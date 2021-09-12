    11
    Книги | Обзоры книг
    #Марина и Сергей Дяченко #философия

    Марина и Сергей Дяченко «Vita nostra: Работа над ошибками». Сиквел культовой книги о том, как люди становятся словами

    12 сентября 2021
    12.09.2021
    5228
    4 минуты на чтение
    #Марина и Сергей Дяченко #философия

    После экзамена в середине третьего курса Саша Самохина оказывается сразу на четвёртом, но 15 лет спустя и в иной версии реальности. Оказывается, экзамен она — не просто глагол, но Пароль — провалила, но ей дали шанс провести работу над ошибками и выбрать: хочет она наконец прозвучать, создав новый мир, или отменить себя и всю свою жизнь навсегда.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 7

    Роман
    Жанр: философская фантастика
    Издательство: «Эксмо», 2021
    Серия: «Метафантастика Марины и Сергея Дяченко»
    320 стр., 5000 экз.
    Vita Nostra, часть 2
    Похоже на:
    Макс Барри «Лексикон»
    Аркадий и Борис Стругацкие «За миллиард лет до конца света»

    Первый же вопрос, который задаёт себе читатель «Работы над ошибками»: «Зачем?». Зачем супругам Дяченко понадобилось продолжать роман Vita Nostra, казавшийся, несмотря на открытый финал, законченным на протяжении вот уже почти пятнадцати лет? К чему были все размышления над последними страницами, споры, рецензии, статьи? Ведь в новой книге авторы просто обнуляют этот финал, превращая его в промежуточный — даже перечёркивая его.

    В новой реальности, где оказывается главная героиня Саша Самохина, она сначала встречается с иной версией себя — той, что когда-то отказалась от предложения Фарита Коженникова и выбрала обычную жизнь — вышла замуж за одноклассника, родила дочь… и погибла в автокатастрофе. В этой реальности нет ни нового мужа Сашиной матери, ни маленького брата героини (который тоже фигурировал в финале первой книги, если помните). Вообще-то и самой Сашки здесь быть не должно — ей следовало уйти туда, куда уходят все, кто завалил сессию в Институте специальных технологий. Но усилиями Коженникова, по своим причинам заинтересованного в существовании Пароля, она возвращается в Институт — к неудовольствию преподавателей и к полному потрясению для одногруппников, которые тоже перенеслись на пятнадцать лет вперёд, только за полгода до Сашки.

    Этот скачок во времени никак не влияет ни на персонажей, ни на сюжет — герои продолжают жить, будто ничего не изменилось. Изменилось и правда немногое: в Торпе появился аэропорт, у студентов — планшеты с сенсорными экранами и новое стильное общежитие. Вот, пожалуй, и всё. В целом в новой книге очень мало бытовых деталей, которые благодаря своей узнаваемости цепляли читателей в первой части. Материальный мир «Работы над ошибками» предельно стерилен и аскетичен, и это объяснимо: герои-студенты всё больше отрываются от своей человеческой природы, превращаясь в слова Великой Речи. Не всем такое превращение даётся легко. А Сашке, кажется, совершить его и вовсе не удастся — слишком многим и слишком многому мешает существование Пароля.

    Если отвлечься от всех трудностей трансформации человека в слово, то дилогия Vita Nostra — это история взросления, сепарации от родительской семьи. В первой части одним из главных Сашкиных прозрений стал тот факт, что её мама — отдельный от неё человек, что у неё есть своя жизнь и так теперь будет всегда. Во второй части героиня превращается из сердитого подростка во взрослую женщину, обретает любовь с перспективой создать собственную семью. И заодно решает свои проблемы с символическими фигурами, заменившими ей отца, которого в жизни Сашки никогда не было. К любовной линии, правда, есть вопросы. Сашка безумно влюбляется в того, кого видела лишь дважды (ничего не зная о его непростом прошлом), и непонятно, чем, кроме силы, эта любовь отличается от подростковых чувств, вызванных гормональными бурями, что кружили ей голову в первой части.

    Однако Дяченко играют не только на психологическом поле, но и на философском, где балом правят абстрактные этические категории, такие как любовь, страх, свобода. И играют виртуозно: «Работу над ошибками» очень увлекательно читать.

