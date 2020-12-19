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    #топ книг #фэнтези

    Долгожданные фэнтезийные сиквелы 2020 года

    19 декабря 2020
    Издательство fanzon
    19.12.2020
    14231
    3 минуты на чтение
    #топ книг #фэнтези
    Исследование: фантасты-мужчины более склонны создавать сильных героинь, чем фантасты-женщины

    2020 год выдался щедрым на продолжения знаменитых фэнтезийных произведений. Причем это касается как ярких книг, вышедших в последние годы, так и долгожданных историй. И сегодня мы расскажем о пяти фэнтезийных сиквелах, вышедших у «Эксмо» и fanzon, на которые стоит обратить внимание.

    Джо Аберкромби — «Проблема с миром»

    Долгожданные фэнтезийные сиквелы 2020 года 4

    Мастер темного фэнтези Джо Аберкромби создал мир Земной круг, в котором ранее развернулись события трилогии «Первый закон», а также одиночных романов и рассказов. Затем автор решил выпустил новую трилогию об этом мире — причем сразу написал черновики всех трех книг. Поэтому старта трилогии пришлось подождать. Зато вторая книга, «Проблема с миром», не заставила себя долго ждать — она вышла спустя год после первого романа трилогии, «Немного ненависти».

    На первый план вышло новое поколение героев. Савин дан Глокта, Рикке, наследный принц Орсо, Лео дан Брок — все они что-то переняли от своих родителей, но при этом получились самодостаточными и оригинальными персонажами. К моменту начала новой трилогии в Союзе полным ходом идет индустриальная революция. И вместе с расцветом фабрик, науки и бюрократии разгораются бунты, а на границах дают о себе знать старые враги.

    К началу событий «Проблемы с миром» в стране, казалось бы, наступил относительный покой. Но только не для героев, которых ждут новые непростые испытания. Как и раньше, Аберкромби раскрывает их внутренний мир, при этом он по-прежнему к ним беспощеден к ним. Причем на смену открытого противостояния с врагами пришли интриги и заговоры.

    Тэд Уильямс — «Империя травы»

    Долгожданные фэнтезийные сиквелы 2020 года 3

    Тэд Уильямс — автор знаменитого цикла «Память, Скорбь и Шип». Им вдохновлялись Джордж Мартин и Патрик Ротфусс, а сам Уильям по прошествии почти тридцати лет вернулся в Светлый Ард с новой историей.

    В «Короне из ведьминого дерева», первом романе новой трилогии, автор показал, как изменился Светлый Ард за прошедшие годы. Что интересно, он впервые продемонстрировал события от лица норнов — если ранее они воспринимались исключительно антагонистами, то теперь стало видно, что и у них есть своя правда.

    Второй том, «Империя травы», получился более динамичным и богатым на события, чем первый роман трилогии. Из заявленных ранее тем и сюжетных линий Уильямс сплетает прочный узел и создает масштабный и захватывающий эпик.

    Ребекка Куанг — «Республика Дракон»

    Долгожданные фэнтезийные сиквелы 2020 года 2

    Ребекка Куанг — молодая писательница, которая прославилась романом «Опиумная война». Его сюжет сильно перекликается с мифологией и историей Китая и Японии. Роман стал хитом, но весомая его часть была своего рода разогревом перед основным конфликтом. Главная героиня поступала в военную академию, открывала в себе энергию ци и обучалась боевым единоборствам. И только во второй половине книга раскрывалась, как суровое военное фэнтези.

    А вот «Республика Дракон» почти целиком посвящена войнам и сражениям. Накал страстей и драматичность вышли на новый уровень. Гражданская война, масштабные битвы на воде, виртуозное применение магических сил — все это увлекает не на шутку; ну а сюжет становится более серьезным. И после прочтения становится очевидно, что первый успех Куанг не был случайным — она заслуживает называться восходящей звездой фэнтези.

    Сергей и Марина Дяченко — «Ведьмин зов»

    Долгожданные фэнтезийные сиквелы 2020 года 1

    Роман «Ведьмин век», написанный в 90-х годах прошлого века, считается одной из лучших работ супругов Дяченко. Действие происходит в мире, который во многом схож с нашей современностью, но в нем существуют ведьмы, и за ними охотятся инквизиторы, а спецслужбы чугайстров отлавливают навков.

    Теперь же свет увидел «Ведьмин зов» — вторая часть, в которой супруги Дяченко вернулись к героям первой книги. События сиквела разворачиваются спустя десятилетия, за это время многое изменилось в жизни персонажей, но старые проблемы вновь напоминают о себе.

    Мир в «Ведьмином зове» тоже не стоял на месте — появились смартфоны, интернет и другие технологии. Но магия и ведьмы никуда не делись. В целом, сиквел вышел более динамичным, к тому же еще и предлагающим некое переосмысление событий из прошлой книги. А к концу года подоспел и финальный роман трилогии, «Ведьмин род».

    Сергей Лукьяненко и Ник Перумов — «Не место для людей»

    Долгожданные фэнтезийные сиквелы 2020 года

    «Не время для драконов» — роман Сергея Лукьяненко и Ника Перумова, написанный аж в 1997 году. Поклонники считают книгу одной из самых необычных, что выходили в жанре в 90-е, и тогда роман завоевал любовь читателей обоих соавторов. Долгое время казалось, что продолжения у этой истории не будет — строго говоря, оно и не требовалось, ведь в истории есть четкий финал. Но писателей нередко спрашивали о такой возможности, они же отвечали, что оно не исключено. И спустя годы «Не место для людей» всё-таки увидело свет — сперва в форме интерактивного романа, а затем и как самостоятельная история.

    На протяжении четверти века Срединный мир наслаждался покоем под мудрым правлением Дракона. Однако теперь появляется новая неведомая опасность, что расползается по всем трем мирам, и противостоять ей предстоит сбежавшей из дома дочери Дракона.

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    Издательство fanzon
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