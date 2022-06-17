Фэнтези с впечатляющей боевой магией

Недавно мы рассказали про фэнтезийные романы, в которых проявления сверхъестественного невелики. Теперь же Галина Бельтюкова рассказывает, что почитать, если вы хотите почитать фэнтези, где вовсю и весьма изобретательно применяется боевая магия. До конца 1980-х жанр фэнтези развивался неспешно, и большинство авторов так или иначе опирались на наследие Толкина. С того времени ситуация серьёзно изменилась, и сейчас можно найти фэнтези на любой вкус — от философских притч до остросюжетных фэнтезийных триллеров, от романов без магии до книг, в которых волшебники ведут за собой целые армии. Вот несколько рекомендаций читателям, которые любят в фэнтези битвы с применением магических способностей.

Ребекка Куанг «Опиумная война»

Этот цикл, вдохновлённый историей Японии и Китая, пробудил у многих, в том числе в России, интерес к азиатскому фэнтези. Но путь сироты Рин не похож на типичную историю становления героя — слишком жесток мир вокруг, и чтобы добиться справедливости, нужно пойти на многие жертвы, а это не способствует появлению однозначно положительных персонажей. Уже в первом романе Рин сталкивается с последствиями массовой резни, и это ломает её. Она совершает ужасное преступление, а в попытках искупить вину ещё глубже впутывается в политику и разгорающуюся гражданскую войну.

Магия Рин и некоторых её однокурсников по военной академии — «шаманов» основана на слиянии с богами, обладающими почти безграничными возможностями. В бою шаманы невероятно опасны благодаря их мощной магии, подпитываемой силой богов. Немало на страницах книг Куанг и схваток с использованием боевых искусств — все ученики и преподаватели академии в совершенстве владеют разными стилями, и им предоставляется много возможностей это продемонстрировать.

Любители масштабных сражений между армиями тоже не останутся разочарованы. Ребекка Куанг часто показывает такие баталии на двух уровнях — между обычными солдатами и между носителями силы богов. Не обходится , конечно, и без схваток между самими шаманами. Они способны подчинять стихии, захватывать разум, метать огонь, и каждое их столкновение превращается в бой, достойный экранизации.

Фонда Ли «Сага Зелёной кости»

Трилогия Фонды Ли, американки китайского происхождения, вдохновлена одновременно гонконгскими боевиками и американской мафиозной киноклассикой вроде «Крестного отца». Действие книг развивается в островном государстве Кекон, которое напоминает Гонконг середины прошлого века, но с одним фантастическим допущением. Кекон — единственное место в мире, где добывается волшебный нефрит, дающий магические возможности: сверхчеловеческое восприятие, скорость и силу. Добычу нефрита контролируют конкурирующие мафиозные кланы со своими ценностями, наследием и кодексом чести.

«Сага Зелёной кости» рассказывает о войне между этими кланами, которая со временем перерастает в глобальную схватку за то, кто будет контролировать добычу нефрита и родной остров. В мире трилогии гангстеры используют не только кунг-фу, но и магию, и огнестрельное оружие, что позволило Фонде Ли, которая сама является мастером восточных единоборств, создать незабываемые боевые сцены. Если вам интересно почитать про азиатские мафиозные разборки в фэнтези-антураже, «Сага Зелёной кости» — то, что нужно.

Брент Уикс «Светоносец»

Пока на русском вышел только первый том пенталогии Уикса — «Чёрная призма», но на английском цикл уже закончен. Одним из его главных достоинств читатели и критики признают необычную и продуманную систему магии. В мире Уикса волшебство рождается из преломления света, причём у каждого цвета — свои магические особенности. Призма — самый могущественный маг поколения, который может извлекать магию из всех оттенков света, а значит, спектр его возможностей максимально широк. Призма этого поколения, Гэвин, пришёл к власти после победы над братом. Но после десятилетия мира в Семи сатрапиях назревает новая гражданская война, и власть Призмы оказывается под угрозой.

Использование хроматургии — магии света в битвах описывается красочно, хотя в книге хватает и сражений силой обычного оружия, в том числе огнестрельного. От тома к тому градус напряжения нарастает, и в последнем романе цикла читателя ждёт огромная финальная битва на четверть книги. Причём в ней участвуют не только обычные люди и маги-извлекатели, но и сверхъестественные существа, а ставка в ней — судьба всего мира.

Брендон Сандерсон «Рождённый туманом»

Мир трилогии Сандерсона суров и опасен. Много лет назад его завоевал бессмертный Вседержитель и с тех пор правит железной рукой. Магическая система в этом мире основана на различных металлах и их свойствах, которые тем или иным образом используют маги. Сам Вседержитель владеет всеми видами магии, что делает его почти всемогущим и практически неуязвимым. Но когда простая уличная воровка Вин неожиданно обнаруживает в себе способности к магии, она оказывается втянута в борьбу против правителя и становится козырем восставших в борьбе с ним.

