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    Комиксы
    #Властелин колец и Средиземье #Ник Перумов #обзор комикса #русская фантастика

    Комикс «Кольцо Тьмы. Эльфийский клинок»: адаптация Перумова в ностальгическом духе

    20 ноября 2022
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    20.11.2022
    524
    2 минуты на чтение
    #Властелин колец и Средиземье #Ник Перумов #обзор комикса #русская фантастика
    Комикс «Кольцо Тьмы. Эльфийский клинок»: адаптация Перумова в ностальгическом духе 3

    Пока весь мир горел оптимизмом или ненавистью к новому сериалу Amazon по мотивам «Властелина колец», нашим любителям фэнтези было проще пережить эту бурю эмоций. Те, кто застал лихие 1990-е, наверняка читали хоть что-нибудь из фанфиков-апокрифов по Толкину и уже знакомы с негодованием фанатов, которое с годами покрывается толстым слоем ностальгии.

    Одним из самых известных продолжателей дела профессора в России тогда стал Ник Перумов с трилогией «Кольцо Тьмы». Относиться к ней можно по-разному, но она дала мощный старт карьере автора. За былые заслуги или, вероятно, из-за давних тёплых чувств, именно это произведение решили адаптировать под формат комикса сценарист Григорий Старостин и художник Алексей Горбут.

    Комикс «Кольцо Тьмы. Эльфийский клинок»: адаптация Перумова в ностальгическом духе

    Жанр: фэнтези

    Сценаристы: Ник Перумов, Григорий Старостин

    Художник: Алексей Горбут

    Издательство: Alpaca, 2022

    Формально комикс вышел под эгидой молодого издательства Alpaca. На самом деле он создан в сотрудничестве с другим небольшим отечественным издательством Vicious Membrane, специализирующимся на палповых хоррорах и научной фантастике собственной разработки. До Перумова оно уже приложило руку к адаптации Кларка Эштона Смита — малоизвестного у нас современника Лавкрафта и Говарда. Именно с вышедшими в этом же году «Некромантами Зотика» новый комикс роднит многое: от альбомного формата издания до имени художника Алексея Горбута, украсившего его своим рисунком.

    Фигура Горбута и в этой адаптации вторая по значимости после Перумова. Алексей уже давно зарекомендовал себя как «отечественный Джек Кирби», работающий в стилистике американских комиксов Серебряного века. Его стиль может не понравиться части фанатов Перумова, у которых творчество писателя больше ассоциируется с фотореалистичными картинами Виталия Аникина, украшавшими с середины 2000-х его персональную серию. Но несмотря на это, ретростилистика хорошо подходит видавшей виды, старомодной истории и позволяет отдать дань уважения классической книжной иллюстрации и самому первоисточнику Толкина. 

    К сожалению, в отличие от тех же «Некромантов», где в чёрно-белой палитре были детально прорисованы задники, в «Эльфийском клинке» все фоны выполнены обычной плоской заливкой. А потому, когда персонажи находятся в зданиях, многие панели становятся парадом говорящих голов на однотипном фоне. Хотя частично в этом ещё виновата сама неспешная и, по сути, вводная структура повествования со множеством диалогов.

    Комикс «Кольцо Тьмы. Эльфийский клинок»: адаптация Перумова в ностальгическом духе 1

    По сюжету через 300 лет после событий «Алой книги» на долю хоббита Фолко выпадает своя порция приключений, обещающих стать судьбоносными для Средиземья. Зло снова пробудилось в Мории, и отважный хоббит вместе с гномом Торином решают отправиться из Шира в Аннуминас, чтобы рассказать об этом наместнику Арнора и попросить помощи. 

    Путешествие, занимающее первую половину немаленького романа, перенесли на 64 страницы комикса. Объёмы, конечно же, несопоставимы, а потому под сценарный нож пошли все второстепенные события и встречи, которые происходят с героями по пути и в самом Аннуминасе. Хорошо это или плохо — зависит от отношения к изначальному тексту, который даже после авторских сокращений всё равно считался излишне многословным. Увы, большая часть сцен, где раскрыты характеры персонажей, были вырезаны.

    Комикс «Кольцо Тьмы. Эльфийский клинок»: адаптация Перумова в ностальгическом духе 2

    Сам факт адаптации «Кольца тьмы» интереснее, нежели собственно комикс, который сложно назвать самостоятельным произведением, несмотря на все старания авторов. Нравится вам «Кольцо Тьмы» или нет — комикс никак на это не повлияет.

    Но если воспоминания о приключениях Фолко вызывают приятное чувство ностальгии — можно рискнуть и попробовать повторить этот путь в новом формате. Тем более что издатели припасли сюрприз для фанатов автора и разместили в конце фрагмент неопубликованного романа «Кровь Арды».

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    Любитель комиксов и коллекционер со стажем.

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