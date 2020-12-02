Главные комиксы осени 2020: супергерои Marvel, DC и не только

Обычно осень — золотое время для комиксов. Ноябрьский Comic Con Russia даёт толчок индустрии, и новые издания выходят пачками. Увы, в этом году мероприятие переехало в онлайн, так что вала новинок не состоялось. Впрочем, комиксы всё равно выходили, и выбрать самые интересные из них было непросто. Начнём с супергероики — нас ждёт возвращение Бэтмена, Который Смеётся, важный сюжет о Чудо-женщине, начало серии Гарта Энниса про Карателя, много комиксов о Сорвиголове и эпичнейший кроссовер DC.

Бэтмен, Который Смеётся

Бэтмен, который убил Джокера и сам занял его место, стал самым популярным воплощением Тёмного Рыцаря из кроссовера «Тёмные ночи: Металл». Неудивительно, что о нём сразу появился отдельный комикс за авторством его создателя — Скотта Снайдера.

Превратив родную Землю-22 в ад, Бэтмен, Который Смеётся, приходит на «нашу». Его цель — убить всех, кто связан с настоящим Бэтменом, и неважно, друг это или враг. Во главе списка — человек, давший ему силу в своей реальности, — Джокер. Вот только в наш мир Смеющийся Бэтмен попал не один. Вместе с ним пришла и жестокая версия Тёмного Рыцаря, без запретов на огнестрельное оружие и убийства. Кто остановит это безумие?

Рыцари Marvel. Каратель. Том 1

После успеха «Проповедника» дуэт Гарта Энниса и Стива Диллона получил от Marvel предложение создать историю о Карателе. И хотя к супергероике Эннис всегда относился прохладно, Фрэнка Касла он любил и несколько лет назад написал небольшой сюжет «Каратель уничтожает вселенную Marvel», а потому ответил Marvel согласием. Серия, выпускавшаяся после этого много лет, стала эталонной для персонажа и популярной.

Нью-йоркская мафия поделила город между собой и окончательно распоясалась. В клане Ма-Нуччи — одном из самых влиятельных — под жёсткой рукой матриарха собрались отборные головорезы и отморозки. Фрэнк Касл решает поставить жирную точку в кровавой истории клана. Быстро, методично и с особой жестокостью он убирает главных подручных Ма-Нуччи. Это приводит матриарха в ужас, но она так просто не сдастся. Она объявляет Карателю настоящую войну, которая выливается на улицы города и угрожает утопить его в крови невинных.

В первую книгу войдёт не только начало основной серии, но также лимитированная серия «С возвращением, Фрэнк» — неожиданный кроссовер с Человеком-пауком — и уже упомянутый комикс об уничтожении вселенной Marvel.

Чудо-женщина. Гикетейя

Из современных комиксов о Чудо-женщине лучшими считаются работы Грега Раки. Недаром его позвали для недавнего перезапуска в серии Rebirth (которая, кстати, полностью вышла на русском). Но именно с «Гикетейи» началось успешное знакомство Раки и принцессы Фемискиры.

Гикетейя — это древний ритуал, в котором человек может отдать себя под защиту другого, посвящая ему жизнь. Диана исполнила свою гикетейю и поклялась защищать одну испуганную девушку. Но всё оказалось не так просто. Теперь Чудо-женщине придётся встать на пути у давнего соратника — Бэтмена, который неумолимо идёт по следам девушки. Кто из них двоих совершает ошибку? И не закончится ли всё трагедией?

На русском комикс выходит в двух форматах: сингла и делюкс-издания с тридцатью страницами дополнительных материалов.

Серебряный Сёрфер. Тьма

Наши издатели не устают называть Донни Кейтса главной современной звездой Marvel и регулярно радуют поклонников новыми историями о нём. Этой осенью, помимо приключений обновлённого Доктора Стрэнджа, вышел «Серебряный Сёрфер. Тьма», который в своей узнаваемой манере нарисовал Тредд Мур («Необыкновенный талант Лютера Строуда»). В этом комиксе нам предстоит нырнуть в глубины космоса Marvel со всеми его чудесами и ужасами.

В былые времена Серебряный Сёрфер был вынужден прислуживать Галактусу, пожирателю миров. Но всё изменилось, и вместо вестника смерти Сёрфер стал лучом света для тех, кто попал во тьму. Тьма отплатила ему за это — буквально поглотила его. Сёрфера, угодившего в ловушку слуг Таноса, затягивает в пространственный разлом. За его чертой нет ничего, кроме мрака и неизвестности. Стремительно теряющий силы герой должен найти путь домой, но прежде ему придётся встретиться с новым богом самой тьмы — таинственным и кровожадным королём в чёрном. Ведь если Сёрфер не выйдет из этой безнадёжной схватки победителем — Земля будет обречена.

Суперстранные герои

Сейчас истории о супергероях стали неотъемлемой частью поп-культуры — это касается и серьёзных комиксов о Бэтмене и Хранителях или лёгких, пронизанных юмором приключений Человека-паука. Но были времена, когда смех и улыбку вызывали не удачные шутки героя, а он сам. Малоизвестные комиксисты пытались повторить успех тогдашних фаворитов, зачастую не брезговали плагиатом, но порой подходили к делу ещё и долей фантазии.

Так рождались необычные даже по меркам того времени персонажи. Им и посвящён этот сборник, составленный «археологом от мира комиксов» Крэйгом Ё. Человек-моль, Радужный Пацан, Дротик, Рука… Перечислять можно долго. А если у вас пойдёт голова кругом, то на выручку придёт Капитан Хадакол — ходячая реклама передового лекарственного средства своего времени.

Не утонуть в этом безумном водовороте странных персонажей читателю помогут исторические справки, которыми сопровождается каждый комикс. А в предисловии автор сборника обстоятельно рассказывает о том, в каком состоянии находились комиксы в послевоенное время.

Бэтмен. Тёмный рыцарь. Легенды. Санктум

Имя Майка Миньоллы прочно ассоциируется с Хеллбоем и его вселенной. Но до того Миньолла, как и многие другие комиксисты, работал и с традиционной суперегероикой. Одним из таких комиксов стал сингл о Бэтмене «Санктум», вышедший в серии «Легенды». Сценарий для него написал Дэн Расплер, а Миньола выступил художником.

Настигнув серийного убийцу на кладбище, Бэтмен прерывает кровавый ритуал и невольно отступает от правила — не убивать преступников. В завязавшейся драке маньяк падает на прутья ограды, а Бэтмен — в раскопанную могилу. Но один он оставался недолго. В поисках всезнания Озрик Друд в XIX веке зашёл слишком далеко, и смерть смогла его задержать, но не остановить. Все прошедшие годы он ждал, когда кто-то прольёт кровь в нужном месте. Только Озрик не учёл, что по возвращении столкнётся именно с Бэтменом.

Зелёный Фонарь. Самая Тёмная Ночь. Абсолютное издание

На 700 страницах омнибуса в увеличенном формате вышел один из главных кроссоверов в истории корпуса Зелёных Фонарей — значимое событие для всех поклонников вселенной DC. Комикс продолжает монументальную серию Джеффа Джонса, поэтому перед прочтением стоит ознакомиться с предыдущими томами.

Мёртвые восстают из могил, а тьма заполняет мир. Корпус Чёрных Фонарей добивается, чтобы не осталось ни кусочка света во вселенной. Противостоять тьме могут только другие Корпусы. Помочь им в этом должен Хэл Джордан вместе с Зелёными Фонарями. Им нужно объединиться и дать отпор чудовищному предводителю Чёрных Фонарей и его армии живых мертвецов.

Помимо самого комикса, абсолютное издание включает массу информации о его создании, авторские комментарии, удалённые сцены и другие дополнительные материалы.

Чёрный Гром

Серия о самом молчаливом герое вселенной Marvel прогремела на Западе. Комикс Саладина Ахмеда, Кристиана Уорда и Фрейзера Ирвинга получил признание критиков, удостоился премии Айснера и был отлично принят публикой.

Сила Чёрного Грома — монарха королевства Нелюдей — столь велика, что один лишь его шёпот рушит горы. Но не в миг триумфа застаём мы Блэкагара Болтагона. В начале истории Чёрный Гром находится в недрах галактической тюрьмы и понятия не имеет, как туда попал. На лице тяжёлая маска, руки скованы, а в соседних камерах — сотни отъявленных мерзавцев, мечтающих добраться до королевской глотки. Многие из них оказались здесь именно благодаря Чёрному Грому. Как выжить в этой обители безумия и самому не сойти с ума?

Отряд Икс. Том 3. Последняя казнь

В Marvel Рик Ремендер («Чёрная наука», «Токийский призрак», «Академия смерти») успел поработать над разными сериями. «Отряд Икс» считается одной из лучших в его творчестве. Наши читатели тоже могут в этом убедиться — теперь на русском вышел финальный третий том.

Главная задача тайного Отряда Икс — кардинальным образом решать проблемы, за которые Люди Икс не возьмутся. Однако всё имеет свою цену, и кровавый след, тянущийся за Отрядом, повлиял на моральный дух не лучшим образом. Им пришлось пожертвовать союзниками, они потеряли двух членов команды, а впереди маячит битва с Братством злых мутантов, намеревающимся уничтожить Росомаху и его товарищей. Возглавляет Братство противник, которому известны все уязвимые места Отряда. У команды не остаётся выхода — нужно атаковать базу Братства. Но именно этого от неё и ждут.

Сорвиголова. Том 3, Сорвиголова. Полное издание. Том 3, Сорвиголова. Дьявол-хранитель

К сожалению, даже сериал не помог Сорвиголове набрать достаточно поклонников в России — две лучшие серии о персонаже показали у нас весьма сдержанный коммерческий успех, и выход продолжения оставался под вопросом. Но недаром издательство «Комильфо» начинало издавать комиксы Marvel именно с Сорвиголовы. Они закончили выпуск через краудфандинг. Осенью фанатов порадовали сразу тремя новыми комиксами о Дьяволе Адской Кухни.

Первым стал финальный том легендарной серии от Фрэнка Миллера. Вместе с Клаусом Янсоном они полностью переосмыслили персонажа и задали новый мрачный тон для последующих комиксов о Сорвиголове. А где Миллер, там и Бендис. Период его работы над персонажем также считается одним из лучших: в него вошли противостояние с Кингпином, разоблачение Мэтта Мердока и другие волнительные моменты.

В дополнение «Комильфо» переиздало ещё один важный комикс — «Дьявол-хранитель» от режиссёра и сценариста Кевина Смита. В нём религиозные мотивы персонажа находят новое прочтение. Сорвиголове придётся защищать загадочного ребёнка, за которым охотятся люди, убеждённые в его дьявольской сущности.