Комикс «Кольцо Тьмы. Эльфийский клинок»: адаптация Перумова в ностальгическом духе

Пока весь мир горел оптимизмом или ненавистью к новому сериалу Amazon по мотивам «Властелина колец», нашим любителям фэнтези было проще пережить эту бурю эмоций. Те, кто застал лихие 1990-е, наверняка читали хоть что-нибудь из фанфиков-апокрифов по Толкину и уже знакомы с негодованием фанатов, которое с годами покрывается толстым слоем ностальгии. Одним из самых известных продолжателей дела профессора в России тогда стал Ник Перумов с трилогией «Кольцо Тьмы». Относиться к ней можно по-разному, но она дала мощный старт карьере автора. За былые заслуги или, вероятно, из-за давних тёплых чувств, именно это произведение решили адаптировать под формат комикса сценарист Григорий Старостин и художник Алексей Горбут.

Жанр: фэнтези Сценаристы: Ник Перумов, Григорий Старостин Художник: Алексей Горбут Издательство: Alpaca, 2022

Формально комикс вышел под эгидой молодого издательства Alpaca. На самом деле он создан в сотрудничестве с другим небольшим отечественным издательством Vicious Membrane, специализирующимся на палповых хоррорах и научной фантастике собственной разработки. До Перумова оно уже приложило руку к адаптации Кларка Эштона Смита — малоизвестного у нас современника Лавкрафта и Говарда. Именно с вышедшими в этом же году «Некромантами Зотика» новый комикс роднит многое: от альбомного формата издания до имени художника Алексея Горбута, украсившего его своим рисунком.

Фигура Горбута и в этой адаптации вторая по значимости после Перумова. Алексей уже давно зарекомендовал себя как «отечественный Джек Кирби», работающий в стилистике американских комиксов Серебряного века. Его стиль может не понравиться части фанатов Перумова, у которых творчество писателя больше ассоциируется с фотореалистичными картинами Виталия Аникина, украшавшими с середины 2000-х его персональную серию. Но несмотря на это, ретростилистика хорошо подходит видавшей виды, старомодной истории и позволяет отдать дань уважения классической книжной иллюстрации и самому первоисточнику Толкина.

К сожалению, в отличие от тех же «Некромантов», где в чёрно-белой палитре были детально прорисованы задники, в «Эльфийском клинке» все фоны выполнены обычной плоской заливкой. А потому, когда персонажи находятся в зданиях, многие панели становятся парадом говорящих голов на однотипном фоне. Хотя частично в этом ещё виновата сама неспешная и, по сути, вводная структура повествования со множеством диалогов.

По сюжету через 300 лет после событий «Алой книги» на долю хоббита Фолко выпадает своя порция приключений, обещающих стать судьбоносными для Средиземья. Зло снова пробудилось в Мории, и отважный хоббит вместе с гномом Торином решают отправиться из Шира в Аннуминас, чтобы рассказать об этом наместнику Арнора и попросить помощи.

Путешествие, занимающее первую половину немаленького романа, перенесли на 64 страницы комикса. Объёмы, конечно же, несопоставимы, а потому под сценарный нож пошли все второстепенные события и встречи, которые происходят с героями по пути и в самом Аннуминасе. Хорошо это или плохо — зависит от отношения к изначальному тексту, который даже после авторских сокращений всё равно считался излишне многословным. Увы, большая часть сцен, где раскрыты характеры персонажей, были вырезаны.