    12
    Комиксы
    #анонс #дайджест #Что почитать

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика

    2 апреля 2021
    Дарья Беленкова
    02.04.2021
    15932
    3 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 12

    В нашем списке самых ярких комиксовых изданий на русском языке за последние три месяца много готических ужасов, несколько сборников от культовых авторов и о культовых героях, а также второй том «Трансметрополитена» и артбук по «Мандалорцу».

    Смотрите также

    Главные комиксы зимы 2020–2021: супергерои Marvel и DC

    Главные комиксы зимы 2020–2021: супергерои Marvel, DC и не только

     Борис Блинохватов |  12.03.2021

    Несколько историй про Бэтмена, его врагов и друзей, сингл о Супермене от Алана Мура, пачка изданий к выходу сериала «ВандаВижн», сольный комикс о Груте и многое другое.

    Главная манга зимы 2020–2021: «Наруто», «Эманон» и десятки продолжений

    Главная манга зимы 2020–2021: «Наруто», «Эманон» и десятки продолжений

     Дарья Беленкова |  15.03.2021

    И даже адаптация классического романа Герберта Уэллса!

    Неономикон

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 5

    Переосмысленные мифы Лавкрафта от Алана Мура — плод идеального союза. Правда, сам автор не считает «Неономикон» самой сильной своей работой и в интервью признавался, что взялся за серию комиксов по мотивам рассказов о Древних, только чтобы закрыть финансовые дыры после скандала с экранизацией «Хранителей». Тем не менее «Неономикон» — удачная деконструкция сюжетов Лавкрафта с переносом реалий его произведений в современный мир, причём гораздо более жестокая и эротичная.

    Трансметрополитен. Том 2. Год ублюдка. Новое отребье

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 11

    Копии первого тома долгожданного «Трансметрополитена» разлетелись как горячие пирожки, и, похоже, второй том ждёт та же участь. Здесь Спайдер Иерусалим получает задание заняться освещением самого грязного, мерзкого и отвратительного события из всех возможных — предвыборной гонки.

    Новеллы. Том 1

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 6

    Zangvar исправно обеспечивают нас классикой мировой комикс-индустрии. В сборнике «Новеллы» представлены работы гениального графика Серджо Топпи, выходившие в различных журналах с 1970-х годов до начала 2000-х. Под обложкой — двенадцать лаконичных историй о любви, смерти и мистике. Действие в них разворачивается в разные времена и эпохи — на островах Прибылова в конце XIX века, в священной Империи инков, в Ирландии времён войны за независимость, дореволюционной сибирской глубинке и других уголках нашего мира.

    Странная планета

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 9

    Наверняка вы хотя бы раз видели на просторах интернета стрипы об очаровательных инопланетянах, которые воспринимают жизнь слишком буквально. Эти ироничные, смешные и крайне правдивые комиксы рисует художник Нейтан Пайл (или, возможно сами инопланетяне под выдуманным именем). В сборник «Странная планета» вошли избранные панели на темы, близкие каждому, — от работы и семьи до отношений и размышлений о смысле жизни.

    Торнхилл

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 10

    Не прошло и года, как неоготический роман Пэм Смай наконец-то выбрался из издательского ада. «Торнхилл» нельзя назвать комиксом в классическом понимании, скорее, это иллюстрированная книга, в которой рисунки играют не менее важную роль для восприятия, чем текст. Рукописные вставки и развороты, полностью залитые чёрной краской, прекрасно дополняют жуткую историю о детском приюте и странной девочке, создающей кукол.

    Наши столкновения со злом

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 1

    Ещё один готический хоррор в нашей подборке — продолжение произведения «Мистер Хиггинс возвращается домой» от Майка Миньолы и Уорика Джонсона-Кадуэлла. Профессор Д. Т. Мейнхардт и мистер Нокс преследуют оборотней и вампиров, а помогает им мисс Мэри Ван Слоан, бесстрашная охотница на упырей.

    Sea of Thieves

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 7

    Тем, кому не хватает приключений в кооперативном экшене Sea of Thieves, да и просто пиратской романтики, наверняка будет любопытен комикс по миру игры. Написали и нарисовали его авторы, причастные к сериям The Incredible Hulk, Princeless и Thor vs Hulk. В центре истории — противостояние двух пиратских команд, капитаны которых — родные брат и сестра. Родственники соперничают с самого детства, и погоня за легендарным кладом становится прекрасным поводом для реванша.

    Морелла и убийство на улице Морг

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 4

    Издательство Alpaca взялось за адаптацию фантастической классики от Dark Horse Comics. «Морелла и убийство на улице Морг» — две истории великого и ужасного Эдгара Алана По в исполнении Ричарда Корбена, одного из культовых авторов журнала Heavy Metal.

