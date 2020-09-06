    11
    Книги | Обзоры книг
    #BattleTech (MechWarrior) #военная фантастика

    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл вновь выходит на русском

    6 сентября 2020
    Дмитрий Злотницкий
    06.09.2020
    19833
    2 минуты на чтение
    #BattleTech (MechWarrior) #военная фантастика
    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 10

    Начало XXI века. Человечество расселилось по множеству планет, но раскололось на пять могущественных государств, которые на протяжении нескольких поколений ведут непримиримую борьбу друг с другом. Главной силой на полях сражения стали мехи — боевые роботы, чьи пилоты сделались этакими рыцарями новой эпохи. Назревает очередная масштабная война, в которую окажутся втянуты правители и наёмники, дворяне и политики, шпионы и честные воины…

    Michael A. Stackpole
    Warrior: En Garde, Warrior: Riposte, Warrior: Coupé

    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 1
    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 9
    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 7

    Выход оригинала: 1988–1989
    Жанр: боевая фантастика
    Художник: М. Маззони
    Переводчик: Н. Некрасова
    «Оружие к бою», «Ответный удар», «Победный манёвр»
    Издательство: «Мир Хобби», 2020
    Похоже на: Уильям Кейт «Сага о Легионе Серой Смерти» • Дэвид Вебер, цикл о Виктории Харрингтон

    BattleTech стала одной из первых межавторских серий, которые начали активно издаваться в России — ещё в середине 1990-х, и многие отечественные поклонники этой вселенной познакомились с ней именно благодаря книгам. В те годы на русском вышло несколько десятков романов серии, но всё же далеко не все. В частности, осталась неизданной «Трилогия о воине» — несмотря на то, что её автор Майкл Стэкпол по праву считается одним из главных летописцев вселенной BattleTech, а на страницах книг описаны важнейшие для неё события.

    Теперь серия BattleTech вернулась в Россию благодаря издательству «Мир Хобби», которое исправило упущение своих предшественников, выпустив в числе первых книг «Трилогию о воине». В неё Стэкпол постарался уместить практически всё, что вообще могут предложить читателям романы по BattleTech.

    Тут есть приключения наёмников — одна из основных сюжетных линий посвящена противоборству отряда «Псы Келла» и их кровных врагов из Дома Куриты. Есть история о талантливом мехвоине, который вынужден покинуть службу и делает карьеру в гладиаторских боях на планете Солярис, а затем мстит своей бывшей родине. Есть операции спецслужб и придворные интриги, подчас влияющие на исход войны больше, чем подвиги мехвоинов. Наконец, в первом томе назревает, во втором разгорается, а в третьем достигает апогея военный конфликт, который значительно изменит баланс сил во вселенной и заложит фундамент для многих будущих событий в мире BattleTech. Недостаёт разве что противостояния с Кланами, но их время по внутренней хронологии BattleTech ещё просто не пришло.

    Хотя романы не слишком велики по объёму, на их страницах Стэкпол смог рассказать обо всём вышеупомянутом, при этом выдержав неплохой баланс между всеми оставляющими истории. Этим Стэкпол вообще выделяется на фоне многих других авторов, работавших над BattleTech, — они слишком уж сильно фокусировались на войне и боевых действиях. Автор «Трилогии о воине» о них, конечно, тоже не забывает, и тут хватает сражений мехов — от мелких стычек до битв, решающих судьбы планет. Но книги Стэкпола не сводятся к фантастическому боевику, а предлагают читателям куда более многослойную историю. Благодаря этому романы могут прийтись по вкусу даже тем, кто не знаком с BattleTech и просто любит военную фантастику.

    Однако при чтении «Трилогии о воине» всё же явно чувствуется, что это работа молодого автора, у которого есть талант, но ещё очень мало опыта. Большинство персонажей проработаны весьма поверхностно — это особенно заметно в сравнении с более поздними работами Стэкпола, в которых Виктор Дэвион, Кай-Аллард Ляо, Фелан Келл или Сунц-Цзы Ляо получились куда более яркими и глубокими, чем их родители, главные герои «Трилогии о воине». Политические баталии выглядят чересчур незамысловатыми — впоследствии Стэкпол, опять же, будет выписывать куда более сложную и хитроумную борьбу за власть. Кроме того, в «Трилогии о воине» слишком явно чувствуется деление сторон на положительные и отрицательные. Писатель вроде и пытается придать конфликтам неоднозначности, но убедительно это сделать ему удастся только в последующих романах.

