Главные комиксы начала 2021 года: фантастика, фэнтези, мистика

В нашем списке самых ярких комиксовых изданий на русском языке за последние три месяца много готических ужасов, несколько сборников от культовых авторов и о культовых героях, а также второй том «Трансметрополитена» и артбук по «Мандалорцу».

Неономикон

Переосмысленные мифы Лавкрафта от Алана Мура — плод идеального союза. Правда, сам автор не считает «Неономикон» самой сильной своей работой и в интервью признавался, что взялся за серию комиксов по мотивам рассказов о Древних, только чтобы закрыть финансовые дыры после скандала с экранизацией «Хранителей». Тем не менее «Неономикон» — удачная деконструкция сюжетов Лавкрафта с переносом реалий его произведений в современный мир, причём гораздо более жестокая и эротичная.

Трансметрополитен. Том 2. Год ублюдка. Новое отребье

Копии первого тома долгожданного «Трансметрополитена» разлетелись как горячие пирожки, и, похоже, второй том ждёт та же участь. Здесь Спайдер Иерусалим получает задание заняться освещением самого грязного, мерзкого и отвратительного события из всех возможных — предвыборной гонки.

Новеллы. Том 1

Zangvar исправно обеспечивают нас классикой мировой комикс-индустрии. В сборнике «Новеллы» представлены работы гениального графика Серджо Топпи, выходившие в различных журналах с 1970-х годов до начала 2000-х. Под обложкой — двенадцать лаконичных историй о любви, смерти и мистике. Действие в них разворачивается в разные времена и эпохи — на островах Прибылова в конце XIX века, в священной Империи инков, в Ирландии времён войны за независимость, дореволюционной сибирской глубинке и других уголках нашего мира.

Странная планета

Наверняка вы хотя бы раз видели на просторах интернета стрипы об очаровательных инопланетянах, которые воспринимают жизнь слишком буквально. Эти ироничные, смешные и крайне правдивые комиксы рисует художник Нейтан Пайл (или, возможно сами инопланетяне под выдуманным именем). В сборник «Странная планета» вошли избранные панели на темы, близкие каждому, — от работы и семьи до отношений и размышлений о смысле жизни.

Торнхилл

Не прошло и года, как неоготический роман Пэм Смай наконец-то выбрался из издательского ада. «Торнхилл» нельзя назвать комиксом в классическом понимании, скорее, это иллюстрированная книга, в которой рисунки играют не менее важную роль для восприятия, чем текст. Рукописные вставки и развороты, полностью залитые чёрной краской, прекрасно дополняют жуткую историю о детском приюте и странной девочке, создающей кукол.

Наши столкновения со злом

Ещё один готический хоррор в нашей подборке — продолжение произведения «Мистер Хиггинс возвращается домой» от Майка Миньолы и Уорика Джонсона-Кадуэлла. Профессор Д. Т. Мейнхардт и мистер Нокс преследуют оборотней и вампиров, а помогает им мисс Мэри Ван Слоан, бесстрашная охотница на упырей.

Sea of Thieves

Тем, кому не хватает приключений в кооперативном экшене Sea of Thieves, да и просто пиратской романтики, наверняка будет любопытен комикс по миру игры. Написали и нарисовали его авторы, причастные к сериям The Incredible Hulk, Princeless и Thor vs Hulk. В центре истории — противостояние двух пиратских команд, капитаны которых — родные брат и сестра. Родственники соперничают с самого детства, и погоня за легендарным кладом становится прекрасным поводом для реванша.

Морелла и убийство на улице Морг

Издательство Alpaca взялось за адаптацию фантастической классики от Dark Horse Comics. «Морелла и убийство на улице Морг» — две истории великого и ужасного Эдгара Алана По в исполнении Ричарда Корбена, одного из культовых авторов журнала Heavy Metal.

Сквозь снег: Конечная станция

Кажется вполне логичным, что российское издание финала самого холодного постапокалиптического графического романа пришлось на зиму. «Конечная станция» — последняя книга романа Жан-Марка Рошетта «Сквозь снег» о поезде с тысячей и одним вагоном, на котором сквозь пургу мёртвой Земли мчат остатки человечества. В «Конечной станции» герои спустятся под землю и найдут там город, полный удовольствий и технологий старого мира. Однако мнимое спасение обернётся для них ещё более мрачной и кровавой перспективой, чем медленная деградация в поезде. Издание содержит послесловие Оливье Боке, где он рассказывает о работе над финальной частью комикса, и уникальные эскизы Жан-Марка Рошетта.

Horizon: Zero Dawn. Ястреб Солнца

Приключения в необыкновенном мире звероподобных машин игры Horizon Zero Dawn продолжаются! В романе от авторского дуэта Энн Тулл и Энн Моулина знаменитая Элой уступает место новой героине.

Её лучшая подруга, охотница Талана, отправляется в путешествие с опасной миссией, в ходе которого обнаруживает новое племя смертоносных машин…

Дарт Вейдер. Полное издание

Второе издание сборника комиксов нового канона о самом знаменитом повелителе ситхов под одной обложкой. В книгу вошли выпуски «Дарт Вейдер» (2015) № 125, Ежегодник № 1, «Звёздные войны: Падение Вейдера» № 1 а также «Звёздные войны» (2015) № 1314.

Звёздные войны. Мандалорец (артбук)

Да пребудет Сила с Джоном Фавро за то, что вернул нам «Звёздные войны»! «Мандалорец» стал настоящим подарком как для старых фанатов, так и для тех, кто не слишком вникает в хитросплетения интриг в саге, но ценит крепкие приключенческие сериалы.

Одна из сильных сторон «Мандалорца» — визуальные решения. Официальный артбук даёт отличный шанс познакомиться с историей создания образа «малыша-Йоды», доспехов Дина Джарина, транспорта, техники, инопланетных рас и многих других деталей далёкой-далёкой галактики.