Эван Уинтер «Ярость драконов»: Конан из Африки

В мире общества, живущего войной, слабакам нет места. Жёсткая иерархия возвышает Одарённых, оставляя прочим роль расходного материала в битвах. Юный Тау — из вторых и, в принципе, принимает свою участь. Но после того как его отца жестоко казнят, месть становится его единственной целью. А чтобы отомстить, он должен стать лучшим фехтовальщиком этого мира…

Evan Winter

The Rage of Dragons

Роман

Жанр: эпическое юношеское фэнтези

Выход оригинала: 2017

Художник: К. Ортиз, Т. Пол (карты)

Переводчик: А. Агеев

Издательство: АСТ, 2020

Серия: «Фэнтези-Открытие»

576 стр., 4000 экз.

«Сожжение», часть 1

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Путь героя — наиболее архетипический сюжет, будь то фэнтези, НФ, производственный роман, женская проза или детская сказка. История о том, как кто-то выбивается из грязи в князи, представляет собой не только захватывающее повествование, но и как бы руководство к действию. Именно поэтому «Ярость драконов» похожа на роман Бестера и цикл о Дарте Бэйне, хоть по жанру они не совпадают. Главное — идея.

Во всех смыслах зубодробительное начало романа может отпугнуть тех, кто не слишком любит эпическое фэнтези с обилием пафосного экшена. Автор швыряет нас в самую гущу битвы, тут же выдавая огромное количество имён, терминов, названий. Текст Потрясает Заглавными Буквами и давит на несчастного читателя монументальностью и важностью происходящего. Так и тянет воскликнуть: «Да кто все эти люди!» Однако появление дракона нарушает эмоциональное однообразие битвы и делает текст глубже, чем тот кажется на первый взгляд. И мы понимаем: а ведь он не только про то, кто кого ткнул мечом.

Далее мы получаем классический роман взросления, историю об одержимости и мести, драматически сильную и эмоционально яркую. Любопытно, что роман Уинтера — один из редких фэнтези-текстов, основанных не на условной европейской культуре. В нём действие разворачивается в псевдоафриканском сеттинге бронзового века — и вот тут, к сожалению, чувствуются некоторые авторские недоработки.

Непривычная терминология, своеобразные социальные отношения, множество специфических деталей (в том числе необычных имён) — всё это выглядит многообещающе, но выдаётся несколько неравномерно. Боевые сцены у дебютанта Уинтера получаются лучше, чем описания мирной жизни: диалоги в первой четверти книги затянуты, герои или перебрасываются рваными фразами, о смысле которых читатель может только догадываться, или разжёвывают то, что сами должны понимать с полуслова. Однако далее действие разгоняется — и видно, что автор чувствует себя в таком темпе более уверенно.

«Ярость драконов» напоминает компьютерную игру. Вот яркий, кровавый пролог — аналог вступительного ролика. Вот персонаж, чья цель — прокачаться, чтобы в итоге выполнить свою миссию, и ничего, что он немного Марти Сью (а иначе никак, это же не инди-разработка). Вот мир — сложный, насыщенный, который раскрывается перед нами постепенно, чуть ли не по локациям. Вот главы — достаточно короткие, чтобы не утомить и не дать вниманию ослабнуть. Однако всё это нельзя отнести к минусам. Скорее наоборот: автор помещает молодого читателя в комфортную и привычную нарративную схему, чтобы тому было легче вникать в перипетии взаимоотношений между враждующими народами, в смысл и принципы Даров. Чтобы он мог сам понять, в чём разница между Индлову и Интуло и куда лучше попасть — в Исиколо или Исихого. И ещё, благодарение Богине, в книге есть глоссарий, хотя чисто технически для удобства чтения стоило бы давать определения в сносках.

Итог: отдушина для тех, кто устал от стандартных условно восточноевропейских или англосаксонских фэнтези-миров с привычным феодальным строем. Хотя перенасыщенность романа боевыми сценами может отпугнуть тех, кто предпочитает более размеренное повествование.

Слово творца Джон Уик из бронзового века учится быть Джоном Уиком, чтобы выследить и отомстить трём супервоинам… Огромное влияние с точки зрения вдохновения на меня оказала Замбия— страна в Центральной Африке, где я вырос. Для меня было невероятно важно написать историю, в которой я мог бы увидеть себя,— и при этом поместить её в мир, где я чувствовал бы себя как дома.

Боль наступила мгновенно, со всей силой. Тау, почти теряя сознание от мучений, отвел руку назад и рубанул демона поперек груди оставшимся мечом. Тот вздыбился, заревел, опустился на четвереньки и ринулся на него. Тау собрался с духом и со всей силы ткнул создание туда, где, как он предполагал, у него находилось сердце. Но оказался сбит с ног, когда демон врезался в него, и оба закувыркались по болотистой жиже Исихого.