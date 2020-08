Тэд Уильямс «Империя травы»: эталон фэнтезийной эпопеи

Первый том новой трилогии Уильямса «Корона из ведьминого дерева», был практически идеальным примером того, как автор после длительного перерыва может вернуться в любимый читателями мир. Тэд Уильямс показал, как и почему изменились наши старые знакомые, и показал мастерски: не возникает и тени сомнения, что это те самые персонажи, просто успевшие прожить долгую жизнь. Ввёл молодое поколение героев, сделав новичков не менее интересными, чем их предшественники. Наметил новый любопытный конфликт, который перекликался с предыдущим, но не повторял его. И добавил совершенно новую точку зрения на происходящее — с позиции ненавидящих людей норнов, которые раньше представали эдаким воплощением зла.

Проделал всё это Уильямс со свойственной ему обстоятельностью, что сделало роман очень масштабным и столь же неторопливым. По сути, «Корона из ведьминого дерева» стала грандиозным прологом. Теперь в «Империи травы» Уильямс выстраивает на этом фундаменте уже гораздо более богатую на события историю.

Королева Мириамель оказывается в самом сердце интриг герцогства Наббан, стоящего на грани братоубийственной войны. Норны, уже не особо таясь, вторгаются в земли смертных, и нашествие мы видим глазами Вийеки, главы Ордена Строителей, который всё сильнее сомневается в пути, выбранном его народом. Дочь Вийеки, полукровка Нежеру, участвовавшая в опасной миссии по поручению самой королевы норнов, теперь столкнётся с ещё более серьёзным испытанием, которое грозит перечеркнуть всё её стремления и убеждения. В степях народ тритингов, возглавляемый новым лидером, молодым и сильным, готовится поквитаться с жителями городов за многочисленные обиды. Наконец, наследному принцу Моргану предстоит вести борьбу за выживание в бескрайнем лесу, к чему легкомысленный юноша совершенно не готов.

И это лишь основные сюжетные линии «Империи травы». Практически все они, как и второстепенные, подарят массу эмоций всем поклонникам Остен Арда. Если в «Короне из ведьминого дерева» кому-то могло недоставать динамики и экшена, то ко второму роману такую претензию вряд ли удастся предъявить.

Здесь есть всё, чего ждёшь от фэнтезийной эпопеи: хитроумные интриги, кровавые сражения, захватывающие авантюры, интересное развитие персонажей. При этом, несмотря на обилие событий, «Империю травы» нельзя назвать ни торопливой, ни сумбурной, что могло бы произойти, если бы книгу писал менее мастеровитый автор. Уильямс находит для повествования идеальный темп: никуда не спешит, но при этом неизменно держит читателя в напряжении.

Вдобавок писатель умело вплетает в сюжет новые интересные подробности о мире и населяющих его народах, а также даёт ответы на многие вопросы, оставшиеся после предыдущих книг. Несколько разочаровывают разве что приключения Моргана: и его блуждания по бескрайней чащобе, и его психологическое развитие получились не слишком оригинальными и довольно предсказуемыми. Впрочем, промежуточный финал этой линии позволяет рассчитывать, что в следующем романе Моргана ждёт куда более интересная судьба.

Итог: Тэд Уильямс блестяще сплетает множество сюжетных линий и конфликтов в такой тугой клубок, что, возможно, понадобится ещё пара-тройка томов, чтобы все их размотать. Правда, автор планирует ограничиться трилогией, — но такому мастеру вполне под силу уместить в один роман кульминацию и развязку даже столь масштабной истории.

Взгляд в прошлое

Заключительный роман трилогии «Последний король Остен Арда» ожидается на английском осенью 2021 года. Но до того Уильямс обещает поклонникам ещё одну возможность заглянуть в свой мир. Параллельно с работой над финалом цикла автор написал короткий роман The Shadow of Things to Come («Тень грядущего»), действие которого разворачивается за пятьсот лет до основного цикла. Эта история расскажет о падении легендарной крепости ситхи Асу’а.