    Сквозь снег: Конечная станция

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 8

    Кажется вполне логичным, что российское издание финала самого холодного постапокалиптического графического романа пришлось на зиму. «Конечная станция» — последняя книга романа Жан-Марка Рошетта «Сквозь снег» о поезде с тысячей и одним вагоном, на котором сквозь пургу мёртвой Земли мчат остатки человечества. В «Конечной станции» герои спустятся под землю и найдут там город, полный удовольствий и технологий старого мира. Однако мнимое спасение обернётся для них ещё более мрачной и кровавой перспективой, чем медленная деградация в поезде. Издание содержит послесловие Оливье Боке, где он рассказывает о работе над финальной частью комикса, и уникальные эскизы Жан-Марка Рошетта.

    Horizon: Zero Dawn. Ястреб Солнца

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 2

    Приключения в необыкновенном мире звероподобных машин игры Horizon Zero Dawn продолжаются! В романе от авторского дуэта Энн Тулл и Энн Моулина знаменитая Элой уступает место новой героине.

    Её лучшая подруга, охотница Талана, отправляется в путешествие с опасной миссией, в ходе которого обнаруживает новое племя смертоносных машин…

    Дарт Вейдер. Полное издание

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика

    Второе издание сборника комиксов нового канона о самом знаменитом повелителе ситхов под одной обложкой. В книгу вошли выпуски «Дарт Вейдер» (2015) № 125, Ежегодник № 1, «Звёздные войны: Падение Вейдера» № 1 а также «Звёздные войны» (2015) № 1314.

    Звёздные войны. Мандалорец (артбук)

    Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика 3

    Да пребудет Сила с Джоном Фавро за то, что вернул нам «Звёздные войны»! «Мандалорец» стал настоящим подарком как для старых фанатов, так и для тех, кто не слишком вникает в хитросплетения интриг в саге, но ценит крепкие приключенческие сериалы.

    Одна из сильных сторон «Мандалорца» — визуальные решения. Официальный артбук даёт отличный шанс познакомиться с историей создания образа «малыша-Йоды», доспехов Дина Джарина, транспорта, техники, инопланетных рас и многих других деталей далёкой-далёкой галактики.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дарья Беленкова
    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Читайте также

      «Теория большого взрыва»: стоит ли смотреть 10 сезон? 2
      «Теория большого взрыва»: стоит ли смотреть 10 сезон?
      ТВ премьеры октябрь 2017 10
      Какие сериалы посмотреть: октябрь 2017
      1
      Ремейк «Матрицы»: за и против

      Статьи

      Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3»
      0
      8927
      Читаем комикс «Бегущий по лезвию 2019. Том 3»

      Охотница на репликантов Ашина прибывает в разрушенную штаб-квартиру корпорации «Тайрелл».

      Финн Сеттерхольм «Тайна Лидии»
      0
      18922
      Финн Сеттерхольм «Тайна Лидии»: путешествие сквозь картины

      Отличная детская фантастика, которая может понравиться и взрослым.

      «Король шаманов»: аниме против манги, неправильный финал и возрождение серии 9
      0
      63580
      «Король шаманов»: аниме против манги, неправильный финал и возрождение серии

      Предлагаем вместе вспомнить, что это за история, почему старый сериал закончился неправильно и что сейчас происходит с «Королём шаманов».

      Пять главных игр апреля 2021
      0
      72197
      Пять главных игр апреля 2021

      Временная петля планетарного масштаба, ремейк NieR: Replicant и лутер-шутер от авторов Bulletstorm.

      Новинки сериалов в апреле 2021 года: царьпанк, викторианские супергероини и король шаманов 3
      0
      119548
      Новинки сериалов в апреле 2021 года: царьпанк, викторианские супергероини и король шаманов

      А ещё много феминистской социальной фантастики и аниме про темнокожего самурая.

      «Американские боги» и что с ними случилось: как растянуть книгу на три сезона и растерять зрителей
      0
      132425
      «Американские боги» и что с ними случилось: как растянуть книгу на три сезона и растерять зрителей

      Второй сезон «Американских богов» скорее разочаровал фанатов, зато третий честно попытался исправить его ошибки — пусть сериал это и не спасло. Возможны спойлеры!

      Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium
      0
      214912
      Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium

      Источники вдохновения, похожие произведения и работы с размышлениями на тему.

      «Годзилла против Конга». Красивый, дурацкий и захватывающий кайдзю-боевик 5
      0
      175173
      «Годзилла против Конга». Красивый, дурацкий и захватывающий кайдзю-боевик

      Битва титанов! Обезьяна с топором против радиоактивного крокодила — кто победит и почему это обязательно стоит увидеть на большом экране?

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить