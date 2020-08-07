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    #рецензии на книги #Тэд Уильямс #эпическое фэнтези

    Тэд Уильямс «Империя травы»: эталон фэнтезийной эпопеи

    7 августа 2020
    Дмитрий Злотницкий
    07.08.2020
    9870
    3 минуты на чтение
    #рецензии на книги #Тэд Уильямс #эпическое фэнтези

    С войны Короля Бурь минуло тридцать лет. Все это время Остен Ард наслаждался миром под мудрым правлением короля Саймона и королевы Мириамель. Но десятилетия покоя подошли к концу — бессмертные норны вновь вторгаются в людские земли, стремясь отомстить за былые поражения. Тем временем королевства людей стоят на грани кровавых междоусобиц, при дворе Верховного короля созрело предательство, а юный и легкомысленный наследник престола пропадает во время дипломатической миссии.

    Тэд Уильямс «Империя травы»: эталон фэнтезийной эпопеи
    Тэд Уильямс «Империя травы»: эталон фэнтезийной эпопеи 1

    Tad Williams
    Empire of Grass
    Роман
    Жанр: эпическое фэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020
    Серия: Fantasy World
    656 стр. + 592 стр., по 3000 экз.
    «Последний король Светлого Арда», часть 2
    Похоже на:
    Джо Аберкромби «Немного ненависти»
    Робин Хобб «Сага о Фитце и Шуте»

    Первый том новой трилогии Уильямса «Корона из ведьминого дерева», был практически идеальным примером того, как автор после длительного перерыва может вернуться в любимый читателями мир. Тэд Уильямс показал, как и почему изменились наши старые знакомые, и показал мастерски: не возникает и тени сомнения, что это те самые персонажи, просто успевшие прожить долгую жизнь. Ввёл молодое поколение героев, сделав новичков не менее интересными, чем их предшественники. Наметил новый любопытный конфликт, который перекликался с предыдущим, но не повторял его. И добавил совершенно новую точку зрения на происходящее — с позиции ненавидящих людей норнов, которые раньше представали эдаким воплощением зла.

    Проделал всё это Уильямс со свойственной ему обстоятельностью, что сделало роман очень масштабным и столь же неторопливым. По сути, «Корона из ведьминого дерева» стала грандиозным прологом. Теперь в «Империи травы» Уильямс выстраивает на этом фундаменте уже гораздо более богатую на события историю.

    Королева Мириамель оказывается в самом сердце интриг герцогства Наббан, стоящего на грани братоубийственной войны. Норны, уже не особо таясь, вторгаются в земли смертных, и нашествие мы видим глазами Вийеки, главы Ордена Строителей, который всё сильнее сомневается в пути, выбранном его народом. Дочь Вийеки, полукровка Нежеру, участвовавшая в опасной миссии по поручению самой королевы норнов, теперь столкнётся с ещё более серьёзным испытанием, которое грозит перечеркнуть всё её стремления и убеждения. В степях народ тритингов, возглавляемый новым лидером, молодым и сильным, готовится поквитаться с жителями городов за многочисленные обиды. Наконец, наследному принцу Моргану предстоит вести борьбу за выживание в бескрайнем лесу, к чему легкомысленный юноша совершенно не готов.

    И это лишь основные сюжетные линии «Империи травы». Практически все они, как и второстепенные, подарят массу эмоций всем поклонникам Остен Арда. Если в «Короне из ведьминого дерева» кому-то могло недоставать динамики и экшена, то ко второму роману такую претензию вряд ли удастся предъявить.

    Здесь есть всё, чего ждёшь от фэнтезийной эпопеи: хитроумные интриги, кровавые сражения, захватывающие авантюры, интересное развитие персонажей. При этом, несмотря на обилие событий, «Империю травы» нельзя назвать ни торопливой, ни сумбурной, что могло бы произойти, если бы книгу писал менее мастеровитый автор. Уильямс находит для повествования идеальный темп: никуда не спешит, но при этом неизменно держит читателя в напряжении.

    Вдобавок писатель умело вплетает в сюжет новые интересные подробности о мире и населяющих его народах, а также даёт ответы на многие вопросы, оставшиеся после предыдущих книг. Несколько разочаровывают разве что приключения Моргана: и его блуждания по бескрайней чащобе, и его психологическое развитие получились не слишком оригинальными и довольно предсказуемыми. Впрочем, промежуточный финал этой линии позволяет рассчитывать, что в следующем романе Моргана ждёт куда более интересная судьба.

    Итог: Тэд Уильямс блестяще сплетает множество сюжетных линий и конфликтов в такой тугой клубок, что, возможно, понадобится ещё пара-тройка томов, чтобы все их размотать. Правда, автор планирует ограничиться трилогией, — но такому мастеру вполне под силу уместить в один роман кульминацию и развязку даже столь масштабной истории.

    Взгляд в прошлое

    Заключительный роман трилогии «Последний король Остен Арда» ожидается на английском осенью 2021 года. Но до того Уильямс обещает поклонникам ещё одну возможность заглянуть в свой мир. Параллельно с работой над финалом цикла автор написал короткий роман The Shadow of Things to Come («Тень грядущего»), действие которого разворачивается за пятьсот лет до основного цикла. Эта история расскажет о падении легендарной крепости ситхи Асу’а.

    Я должен тебя убить, пока ты не убил меня. Это правда. И ты должен убить меня, или я стану твоей смертью. Мы как скорпионы в хрустальном кувшине — чтобы один выжил, другой должен умереть… Но кто создал кувшин? И кто в него нас посадил?
    Говорили, что одних лишь этих строк хватило для Дворца-лабиринта, чтобы запретить все книги великого поэта. А вскоре после этого и сам Шан’и’асу исчез. Кое-кто утверждал, что поэт покинул Наккигу, чтобы отыскать лучший мир, о котором так часто писал.

    Тэд Уильямс «Империя травы»
    Стоит ли читать?
    Весь цикл Уильямса заслуживает внимания, если вы цените эпическое фэнтези, — это один из лучших образцов жанра
    Удачно
    развитие мира и героев
    взгляд на события с точки зрения норнов
    эпический размах
    Неудачно
    несколько предсказуемая линия Моргана
    9
    Отлично

    Отрывок из книги

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    Дмитрий Злотницкий
    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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