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    #постапокалипсис #Сергей Лукьяненко

    Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо». Иные против инопланетян

    9 ноября 2021
    09.11.2021
    9259
    3 минуты на чтение
    #постапокалипсис #Сергей Лукьяненко

    В недалёком будущем на Земле случилась Перемена. Так назвали прибытие на планету пришельцев — непостижимых Инсеков, а позже и загадочных Продавцов. Однако мало кто знает, что есть и третья раса — Прежние, у которых Инсеки отобрали протекторат над человечеством. При новой власти жизнь на Земле изменилась. Первым делом Инсеки запретили развивать атомную энергетику и, что совсем печально, пользоваться интернетом и цифровыми технологиями — якобы ради блага самих людей. Вскоре после прихода Продавцов многие земляне стали сёрчерами — искателями особых кристаллов, которые у пришельцев в их магазинах-Комках можно было обменять на всё, что душе угодно: технику, хорошие продукты, особые мутагены и многое другое. Также Инсеки создали на Земле Гнёзда — таинственные места, где безнадёжно больных детей превращали в Изменённых, необычных и могущественных существ…

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 14

    Роман
    Жанр: апокалиптика
    Художник: Е. Ферез
    Издательство: «АСТ», 2021
    Серия: «Книги Сергея Лукьяненко»
    352 с., 27 000 экз.
    Похоже на:
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    Зачем портить то, что и так работает? Вот и Лукьяненко, создавая новый цикл, в который раз обращается к своей излюбленной сюжетной формуле: благородный герой оказывается втянут в конфликт со множеством могущественных сторон, отбивается от врагов, обретает новые способности и заодно философствует о судьбах человечества.

    Главное действующее лицо «Мегиддо», Максим Воронцов, тоже герой для Лукьяненко совершенно типичный. Умён, находчив, совестлив в разумных пределах, человечен и обладает известной долей «избранности», отчего и попадает в эпицентр межзвёздного конфликта, развернувшегося между властями предержащими этой Галактики. Именно с ним вступают в контакт Инсеки, налаживают сотрудничество Прежние и делятся секретами Продавцы.

    С одной стороны, новая мифология Лукьяненко напоминает о его же Ключниках из «Спектра» и заставляет сравнивать Инсеков и прочих пришельцев с аналогами из более свежего и ещё не законченного романа-эпопеи «Соглашение». А с другой, она достаточно оригинальна, чтобы не казаться раздражающе вторичной.

    Главная особенность мира Изменённых состоит в том, что понимание реальности и определение своего места в ней зависит от восприятия личности, а иногда и целой расы. Если до Перемены люди считали себя венцом творения, то с приходом пришельцев, взмахом руки (или что там у них вместо рук) остановивших Третью мировую, человечеству пришлось смириться с мыслью, что в Галактике для них отведена роль туземцев, пушечного мяса, а вовсе не братьев по разуму. Встаёт закономерный вопрос: что муравей может сделать с ботинком, который вот-вот его раздавит? И «Мегиддо» пытается дать на него ответ.

    Отдельно стоит отметить чудесный калейдоскоп второстепенных героев. Чего только стоят старики-разбойники — колоритные пенсионеры, чьи дети-внуки были отданы в Гнёзда, — и родители Максима, что спились после Перемены, но всё цепляются за прошлую сытую жизнь, не говоря уже об Изменённых, ехидной куколке Наське и романтичной жнице Дарине, которые, строго говоря, вовсе не люди, но зачастую ведут себя человечнее многих.

    Итог: оригинальный взгляд на колонизацию Земли другими цивилизациями. Интригующее начало нового цикла с закрученным сюжетом, убийствами монстров и фирменными лукьяненковскими «иными», простите, «изменёнными».

    Слово творца

    Вначале я назвал этот роман «Апокалипсис-лайт», что отвечало смыслу, но звучит не очень-то красиво. Потом я назвал его «Три дня индиго», потому что мне понравился срок и цвет. Но сейчас я вижу, что происходящие события займут не меньше недели, а цвет сместился к сиреневому и аметистовому. Так что — «Семь дней до Мегиддо». И красиво, и по смыслу.

    — Зайдешь, Макс? — Старший кивнул в сторону кафе, где собирались серчеры нашего района.
    — Не сегодня, Виталий Антонович. Я домой.
    — Заглядывай, — сказал он. — Конец света — не повод для одиночества.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 14
    Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам классического Лукьяненко, а также необычных историй о вторжении пришельцев и спасении человечества непременно понравится.
    Удачно
    старики-разбойники
    Гнёзда
    «туземная» философия
    Неудачно
    малый объём
    несложная сюжетная структура
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