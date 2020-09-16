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    #военное фэнтези #Джо Аберкромби #мнение #рецензии на книги

    Джо Аберкромби «Проблема с миром»: первые впечатления от новой книги

    16 сентября 2020
    Дмитрий Злотницкий
    16.09.2020
    683
    3 минуты на чтение
    #военное фэнтези #Джо Аберкромби #мнение #рецензии на книги

    Только вчера на английском вышел новый роман Джо Аберкромби «Проблема с миром» (The Trouble With Peace). На русском он выйдет в ноябре. Дмитрий Злотницкий, главный знаток Аберкромби в редакции МирФ, уже прочитал книгу в оригинале и делится первыми впечатлениями. Полноценную рецензию с оценкой мы опубликуем к выходу русскоязычного издания. 

    Отразив нападение северян и подавив бунт недовольных рабочих, охвативший один из крупнейших городов, Союз вроде бы обеспечил себе мир и спокойствие — по крайней мере, на какое-то время. Но на смену открытым конфликтам приходят интриги и заговоры, которые плетутся в кулуарах власти. И они могут оказаться для государства куда опаснее, чем открытые враги. Особенно когда во главе страны стоит новый молодой правитель, чья репутация оставляет желать лучшего.

    Джо Аберкромби «Проблема с миром»: первые впечатления от новой книги

    С первых же романов Джо Аберкромби прославился как безжалостный автор, который подвергает своих героев самым суровым испытаниям. И не только война, но и мир, как недвусмысленно намекает название второй части трилогии «Эпохи безумия», сулит персонажам немало неприятностей.

    Проблема с миром в том, что он приносит испытания, которые очень нелегко пройти. В этом на собственном опыте убедятся многие молодые герои нового романа Аберкромби, и прежде всего — Орсо. В первой книге нам представили его как сибарита и прожигателя жизни, озабоченного лишь собственными удовольствиями и не относящегося серьёзно ни к чему, особенно к самому себе. Аберкромби очень ярко и живо изобразил легкомысленного и никчёмного наследника трона, но затем столь же убедительно показал, как принц постепенно становится человеком, достойным симпатии, уважения и короны.

    Писатель не скрывает, что образ Орсо в значительной степени навеян принцем Хэлом из шекспировского «Генриха IV»: в юности тот пользовался дурной репутацией, но, возмужав, стал одним из самых прославленных королей Англии. По несколько иному, но схожему пути продолжает вести своего героя и Аберкромби. На Орсо беспрестанно обрушиваются жестокие удары судьбы, он сталкивается с проблемами государственного масштаба, которые не в силах решить при всех своих благих устремлениях. Но там, где его слабохарактерный отец отступил бы и предпочёл плыть по течению, Орсо демонстрирует стальной стержень и редкую целеустремлённость. Путь, пройденный Орсо на страницах «Немного ненависти» и особенно «Проблемы с миром», позволяет назвать его одним из самых ярких персонажей, созданных Аберкромби.

    Джо Аберкромби «Проблема с миром»: первые впечатления от новой книги 1Проблема с миром в том, что некоторые люди для него просто не предназначены. Например, Лео дан Брок. Он великолепен во главе атакующей кавалерии и чувствует себя на поле боя как дома, но напрочь лишён политического чутья и способностей к управлению, необходимых для губернатора провинции. Его доверчивость, жажда славы и стремление к войне приведут к трагическим последствиям как самого Лео, так и Союз. С первого появления Молодого Льва было очевидно, что он почти во всех смыслах полная противоположность Орсо. И ведёт автор Лео противоположным путём: если Орсо растёт над собой, то дан Брок чем дальше, тем больше ломает дров.

    Проблема с миром в том, что он подчас подлее войны. На ней, как правило, очевидно, где друзья, а где враги. В мирное же время на смену клинкам приходят лукавство, предательства и политические махинации. Аберкромби уже не раз доказывал, что мастерски умеет выписывать интриги, но, пожалуй, он ещё никогда не уделял им так много внимания, как в «Проблеме с миром»: добрая половина романа посвящена именно закулисной борьбе за власть. Причём, что интересно, лучшим «игроком в престолы» себя проявляет тот, от кого этого меньше всего ожидаешь.

    Проблема с миром в том, что он кончается. В начале романа Союз наслаждается периодом относительного покоя, хотя его и продолжает лихорадить из-за классовой вражды. Но к финалу книги интриги уступят место мечам и пушкам. В «Проблеме с миром» боевые сцены не настолько детальны, как в «Героях», целиком посвящённых одной битве. Но тут читателей тоже ждёт впечатляющее и мастерски описанное сражение, которое подтверждает, что Аберкромби не зря считается одним из лучших баталистов среди авторов фэнтези.

    У поклонников Аберкромби с этим романом будет лишь одна проблема. Он завершится так, что хочется немедленно взяться за чтение финального тома трилогии. А его пока нет, и свет он увидит лишь в следующем году. Ну а «Проблема с миром» выйдет на русском языке в ноябре.

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    Дмитрий Злотницкий
    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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