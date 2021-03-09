Пётр Бормор «Заблудившиеся»

Встречаем утро вторника с космической миниатюрой Петра Бормора «Заблудившиеся». На фоне посадки на Марс ровера Perseverance этот небольшой рассказ стал ещё актуальнее!

— Тебе не кажется, Том, что мы занимаемся ерундой? — спросил Алекс.

— Нет, Алекс, не кажется. Мы действительно занимаемся ерундой.

Друзья перетащили на несколько шагов тяжеленный молекулярный анализатор и остановились передохнуть.

— И почему ты так думаешь? — спросил Алекс, чтобы поддержать разговор.

— Потому что нас слишком уж упорно пытаются уверить в обратном.

Шёл уже шестой месяц с того момента, когда благодаря этим двоим Марс перестал считаться необитаемым. Теперь на нём было целых два теплокровных существа — Том и Алекс. И больше не предвиделось. Для поддержания научной станции в рабочем состоянии этого персонала вполне достаточно. Всю основную массу исследований выполняют высокоточные приборы. На долю людей приходятся только текущий ремонт и переноска этих приборов с места на место. Действительно, зачем усложнять систему, добавляя дублирующие узлы и двигатели, если с этой работой прекрасно справятся люди?

Том и Алекс были добровольцами. Смены для них не предусматривалось. Как и возвращения на Землю. Это было бы слишком расточительно.

— Но мы действительно собрали кучу ценных научных данных!

— А кому они нужны? Зачем исследовать Марс, если на нём никто никогда не станет селиться?

Это была горькая правда. Жизнь в куполе никак не назовёшь комфортной, а полное терраформирование Марса влетало в такую копеечку, что становилось просто нерентабельным. По крайней мере, в ближайшие сто-двести лет.

Том и Алекс снова ухватили анализатор и перетащили его через невысокий каменный гребень, чтобы отволочь вниз, на дно долины.

— Ух ты!.. Том, ты только глянь!

— Что? Ох ты ж!.. А это тут откуда взялось?

На склоне кратера перед ними стоял очень-очень старый восьмиколёсный аппарат с вылинявшей надписью «СССР».

— Луноход? Откуда он взялся на Марсе?

— Ну это же советский луноход. Заблудился.

Друзья поставили молекулярный анализатор на ровную площадку и вернулись к луноходу.

— Том? Скажи мне, ты хочешь, чтобы на Марс прилетели люди?

— Люди уже прилетели на Марс, Алекс.

— Много людей, Том. Миллионы.

— Ты говоришь про колонизацию? Да, Алекс, хочу.

— Тогда сбегай за кувалдой.

Через час молекулярный анализатор послал на Землю отчёт о пробах грунта. Через сутки его расшифровали. Через три дня весь цивилизованный мир стоял на ушах: редкие металлы! Германий! Золото! Радиоактивные изотопы!

Через год в купола на Марсе переселились сорок тысяч старателей. Через три — численность населения достигла миллиона, а естественный прирост впервые превысил смертность. Через двадцать лет на Марсе зацвели первые яблони.