    Итог: при чтении «Трилогии о воине» сложно не заметить, что она была для автора одной из проб пера. Так что, хотя в цикле есть многие черты, присущие более поздним и сильным работам Стэкпола, здесь они ещё не отполированы до блеска.

    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 8
    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 4
    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском
    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 2
    Майкл Стэкпол «BattleTech: Трилогия о воине». Знаменитый цикл наконец-то на русском 3

    Отложенный дебют

    Книги по BattleTech стали первыми опубликованными романами Стэкпола, но ещё до того он написал фэнтезийный роман Talion: Revenant. Однако издатели побоялись выпускать большой роман от новичка, так что эта книга увидела свет только спустя много лет, когда Майкл был уже достаточно именитым автором.

    Купить
    Купить книгу «BattleTech: Оружие к бою» Майкла Стэкпола на Hobby Games.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Злотницкий
    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Игры по BattleTech и MechWarror: Аристократы 31-го века
    Игры по BattleTech и MechWarror: Аристократы 31-го века
    BattleTech. Возвращение стальных гигантов 8
    Обзор BattleTech. Возвращение стальных гигантов

    Статьи

    Дмитрий Костюкевич «Колыбельная в мрачных тонах» (вторая часть)
    0
    28934
    Дмитрий Костюкевич «Колыбельная в мрачных тонах» (вторая часть)

    Что делать, если ты оказался в ловушке, застрял где-то не в своём мире среди пугающих фантомов и странных образов? Что делать, если на тебя идёт охота, а ты даже толком не понимаешь, кто именно охотник? Выход есть. Выход есть всегда… Наверное.

    Читаем книгу «Траун: Измена» — финальную книгу в новой трилогии Тимоти Зана по «Звёздным войнам»
    0
    73164
    Читаем книгу «Траун: Измена» — финальную книгу в новой трилогии Тимоти Зана по «Звёздным войнам»

    Отрывок, в котором Император, Траун, директор Кренник и Таркин обсуждают проблемы проекта «Звёздочка».

    10 самых-самых... фантастических учебных заведений! 15
    0
    98634
    10 самых-самых… фантастических учебных заведений!

    Самые престижные школы и вузы со всех уголков фэнтези и фантастики — от магических университетов до военно-космических академий.

    Возможна ли небелковая жизнь? 14
    0
    89504
    Возможна ли небелковая жизнь? Кремний, фосфор и метан как основа органики

    Что, если в условиях, непохожих на земные, жизнь всё-таки существует — только другая, соответствующая именно этим условиям? Возможна ли жизнь на основе кремния, азота, мышьяка, серы и с какими затруднениями она столкнётся?

    Видео: короткое интервью с режиссёром «Новых мутантов» Джошем Буном
    0
    207874
    Видео: интервью с режиссёром «Новых мутантов» Джошем Буном

    О фильме Marvel/Fox, о любви к Стивену Кингу и о том, как не сойти с ума в Голливуде.

    Прощание с Крапивиным. Шаги уходящего Командора
    0
    129546
    Прощание с Крапивиным. Шаги уходящего Командора

    Наш автор Кирилл Шайдуров делится историей своего знакомства со вселенной «Великого Кристалла» — и заодно рассказывает, чем эти книги его покорили.

    Комикс: круговорот 1
    0
    127372
    Комикс: круговорот

    «Очень похоже на „Возвращение джедая“».

    Сломанные звезды. Новейшая китайская фантастика
    0
    130551
    «Сломанные звёзды. Новейшая китайская фантастика». Что сейчас пишут в Китае?

    Антология Кена Лю показывает, что китайская фантастика бывает очень разной — и при этом не так уж сильно отличается от западной.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить