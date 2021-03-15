Главная манга зимы 2020–2021: «Наруто», «Эманон» и десятки продолжений

Этой зимой издательства ударными темпами дополняли долгоиграющие серии манги. Вышло огромное количество продолжений: приблизились к первому десятку выпусков или перевалили через него «Большой куш», «Страна чудес смертников», «Рыцари Сидонии», «Нелюдь», «Город, в котором меня нет», «Эмбрион мира», «Бездомный бог», «Стальной алхимик», «Невеста чародея», «Девочка из Чужеземья», «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире», «Сэйлор Мун», «Очень приятно, бог». В нашем дайджесте мы расскажем о совсем новой фантастической манге, важных перезапусках и тех любопытных сериях, у которых был большой перерыв.

Воспоминания Эманон

Манга «Эманон» основана на одноимённом рассказе писателя Синдзи Кадзиро, классика японской фантастики. В 1980-х Кадзиро создал короткую историю о таинственной девушке по имени Эманон (Noname — «без имени» — наоборот), которая прожила три миллиарда лет и хранит в памяти все дни и события. Сюжет вырос в целую серию манги с неспешным мистическим повествованием и путешествиями во времени в духе романа Вирджинии Вулф «Орландо». Издательство Alt Graph начало издание на русском с первых томов, но новые короткие истории про Эманон выходят в Японии по сей день.

Смог. Том 2

Не так часто в наш дайджест попадает манга отечественных авторов! Кэтрин Рей — талантливая мангака с узнаваемым стилем. Первый том её манги «Смог» вышел в 2018 году, а сейчас нас ждет продолжение истории.

Мир окутывает Смог — таинственная завеса, опустошающая города и превращающая всё в бесплодные земли. Мегаполисы и небольшие поселения мучительно вымирают. Герои, Эд и Мари, живут в разное время — их разделяет двадцать лет. Но они одинаково сильно стремятся узнать тайну Смога и помочь людям справиться с напастью. Помешать героям пытается организация «Коловрат», желающая убедить весь мир смириться со Смогом.

Тетрадь дружбы Нацумэ. Тома 1–2

Издательство XL Media запустило этой зимой одну из самых интересных современных серий для любителей японского фольклора — «Тетрадь дружбы Нацумэ».

С самого рождения Такаси Нацумэ преследуют всевозможные духи и потусторонние существа — ёкаи, каппы, йони и многие другие. Осиротевший парень попадает в деревню, где когда-то жила его бабушка. Нацумэ находит её тетрадь и выясняет, что бабка тоже была духовидицей. Она смогла украсть имена сотен духов, записав их в тетрадь и тем самым подчинив демонов своей воле. Герой заключает договор с хитрым котодемоном Мадарой, который жаждет царствовать в мире духов: Нацумэ попытается вернуть имена всем демонам из «Тетради дружбы», а если потерпит неудачу и погибнет — отдаст артефакт Мадаре.

Читайте также «Тетрадь дружбы Нацумэ»: что надо знать, прежде чем смотреть аниме Как за полтора часа ознакомиться с героями, идеями и атмосферой франшизы, у которой 23 тома манги и шесть сезонов аниме.

Ателье колдовских колпаков. Тома 1–3

В самом начале 2020 года в издательстве «Истари Комикс» почти незаметно стартовал выпуск очаровательной серии «Ателье колдовских колпаков» Камомэ Сирахамы. Недавно вышел уже третий том этого волшебного приключения с нежным стилем рисунка.

«Ателье» рассказывает историю юной волшебницы-подмастерья Коко. Девочка всю жизнь мечтала колдовать, но, воспользовавшись подарком странствующего мага, она нечаянно превращает свою семью в камень. Волшебник Кифлий предлагает Коко стать его ученицей в «Ателье колдовских колпаков» и помочь найти злого мага, чтобы разрушить заклинание.

Война миров. Том 1

«Фабрика комиксов» представила комикс-адаптацию классического НФ-романа Герберта Уэллса, совершившего в начале XX века переворот в фантастике. Манга Саи Ихара и Хитоцу Ёкосима позволит кому-то впервые, а кому-то снова пережить легендарное нападение зловещих марсианских треножников на Землю. В серии запланировано два тома.

Наруто. Книги 1–2

Можно иронизировать над мангой и аниме «Наруто», и всё же история ниндзя из маленькой деревни стала классической не только в России, но и во всем мире. На ней выросли многие поклонники аниме и восточной фантастики. Очередная попытка переиздать всю серию в Россию — яркое доказательство её востребованности. На данный момент у «Азбуки» вышли две книги, которые включают несколько первых выпусков оригинальной манги.

World of Warcraft. Шаман

Warcraft. Трилогия Солнечного колодца: Охота на дракона

За этот зимний сезон серия манги World of Warcraft пополнилась двумя новинками. И обе они про спасение Азерота.

В «Шамане» мы узнаём эпическую историю тауренского шамана Мулна Гнева Земли.

Мулну предстоит разобраться с бушующими духами Азерота, спасти мир от природных катаклизмов и определить, что же делать с еретическим расколом в шаманской среде.

«Охота на дракона» — начало трилогии Солнечного колодца. В Азероте происходит всплеск магической энергии. Синий дракон Кейлек принимает человеческий облик и отправляется к его источнику, чтобы выяснить причину произошедшего.