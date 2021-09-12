Марина и Сергей Дяченко «Vita nostra: Работа над ошибками». Сиквел культовой книги о том, как люди становятся словами

После экзамена в середине третьего курса Саша Самохина оказывается сразу на четвёртом, но 15 лет спустя и в иной версии реальности. Оказывается, экзамен она — не просто глагол, но Пароль — провалила, но ей дали шанс провести работу над ошибками и выбрать: хочет она наконец прозвучать, создав новый мир, или отменить себя и всю свою жизнь навсегда.

Роман

Жанр: философская фантастика

Издательство: «Эксмо», 2021

Серия: «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»

320 стр., 5000 экз.

Vita Nostra, часть 2

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Первый же вопрос, который задаёт себе читатель «Работы над ошибками»: «Зачем?». Зачем супругам Дяченко понадобилось продолжать роман Vita Nostra, казавшийся, несмотря на открытый финал, законченным на протяжении вот уже почти пятнадцати лет? К чему были все размышления над последними страницами, споры, рецензии, статьи? Ведь в новой книге авторы просто обнуляют этот финал, превращая его в промежуточный — даже перечёркивая его.

В новой реальности, где оказывается главная героиня Саша Самохина, она сначала встречается с иной версией себя — той, что когда-то отказалась от предложения Фарита Коженникова и выбрала обычную жизнь — вышла замуж за одноклассника, родила дочь… и погибла в автокатастрофе. В этой реальности нет ни нового мужа Сашиной матери, ни маленького брата героини (который тоже фигурировал в финале первой книги, если помните). Вообще-то и самой Сашки здесь быть не должно — ей следовало уйти туда, куда уходят все, кто завалил сессию в Институте специальных технологий. Но усилиями Коженникова, по своим причинам заинтересованного в существовании Пароля, она возвращается в Институт — к неудовольствию преподавателей и к полному потрясению для одногруппников, которые тоже перенеслись на пятнадцать лет вперёд, только за полгода до Сашки.

Этот скачок во времени никак не влияет ни на персонажей, ни на сюжет — герои продолжают жить, будто ничего не изменилось. Изменилось и правда немногое: в Торпе появился аэропорт, у студентов — планшеты с сенсорными экранами и новое стильное общежитие. Вот, пожалуй, и всё. В целом в новой книге очень мало бытовых деталей, которые благодаря своей узнаваемости цепляли читателей в первой части. Материальный мир «Работы над ошибками» предельно стерилен и аскетичен, и это объяснимо: герои-студенты всё больше отрываются от своей человеческой природы, превращаясь в слова Великой Речи. Не всем такое превращение даётся легко. А Сашке, кажется, совершить его и вовсе не удастся — слишком многим и слишком многому мешает существование Пароля.

Если отвлечься от всех трудностей трансформации человека в слово, то дилогия Vita Nostra — это история взросления, сепарации от родительской семьи. В первой части одним из главных Сашкиных прозрений стал тот факт, что её мама — отдельный от неё человек, что у неё есть своя жизнь и так теперь будет всегда. Во второй части героиня превращается из сердитого подростка во взрослую женщину, обретает любовь с перспективой создать собственную семью. И заодно решает свои проблемы с символическими фигурами, заменившими ей отца, которого в жизни Сашки никогда не было. К любовной линии, правда, есть вопросы. Сашка безумно влюбляется в того, кого видела лишь дважды (ничего не зная о его непростом прошлом), и непонятно, чем, кроме силы, эта любовь отличается от подростковых чувств, вызванных гормональными бурями, что кружили ей голову в первой части.

Однако Дяченко играют не только на психологическом поле, но и на философском, где балом правят абстрактные этические категории, такие как любовь, страх, свобода. И играют виртуозно: «Работу над ошибками» очень увлекательно читать.

В первой книге утверждалось, что любви без страха не бывает. Во второй проверяется на прочность идея, что любовь не знает страха. Но главное — Сашка познаёт, что такое на самом деле свобода, её неотъемлемое свойство как Пароля. В то время как её одногруппники должны отказаться от свободы, подчинившись грамматике Великой Речи, у Сашки есть выбор — прозвучать или нет, создать новый мир или исчезнуть из старого. И что за мир она хотела бы создать? На этом пути ей предстоит сделать массу ошибок — и прийти к финалу, во многом перекликающемуся с финалом предыдущей книги. И прозвучать уже не как «Не бойся» (ибо частица «не» искажает смысл), а иначе…

Итог: необязательный сиквел, неожиданно оказавшийся очень нужным и красиво закрывший историю Саши Самохиной. Если, конечно, авторам не придёт в голову написать триквел.

Роман-сюрприз О том, что Марина и Сергей Дяченко написали прямое продолжение Vita nostra, мы узнали из ответа писателей на наш традиционный предновогодний вопрос о самых интересных прочитанных книгах. Новость оказалась полной неожиданностью; к тому же «Мир фантастики» стал первым изданием, вообще о ней услышавшим, — больше ни в одном интервью супруги об этом не сообщали.

Стерх открыл тетрадку, просмотрел, рассеянно кивая, будто абракадабра, написанная кровью, была естественной и вполне ожидаемой:

— Поздравляю. Работа над ошибками в целом завершена, вы вышли на новый этап, вас ждёт много интересных открытий…

Он говорил совершенно не то, что хотел сказать.

— А почему, — Сашка не удержалась от упрёка, — вы с самого начала мне… не объяснили?!

— Это нельзя объяснить, через это можно только пройти, — грустно сказал Стерх. — А кроме того… было совершенно неочевидно, что вы справитесь.