    В первой книге утверждалось, что любви без страха не бывает. Во второй проверяется на прочность идея, что любовь не знает страха. Но главное — Сашка познаёт, что такое на самом деле свобода, её неотъемлемое свойство как Пароля. В то время как её одногруппники должны отказаться от свободы, подчинившись грамматике Великой Речи, у Сашки есть выбор — прозвучать или нет, создать новый мир или исчезнуть из старого. И что за мир она хотела бы создать? На этом пути ей предстоит сделать массу ошибок — и прийти к финалу, во многом перекликающемуся с финалом предыдущей книги. И прозвучать уже не как «Не бойся» (ибо частица «не» искажает смысл), а иначе…

    Итог: необязательный сиквел, неожиданно оказавшийся очень нужным и красиво закрывший историю Саши Самохиной. Если, конечно, авторам не придёт в голову написать триквел.

    Роман-сюрприз

    О том, что Марина и Сергей Дяченко написали прямое продолжение Vita nostra, мы узнали из ответа писателей на наш традиционный предновогодний вопрос о самых интересных прочитанных книгах. Новость оказалась полной неожиданностью; к тому же «Мир фантастики» стал первым изданием, вообще о ней услышавшим, — больше ни в одном интервью супруги об этом не сообщали.

    Стерх открыл тетрадку, просмотрел, рассеянно кивая, будто абракадабра, написанная кровью, была естественной и вполне ожидаемой:
    — Поздравляю. Работа над ошибками в целом завершена, вы вышли на новый этап, вас ждёт много интересных открытий…
    Он говорил совершенно не то, что хотел сказать.
    — А почему, — Сашка не удержалась от упрёка, — вы с самого начала мне… не объяснили?!
    — Это нельзя объяснить, через это можно только пройти, — грустно сказал Стерх. — А кроме того… было совершенно неочевидно, что вы справитесь.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 7
    Марина и Сергей Дяченко «Vita nostra: Работа над ошибками»
    Стоит ли читать?
    Если читали Vita Nostra и любите прозу Дяченко — непременно.
    Удачно
    развитие главной героини
    увлекательный сюжет
    красивый финал
    Неудачно
    обесценивание финала первой книги
    неубедительная любовная линия
    8
    Хорошо

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения? 6
    Читаем книгу: Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками»
    Философские фильмы: Топ-10 волшебных притч
    Философские фильмы: Топ-10 волшебных притч
    Такие дела. Жизнь по Курту Воннегуту
    Такие дела. Жизнь по Курту Воннегуту

    Статьи

    100 лет назад родился фантаст Станислав Лем. Признаёмся в любви его творчеству!
    0
    6579
    100 лет назад родился фантаст Станислав Лем. Признаёмся в любви его творчеству!

    Лучшие тексты от читателей. А наши авторы решили посвятить творчеству фантаста следующий выпуск подкаста!

    Что смотрим в кино в сентябре 2021? «Дюна», Веном, самураи 9
    0
    57816
    Что смотрим в кино в сентябре 2021? «Дюна», Веном, самураи

    «Дюна» в прокате, Карнаж на свободе, Николас Кейдж в постапокалиптической Японии.

    Главные супергеройские комиксы лета 2021, вышедшие на русском 10
    0
    65411
    Главные супергеройские комиксы лета 2021, вышедшие на русском

    Продолжение серий о Бэтмене, Зелёных Фонарях и Карателе, внедрение «Хранителей» во вселенную DC и, конечно, Президент Локи.

    Комиксы лета 2021, вышедшие на русском: фантастика, фэнтези, мистика 9
    0
    124269
    Комиксы лета 2021, вышедшие на русском: фантастика, фэнтези, мистика

    Адаптация «Дюны», приключения Конана, мир Судьи Дредда, притча от Геймана и похождения отряда героев D&D.

    «Алекс не телепатка!» Интервью со сценаристкой Life is Strange: True Colors 2
    0
    115626
    «Алекс не телепатка!»: интервью со сценаристкой Life is Strange: True Colors

    Как команда придумала сверхспособность Алекс и как эту силу приспособили к детективному сюжету.

    Мир фантастики №214 (сентябрь 2021)
    0
    160415
    Мир фантастики №214 (сентябрь 2021)

    Лем, Леди Баг и Life is Strange

    Обзор Psychonauts 2. Добротный психодел 2
    0
    175312
    Обзор Psychonauts 2. Добротный психодел

    Это всё у тебя в голове. Или у него.

    Интервью с создателями фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
    0
    175168
    Интервью с создателями фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

    Большой разговор с создателями нового блокбастера Marvel: о трюках, музыке, родительской любви и поисках себя.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить