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    Книги | Фантастические рассказы
    #эпиграф

    Пётр Бормор «Заблудившиеся»

    9 марта 2021
    Пётр Бормор
    09.03.2021
    12155
    2 минуты на чтение
    #эпиграф
    Пётр Бормор «Заблудившиеся»

    Встречаем утро вторника с космической миниатюрой Петра Бормора «Заблудившиеся». На фоне посадки на Марс ровера Perseverance этот небольшой рассказ стал ещё актуальнее!

    — Тебе не кажется, Том, что мы занимаемся ерундой? — спросил Алекс.

    — Нет, Алекс, не кажется. Мы действительно занимаемся ерундой.

    Друзья перетащили на несколько шагов тяжеленный молекулярный анализатор и остановились передохнуть.

    — И почему ты так думаешь? — спросил Алекс, чтобы поддержать разговор.

    — Потому что нас слишком уж упорно пытаются уверить в обратном.

    Шёл уже шестой месяц с того момента, когда благодаря этим двоим Марс перестал считаться необитаемым. Теперь на нём было целых два теплокровных существа — Том и Алекс. И больше не предвиделось. Для поддержания научной станции в рабочем состоянии этого персонала вполне достаточно. Всю основную массу исследований выполняют высокоточные приборы. На долю людей приходятся только текущий ремонт и переноска этих приборов с места на место. Действительно, зачем усложнять систему, добавляя дублирующие узлы и двигатели, если с этой работой прекрасно справятся люди?

    Том и Алекс были добровольцами. Смены для них не предусматривалось. Как и возвращения на Землю. Это было бы слишком расточительно.

    — Но мы действительно собрали кучу ценных научных данных!

    — А кому они нужны? Зачем исследовать Марс, если на нём никто никогда не станет селиться?

    Это была горькая правда. Жизнь в куполе никак не назовёшь комфортной, а полное терраформирование Марса влетало в такую копеечку, что становилось просто нерентабельным. По крайней мере, в ближайшие сто-двести лет.

    Том и Алекс снова ухватили анализатор и перетащили его через невысокий каменный гребень, чтобы отволочь вниз, на дно долины.

    — Ух ты!.. Том, ты только глянь!

    — Что? Ох ты ж!.. А это тут откуда взялось?

    На склоне кратера перед ними стоял очень-очень старый восьмиколёсный аппарат с вылинявшей надписью «СССР».

    — Луноход? Откуда он взялся на Марсе?

    — Ну это же советский луноход. Заблудился.

    Друзья поставили молекулярный анализатор на ровную площадку и вернулись к луноходу.

    — Том? Скажи мне, ты хочешь, чтобы на Марс прилетели люди?

    — Люди уже прилетели на Марс, Алекс.

    — Много людей, Том. Миллионы.

    — Ты говоришь про колонизацию? Да, Алекс, хочу.

    — Тогда сбегай за кувалдой.

    Через час молекулярный анализатор послал на Землю отчёт о пробах грунта. Через сутки его расшифровали. Через три дня весь цивилизованный мир стоял на ушах: редкие металлы! Германий! Золото! Радиоактивные изотопы!

    Через год в купола на Марсе переселились сорок тысяч старателей. Через три — численность населения достигла миллиона, а естественный прирост впервые превысил смертность. Через двадцать лет на Марсе зацвели первые яблони.

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     Кот-император |  19.02.2021

    Аппарат должен собрать образцы грунта для доставки на Землю.

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    Пётр Бормор

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