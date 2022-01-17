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    Книги | Миры
    #Вера Камша #книжные миры #персонажи #Этерна

    «Этерна»: герои и великие дома

    17 января 2022
    17.01.2022
    18057
    4 минуты на чтение
    #Вера Камша #книжные миры #персонажи #Этерна
    «Этерна»: герои и великие дома 5

    Успех «Отблескам Этерны» обеспечили в том числе яркие персонажи. В этой истории находится место героям и предателям, невинным жертвам и интриганам, сорвиголовам и трусам. У них есть не только поклонники, но и ненавистники, и они провоцируют среди читателей бесконечные яростные споры.

    Главные герои первых книг — потомки ушедших богов. Правда, предания об их мистической силе в современной Кэртиане воспринимаются скорее сказками, а самих Повелителей больше заботят политическое влияние и карьера при дворе, нежели загадочное, навязанное предками предназначение и спасение мира. К тому же за прошедшие века не все браки Повелителей были удачны — случались адюльтеры, и на свет появлялись незаконнорождённые дети, — и вполне может оказаться и так, что в жилах того, кто ныне носит титул Повелителя, давно уже не течёт божественная кровь. Кроме самих Повелителей, важную роль в истории Кэртианы играют их кровные родственники и вассалы, а также представители двух королевских династий.

    Последний из Раканов

    «Этерна»: герои и великие дома

    Ничто не остановит Альдо Ракана на пути к трону (актёр — Анар Халилов)

    Несмотря на утерянный предками престол, Альдо Ракан, последний из своего рода, быстро становится одним из самых значимых героев первых книг. Принц-сирота, рождённый в изгнании и воспитанный бабушкой Матильдой, в девичестве алатской принцессой, он обитает в священном городе Агарисе. Очарованный историей своей семьи, Альдо любой ценой жаждет вернуть трон предков.

    Эпинэ, Повелители Молний

    «Этерна»: герои и великие дома 6

    Ближайшим другом и соратником Альдо Ракана в Агарисе становится Робер Эпинэ, маркиз Эр-При из дома Повелителей Молний. Робер потерял отца и старших братьев в восстании против короны, когда армию бунтовщиков разбил Рокэ Алва. Это сражение стало ключевым событием в истории сразу нескольких благородных семейств Талига. Неудивительно, что создатели экранизации «Отблесков Этерны», прежде чем приступить к основным съёмкам, показали в тизере именно битву у Ренквахи. Сам Робер на поле боя выжил чудом: его, израненного, вывезли в Агарис, где его отыскала и забрала в свой дом Матильда Ракан. С тех пор Робер стал верным другом и спутником её внука. 

    В первых книгах Роберу около тридцати лет, у него за плечами немало потерь и тяжёлых испытаний, но, несмотря на все невзгоды, он всегда поддерживал друзей, сочувствовал окружающим и даже на войне сохранил в себе человечность.

    Окделлы, Повелители Скал

    «Этерна»: герои и великие дома 1

    Самый неоднозначный персонаж первых книг цикла Ричард Окделл в исполнении Дениса Нурулина

    Из дома Повелителей Скал, возглавлявших последнее восстание против короны, в первых книгах фигурируют трое: вдовствующая герцогиня Мирабелла Окделл и её старшие дети — Ричард и Айрис. Юный герцог Ричард мечтает стать достойным продолжателем славного рода, он порывист и смел, ему предстоит разобраться, кто в самом деле друг, а кто лишь использует сына убитого мятежника в собственных целях. Младшая сестра Ричарда, Айрис, знает об окружающем мире ещё меньше, но всеми силами старается это исправить и взять судьбу в свои руки, иногда решаясь на абсолютное безрассудство.

    Жизнь семьи омрачена случившейся несколько лет назад трагедией: ещё до начала основных событий цикла Эгмонт Окделл, глава дома, возглавил восстание против правления Олларов и был убит герцогом Алвой. Ничего удивительного, что овдовевшая Мирабелла воспитала детей в ненависти к королю и всем его приспешникам, и особенно — к нынешнему Повелителю Ветра, Первому маршалу Талига Алве.

    Алва, Повелители Ветра

    «Этерна»: герои и великие дома 4

    Талантливый полководец и Первый маршал Талига, соберано Кэнналоа, Повелитель Ветра и непростой человек Рокэ Алва, которого на экране воплотит Юрий Чурсин

    В доме Повелителей Ветра тоже не всё гладко: к началу повествования в нём остался только один человек. У Рокэ Алвы, герцога Кэналлоа (эта провинция — аналог земной Испании, но без католицизма, её правитель носит титул «соберано», что по-испански значит «суверен»), нет близких родственников, но есть враги и обожатели во всех уголках Золотых Земель — причём это категории не взаимоисключающие. 

    Первый маршал — человек непростой, но всецело преданный Талигу. У него больше подчинённых и великосветских знакомых, чем близких друзей, и, пережив несколько предательств и тяжёлых потерь, Алва решил, что обречён на одиночество. К тому же у него есть основания подозревать, что сам он крепко задолжал Леворукому и, возможно, проклят. Он старается полагаться исключительно на себя и собственные силы, благо их у него достаточно и без позабытого мистического наследия ушедших богов. Блистательный полководец и искусный дуэлянт, Рокэ не боится ни короля, ни кардинала: его знатный род, богатство и многочисленные воинские заслуги позволяют Алве оставаться самому себе господином, свободным в суждениях и поступках.

    Придды, Повелители Волн

    «Этерна»: герои и великие дома 2

    Вальтер и Валентин Придды выбирают сторону в грядущей войне (Вениамин Смехов и Евгений Шварцман)

    Из рода Повелителей Волн, ныне формально верных Олларам, в первых книгах появляются трое: глава дома, герцог Вальтер Придд, его супруга и его наследник Валентин, занявший место погибшего при загадочных обстоятельствах брата. Вальтер Придд был замешан в заговоре против короны, но сумел выйти сухим из воды, обезопасив свой дом, хотя его преданность Олларам и вызывает сомнения как у сторонников, так и у противников подавленного мятежа. Валентин Придд — тихий скрытный и умный юноша, замкнувшийся в себе после смерти брата.

    Как и остальных сыновей благородных домов Талига, в начале повествования Валентина призывают в Лаик — уникальное учебное заведение для сыновей высшей знати, где ему предстоит не только постигать науки, но и обзаводиться полезными связями, подбирая среди ровесников будущих союзников и стараясь не нажить при этом врагов.

    * * *

    К началу повествования у Рокэ сложились непростые отношения со многими знатными семьями Талига, в том числе и с Повелителями стихий. О дуэли с Эгмонтом Окделлом мы уже говорили. Во время битвы при Ренквахе, где Алва разбил бунтовщиков, погибли братья и отец Робера Эпине из дома Повелителей Молний. А действующий Повелитель Волн, герцог Вальтер Придд, при странных обстоятельствах потерял своего старшего сына. Злые языки связали трагедию с именем Первого маршала, что вряд ли добавило Приддам симпатии к Алве.

    Этерна
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