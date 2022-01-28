Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго»

Максиму и его друзьям удалось выжить. Однако проблемы, преследовавшие их в первой книге, никуда не делись. Умирающий Инсек так же сидит на орбите, Прежние в лице Ивана мечтают вернуть протекторат над Землёй, а Продавцы решили сделать из Максима собственного Шерлока Холмса. Но и это ещё не всё: к списку врагов добавилась группировка Слуг, которые лишены эмпатии и, как следствие, тормозов и жаждут либо достичь уровня Прежних, либо вовсе захватить Землю. И неизвестно, кто из разномастной компании хуже. А решать проблемы, конечно, предстоит избранному судьбой и всеми пришельцами разом — Максиму Воронцову…

Роман

Жанр: постапокалиптическая НФ

Художник: Ал. Андреев

Издательство: «АСТ», 2021

Серия: «Книги Сергея Лукьяненко»

Возрастной рейтинг: 16+

384 с., 23 000 экз.

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В новой части цикла бравый герой разбирается сразу с несколькими сюжетными завихрениями.

Первое из них — личное. Если в «Мегиддо» появлялись лишь намёки на романтику, то «Индиго» может похвастаться полноценным любовным треугольником. Правда, как это часто бывает у Лукьяненко, со своими закавыками. Бедный Максим мечется между двумя женщинами. Дамы сердца здесь как на подбор — понимающие, благородные и вообще готовые к отношениям на троих. Любовные метания Максима выглядят притянутыми за уши, драма — искусственной, отчего ветвистая романтическая линия кажется лишней.

Второе — детективное. В целом Лукьяненко неплохо удаются подобные истории — вспомним хотя бы серию «Кваzи». Так что основная детективная линия, посвящённая расследованию смерти одного из Продавцов, получилась крайне увлекательной. Автор создал интересный вид пришельцев, с оригинальной мотивацией и анатомией. Столь свежий взгляд на киборгов как на разумную расу и послужил причиной того, что этот сюжетный элемент кажется чуть ли не главным достоинством книги.

Третье — «смысловое». Максиму и нам, читателям, прямо говорят, почему Избранным стал именно он. А это в таких историях случается нечасто. Радует и то, что ответ герою даёт не какой-то «бог из машины», чем иногда грешит Лукьяненко, но сам Максим. Он ищет ответы внутри самого себя — и ведь находит! А значит, и ответственность за решения, которые станут судьбоносными не только для всех героев, но и для Земли, лежит только на нём.

Второстепенные герои на этот раз играют очень ограниченную роль. Большинство из них проявили себя в первой книге и теперь лишь помогают Максиму двигаться по сюжету. Без потерь не обходится, однако тот же Лихачёв остаётся в строю, сохранив свои залихватские замашки. Старики-разбойники от него не отстают, ну а Изменённые по-прежнему верны себе: каждый первый мечется между своей инородной сущностью и остатками человечности.

В целом книга существенно развила темы первой части — здесь и «туземная» философия, и определение места человечества в многогранной Вселенной, и поиски ответа на главный вопрос: чем же закончится противостояние со всесильными пришельцами, если против них выступает один лишь Максим Воронцов?

Итог: продолжение интересного цикла, выдержанное на должном уровне. Получены ответы на многие вопросы, однако, судя по задумке автора, самое интересное ещё впереди.

Фантастика по запросу Цикл об Изменённых впервые появился в проекте «ЛитРес: Черновики». Вторая часть не стала исключением — автор выкладывал её на сервис по мере написания, примерно по главе в неделю. На момент написания рецензии уже доступна к прочтению и часть

заключительной книги цикла — «Месяц за Рубиконом».

— Сам-то ты ради чего живёшь, Максим? — Не ради чего, — поправил я. Даже не знаю, почему так завёлся полковник и почему стал заводиться я. — Ради кого! Я живу ради мамы с папой, чтобы они могли делать вид, будто всё в мире нормально. Ради Дарины, у неё никого больше нет на свете. Ради Наськи, ей хочется быть обычной девочкой. Ради Миланы тоже… ну и пусть у нас не сложилось, но мы друзья и даже больше! Ради всех своих друзей-приятелей! Ради Виталия Антоновича, ради Василия, ради Елены, и ради вас, полковник, тоже! Что, мало? Ну так чем могу!