Сцены сражений в «Рождённом туманом» вышли настолько захватывающими отчасти потому, что силы соперников выглядят совершенно несопоставимыми, особенно поначалу. Как шайка мошенников может противостоять целой государственной машине, включая инквизиторов, специально натренированных против магов? Но Вин быстро учится магическим способностям и вскоре сама бросит вызов Вседержителю. А потом мир погрузится в пучину хаоса и междоусобиц, так что концентрация экшена станет ещё больше.

Роберт Джордан «Колесо времени»

Этот эпический цикл, состоящий из 14 книг (включая три, дописанные по черновикам Джордана Брендоном Сандерсоном), поначалу во многом напоминает «Властелина колец». Сам Джордан признавал, что в первой книге сознательно стремился подражать Толкину, чтобы облегчить для читателя вхождение в свой грандиозный мир. Но если вам кажется, что всего две большие битвы на трилогию — у Хельмовой Пади и под Минас-Тиритом — как-то маловато, то «Колесо времени» в этом отношении не разочарует.

В цикле действует огромное количество персонажей, разделённых на разные фракции, которые регулярно сходятся в эпических сражениях. Некоторые занимают много дней и разворачиваются на территории целых регионов, как, например, битва за Двуречье из четвертой книги цикла или Последняя битва, для описания которой потребовалось почти 200 страниц! Дело в том, что Джордан постоянно переключается между персонажами, участвующими в битве, что позволяет увидеть происходящее с разных ракурсов, но, с другой стороны, сильно замедляет действие. Даже интересно, как эти баталии будут выглядеть в новом сериале Amazon.

Ник Перумов «Летописи Хьёрварда»

Пожалуй, один из самых масштабных эпических циклов в данной подборке. Действие каждой книги происходит на отдельном континенте, среди персонажей — боги и могущественные маги, бросающие им вызов, демоны, духи, драконы и прочие разнообразные сущности. В «Гибели богов» два мага поднимают мятеж против семёрки Новых богов, в «Воине великой тьмы» наследники свергнутого короля пытаются вернуть власть, а в «Земле без радости» люди воюют с Ордой и Нежитью, пока маги ведут свою битву.

В каждой книге цикла множество сражений разного масштаба. Но «Гибель богов» — это, по сути, описание одной большой войны, начиная с подготовки и до окончательного поражения одной из сторон. Все персонажи необычайно сильны, поэтому битвы между ними — незабываемое зрелище, в котором может случиться все, что угодно. Конечно, главные герои могущественны, и порой им улыбается фортуна, но это вполне в стиле скандинавских саг, которыми вдохновлялся автор, и не умаляет грандиозности истории. Уже на первых страницах один из героев заявил: «Война есть вершина человеческого духа и судьбы!», и весь роман написан в этой парадигме — от сражения к сражению во имя великой цели — немного прямолинейно, но понравится любителям магических и не только битв.

Спустя годы Перумов взялся за прямое продолжение «Гибели богов», в котором бывшим мятежникам, ставшим богами, приходится защищать свою власть и все сущее. Сюжет становится ещё масштабнее, и количество разнообразных магических битв в этом многотомном романе очень велико.

Тэмсин Мьюир «Запретная граница»

Первую книгу цикла «Гидеон из Девятого дома» можно назвать герметическим триллером. На отдалённой планете кто-то начинает убивать наследников знатных домов, участвующих в соревновании за звание ликтора — ближайшего советника и воина Императора. Гидеон вместе с некроманткой Харроу пытается понять, кто убийца, и отгадать загадки, стоящие на пути к победе в соревновании. Вторая книга цикла, «Харроу из Девятого дома», представляет собой необычный стилистический эксперимент — читатель сразу оказывается в голове Харроу, которая помнит события, описываемые в предыдущем романе, совсем по-другому, и почти две трети книги непонятно, какая из версия реальна и что происходит с самой Харроу.

Но вне зависимости от поджанра или сюжетных особенностей романы Мьюир полны зрелищных боев. Автор не раскрывает все карты сразу же — первые битвы происходят один на один, по правилам благородных рыцарей. И уже в них видно, насколько сильна и изобретательна Гидеон и насколько коварна и могущественна Харроу. Но и в первом, и во втором томе самые масштабные сражения оставлены на конец. Гидеон и Харроу, сражаясь с противником, который гораздо сильнее и древнее их, демонстрируют все свои таланты — от призыва армии скелетов до чудес в обращении с мечом.

Финальные битвы кинематографичны и по детализации, и описаниям похожи на схватку с неубиваемым боссом на последних уровнях игры в жанре souls-like. Босс может убить героя с пары прямых попаданий, а тому приходится долго биться для нанесения заметного ущерба. Но читать гораздо приятнее, чем в сотый раз пытаться пройти один и тот же уровень.