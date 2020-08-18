Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»

Короткая зарисовка о семейных проблемах и страхах. Эпиграф к выпуску «Мира фантастики» №90.

5 февраля

Вчера отмечали день рождения Митеньки. Пацану уже год. А не верится — будто вчера возил Ольку в роддом… Хорошо отметили, даже с тестем помирились под это дело. Теперь под ногами везде бутылки, на потолке — воздушные шарики. А зайчик спит в кроватке, и хоть бы ему что. Ангел. На меня похож.

Я его поснимал вчера Володькиной камерой. Ну до чего умильная мордаха! Володька обещал потом диск с этими снимками передать.

Он вчера и посидеть толком не успел — позвонили, что с сыном проблема. Шестнадцать лет сынишке, притащили его и под дверью бросили, пьяный в дымину, морда разбита. Володька потом звонил: извини, говорит, уже не приду сегодня, нужно с этим кровопийцей моим что-то решать…

10 февраля

Вовка передал диск с фотосессией малого. Классно получилось. Одну он распечатал — там, где Митька в песочнице с шариком, и рожа хитрая-хитрая!

Ну такой зайчик. А вырастет, будет, как все подростки, нахал мосластый, пить-курить-колоться, девки-бабы, «шнурки в стакане». Вот прямо жалко мне стало, когда я на эту фотку смотрел. Как он мне улыбается: «ап… ап…» Папа, значит. А что для него будет папа лет через двадцать? Вон, Володькин сын отца по матери послал…

Я пока эти фото от Ольки спрятал: потом ей на день рождения покажу.

15 марта

Вот и наша врач участковая говорит: нет повода для беспокойства. Дети растут рывками: то прибавляет быстро, то совсем не прибавляет. Ну, за этот месяц он не прибавил, допустим, так в следующем наберёт. И вообще, говорит, перестаньте его взвешивать каждый день, это невроз!

19 апреля

День рождения Ольги. Никого не звали, сами почти не праздновали. Про фото я забыл, если честно, как-то не до того…

Митьку обследуют, пока ничего не нашли.

18 мая

И этот диагноз отпал.

2 июня

Ольга планировала на лето взять коляску у своей подруги, там парень на полгода старше Митьки. Новая коляска выходит слишком большая. Будем пока со старой.

1 июля

Твою…!

14 июля

Нет, не показалось. Не могу больше пить.