасного «Мира9». Сам автор называет «Хроники ржавчины и песка» планетарным романом. «Мир9» не задумывался как цикл, но разрастался постепенно. Поэтому первый том фактически состоит из девяти повестей. В цикл также входит изданный в 2018 году полноценный роман Naila di Mondo9, а недавно автор закончил ещё один роман, который ориентировочно появится в Италии в конце нынешнего года.

    Дюна была выше и круче, чем казалось сверху. И чертовски коварнее. Как же глупо они ошиблись, когда решили тянуть махину, не предполагая, что она просто сметет их со своей дороги. Корабль-башня набрал ход; железяки оглушительно задребезжали. От корпуса начали отваливаться огромные куски и колеса. А потом…

    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка»
    Дарио Тонани «Хроники ржавчины и песка»
    Стоит ли читать?
    Стоит, если хочется отправиться в мир, совсем непохожий на наш, и ввязаться в переделку, какой ещё не знали.
    Удачно
    кинематографичность повествования
    интересный мир
    яркие образы
    Неудачно
    запутанность повествования
    скачущая фокальность персонажей
    8
    хорошо

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    Писатель, редактор «Эксмо»

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