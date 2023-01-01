Ричард Суон «Правосудие королей»

Империя Волка существует уже полвека и, кажется, находится на подъёме. Её Легионы несокрушимы в битве, её Император решителен и мудр, её законы точны и справедливы. Последнее особенно важно, и неспроста именно Орден магистратов, чьи эмиссары, называемые Правосудием, словом и делом блюдут законы империи, имеет столь большое влияние. Но внезапно империя пошатнулась, и её падение началось в далёкой провинции, где сэр Конрад Вонвальт, Правосудие из Ордена магистратов, сначала неправильно оценил дело о ереси в деревушке Рилл, а потом глубоко увяз, расследуя убийство жены провинциального аристократа.

Richard Swan

The Justice of Kings

Роман

Жанр: детективное фэнтези

Выход оригинала: 2022

Художник: В. Аникин

Переводчик: В. Юрасова

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2023

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 16+

512 с., 6000 экз.

«Империя Волка», часть 1

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Дебютный роман Ричарда Суона критики называли «новым словом» в современном фэнтези — захватывающей историей о законе, войне, морали и справедливости. И вот роман вышел на русском — к сожалению, в очередной раз приходится убеждаться, что мнение западных читателей и критиков далеко не абсолют.

Нет, на самом деле «Правосудие королей» — достойная книга. С увлекательным сюжетом, качественно написанная (и переведённая), с немалым вниманием к моральным проблемам, вполне актуальным и для нашей реальности, с достоверно проработанным псевдоисторическим антуражем. Однако… «новое слово»? Да бросьте…

Пожалуй, ключевой недостаток книги — её герои. Рассказ ведётся от лица Хелены Седанки, секретаря-ассистента сэра Конрада. Причём построен этот рассказ по принципу «постфактум», словно Хелена записывает воспоминания или просто прокручивает в голове важные события, которым была свидетельницей. Приём достаточно оригинальный, хоть и не уникальный — нечто подобное было у Робин Хобб в истории королевского убийцы. И вот здесь под повествование заложена неочевидная мина. У Хобб о событиях прошлого вспоминал протагонист Фитц, а вот Хелена хоть и важный элемент происходящего, но далеко не главный. Движущая сила сюжета — сэр Конрад Вонвальт, и Хелена (а значит, и читатель) просто не может знать, почему Правосудие принимает те или иные важные решения. Из-за этого возникает диссонанс — Хелена и все остальные без конца твердят, что сэр Конрад чуть ли не гений. Но тогда почему он совершает нелепые поступки и настаивает на своих заблуждениях? Нет ответа.

Ещё хуже дело с самой Хеленой. Обычно, когда повествование ведётся от первого лица, у читателя невольно возникает симпатия к человеку, чей внутренний мир выворачивается перед ним наизнанку. Однако Хелена скорее вызывает раздражение. Она совсем незрелая, и совершенно непонятно, что такого особенного увидел в ней Вонвальт. Кстати, здесь налицо психологический авторский просчёт. Помирающая с голода сирота, которую спас могущественный человек, ставший её наставником, — да если у неё в голове не опилки, то она костьми ляжет, чтобы добиться успеха и обеспечить своё будущее. Тогда с чего Хелена воротит нос от своего благодетеля? То ей не нравится, это… Нет, если бы она была аристократкой, тогда понятно, но это же средневековье, где у безродного простолюдина не так уж много шансов!

Остальные персонажи, включая Брессинджера, давнего сподвижника сэра Конрада, — просто функции, не более. Из-за таких героев на бурные события, показанные в романе, в общем-то, плевать. Убийство, заговор, религиозные и политические козни, кризис в государстве — ну их.

Впрочем, сюжет у книги довольно заковыристый, и если хочется чего-то умеренно загадочного в фэнтезийном антураже, то роман вполне подходит. В своей детективной части, да и по общей схеме построения он отчасти напоминает книги Эллис Питерс о брате Кадфаэле, который раскрывал убийства в декорациях средневековой Англии. Правда, монах из Шрусбери и его постоянный помощник, шериф Хью Берингар, всё-таки гораздо симпатичнее протагонистов Суона.

Итог: любопытный фэнтезийный детектив в духе юридического процедурала, который имел все шансы действительно стать открытием. Но одного сюжета мало, нужны ещё и герои, которым хотелось бы сопереживать. Увы, таковых сюда не завезли…

Об авторе Британец Ричард Суон — профессиональный юрист, изучавший право в Манчестерском университете. С 2011 года адвокат, специалист по урегулированию коммерческих споров. Автор трилогии космооперы «Искусство войны», которая публиковалась только в электронном виде. «Правосудие королей» — первый роман Суона, вышедший в печати. Вторая часть трилогии появится в нынешнем году.

Так странно думать, что конец Империи Волка и все те смерти и разрушения, которые он за собой повлёк, уходит своими корнями к крошечной, незначительной деревеньке Рилл. Что, приближаясь к ней, мы не просто брели по холодной, дождливой местности в двадцати милях к востоку от Толсбургских Марок, но и подходили всё ближе к Великому Упадку, который, подобно крутому, коварному склону из скользкого вулканического стекла, устремлялся из-под наших ног прямиком вниз.