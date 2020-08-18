    Фантастические рассказы
    #утренний рассказ #эпиграф

    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»

    18 августа 2020
    Марина и Сергей Дяченко
    18.08.2020
    9193
    1 минута на чтение
    #утренний рассказ #эпиграф
    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»

    Короткая зарисовка о семейных проблемах и страхах. Эпиграф к выпуску «Мира фантастики» №90.

    5 февраля

    Вчера отмечали день рождения Митеньки. Пацану уже год. А не верится — будто вчера возил Ольку в роддом… Хорошо отметили, даже с тестем помирились под это дело. Теперь под ногами везде бутылки, на потолке — воздушные шарики. А зайчик спит в кроватке, и хоть бы ему что. Ангел. На меня похож.

    Я его поснимал вчера Володькиной камерой. Ну до чего умильная мордаха! Володька обещал потом диск с этими снимками передать.

    Он вчера и посидеть толком не успел — позвонили, что с сыном проблема. Шестнадцать лет сынишке, притащили его и под дверью бросили, пьяный в дымину, морда разбита. Володька потом звонил: извини, говорит, уже не приду сегодня, нужно с этим кровопийцей моим что-то решать…

    10 февраля

    Вовка передал диск с фотосессией малого. Классно получилось. Одну он распечатал — там, где Митька в песочнице с шариком, и рожа хитрая-хитрая!

    Ну такой зайчик. А вырастет, будет, как все подростки, нахал мосластый, пить-курить-колоться, девки-бабы, «шнурки в стакане». Вот прямо жалко мне стало, когда я на эту фотку смотрел. Как он мне улыбается: «ап… ап…» Папа, значит. А что для него будет папа лет через двадцать? Вон, Володькин сын отца по матери послал…

    Я пока эти фото от Ольки спрятал: потом ей на день рождения покажу.

    15 марта

    Вот и наша врач участковая говорит: нет повода для беспокойства. Дети растут рывками: то прибавляет быстро, то совсем не прибавляет. Ну, за этот месяц он не прибавил, допустим, так в следующем наберёт. И вообще, говорит, перестаньте его взвешивать каждый день, это невроз!

    19 апреля

    День рождения Ольги. Никого не звали, сами почти не праздновали. Про фото я забыл, если честно, как-то не до того…

    Митьку обследуют, пока ничего не нашли.

    18 мая

    И этот диагноз отпал.

    2 июня

    Ольга планировала на лето взять коляску у своей подруги, там парень на полгода старше Митьки. Новая коляска выходит слишком большая. Будем пока со старой.

    1 июля

    Твою…!

    14 июля

    Нет, не показалось. Не могу больше пить.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Марина и Сергей Дяченко
    Писатели-фантасты, сценаристы.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Александр Сивинских «Восьмая жизнь Сильвестра»
    Александр Сивинских «Восьмая жизнь Сильвестра»
    Дмитрий Костюкевич «Дартэ»
    Дмитрий Костюкевич «Дартэ»
    Варвара Селина, "Последняя нимфа"
    Варвара Селина «Последняя нимфа»

    Статьи

    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана
    0
    4721
    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

    Траун, как всегда, показывает себя самым умным.

    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры 17
    0
    12024
    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры

    Кто мог сыграть Джонни Кейджа и Рейдена, какие сцены пересняли в последний момент и почему Кристофер Ламберт не менее потрясающий, чем Киану Ривз.

    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения
    0
    73248
    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

    Романы, рассказы и даже экранизации!

    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин
    0
    56281
    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин

    Шестнадцать рассказов, среди которых нет ни одного неудачного.

    Иясикей: лёгкое доброе аниме, поднимающее настроение
    0
    70477
    Иясикей: лёгкое доброе аниме, поднимающее настроение

    Его герои живут размеренной жизнью, созерцают красоту мира и радуются мелочам вроде хорошей погоды и вкусного тортика к чаю.

    Дмитрий Вишневский "Когда развеется дым" (первая часть)
    0
    226132
    Дмитрий Вишневский «Когда развеется дым» (первая часть)

    Восстание декабристов повергает страну в кровавый ад. Вот уже шесть лет длится война. Но мнится, что близок ее конец — войска Барклая-де-Толли зажали под Самарой, и скоро революционеров ждет победа.

    Читаем славянское фэнтези: Марта Краевская «Иди и жди морозов» 1
    0
    115398
    Марта Краевская «Иди и жди морозов»: гибрид тёмного фэнтези, хоррора и романтики

    Книга для тех, кто ценит ужасы, фэнтези и любовные романы, а ещё славянскую мифологию.

    Беседа с автором «Опиумной войны» и «Республикой Дакон» Ребеккой Куанг 2
    0
    122803
    Беседа с автором «Опиумной войны» и «Республики Дракон» Ребеккой Куанг

    О китайской фантастике, о Троецарствии и Мао Цзэдуне и даже о «Наруто».

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить