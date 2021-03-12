Главные комиксы зимы 2020–2021: супергерои Marvel, DC и не только

Зима закончилась, и по традиции мы вспоминаем самые интересные комиксы, которые помогали согреться холодными вечерами. Сначала пройдемся по супергероике: тут у нас несколько комиксов про Бэтмена, его врагов и друзей, сингл о Супермене Алана Мура, целая пачка изданий к выходу сериала «Ванда/Вижн», персональный комикс о самом обаятельном саженце, который может связать только три слова, новая история из вселенной Чёрного Молота и многое другое.

Джокер. Убийственная улыбка

Дуэт Джеффа Лемира и Андреа Соррентино уже набил руку в хорроре с тягучей атмосферой на недавно начавшей выходить на русском (и закончившейся на западе) серии «Гидеон Фолз». Теперь авторы снова показали своё мастерство в издательстве DC, для которого уже работали вместе над серией о Зелёной Стреле. С их лёгкой руки ещё один мотылёк сгорит в ослепительном пламени безумия Мистера Улыбки.

Для завсегдатаев Аркхема пути назад обычно уже нет: туда попадают лишь те, кто слишком далеко зашёл на тёмную сторону. Жалко, никто не рассказал этого психиатру Бену Арнеллу, который решил исцелить психику самого Джокера. Неужели история Харлин Квинзель никого ничему не научила?

Бэтмен. Под Красным Колпаком

Из сюжета «Смерть в семье» мы узнали — даже Бэтмен не может защитить всех. Как Тёмный Рыцарь ни старался помешать Джокеру, тот всё равно забил до смерти Джейсона Тодда монтировкой. С тех пор утекло много воды. Старые раны затянулись, поверх них появились новые. Так во время «Войны банд» погиб ещё один помощник Бэтмена — Стефани Браун по прозвищу Спойлер, а в городе появился новый криминальный авторитет — Чёрная Маска.

В войне с Маской Бэтмен как никогда близко подошёл к невидимой черте, отделяющей его от своих же противников, но не поддался соблазну. А вот тот, кого Тёмный Рыцарь считал погибшим, таких моральных дилемм не испытывал. Бывший Робин вернулся в город под личиной Красного Колпака, и запрет на огнестрельное оружие его больше не сдерживает. Очень быстро Джейсон становится головной болью всех: от Чёрной Макси и Джокера до Бэтмена и Найтвинга. Остаётся только гадать, на чьей Красный Колпак стороне и чего добивается своими бесчинствами.

Супермен. Человеку, у которого есть всё

На русском вышла вторая классическая история Алана Мура о Супермене. В первом сингле «Что случилось с Человеком Завтрашнего Дня?» мы трогательно попрощались с героем, а на страницах этого комикса попадём в его самый счастливый и тревожный сон.

Бэтмен, Чудо-Женщина и Робин приходят в Крепость Одиночества поздравить Человека из Стали с днём рождения. Но кто-то заглянул к нему до этого, и теперь Супермен находится без сознания с «подарком» в виде цветка Чёрного Милосердия на груди. Это растение питается аурой живых существ, усыпляя жертву и «показывая» ей сны, в которых исполняются все заветные желания.

Хозяином цветка оказался межзвёздный тиран Могул. И пока злодей рассказывает героям о своих планах по захвату Земли в отсутствие Супермена, Кал-Эл видит чудесный сон о Криптоне, который остался цел и невредим. Но постепенно Супермен понимает, что происходящее нереально. От этого фантазии становятся всё тревожнее. Сможет ли Супермен спастись и отметить ещё один день рождения?

Для тех, кто не слишком жалует синглы, хорошая новость: делюкс издание в твёрдой обложке с обоими сюжетами Мура выйдет уже в апреле.

Бэтгёрл. Приключения. Рождественский беспредел

Ещё один сингл от «Азбуки» способен вернуть дух детства и Рождества даже сейчас. Герои, сюжет и даже сценарист Пол Дини здесь прямиком из мультсериала нашего детства о Бэтмене. Ну а с Рождеством и так всё понятно.

Барбара Гордон спокойно покупала подарки родным, и тут ей как снег на голову свалилась Харли Квинн. Облачившись в костюм Бэтгёрл, Барбара быстро пресекла беспредел. Удивительно, но именно этого Харли и добивалась. Оказалось, коварная леди-лисица Кит из якудзы пленила Айви и хочет присоединить к своей команде преступниц. Харли ничего не оставалось, кроме как найти кого-то из бэт-семейства и попросить о помощи в своей эксцентричной манере. Теперь Бэтгёрл придётся поработать бок о бок с безумной клоунессой. Но, в конце концов, какая только магия не случается под Рождество.

Я есть Грут

Небольшая законченная история об участнике Стражей Галактики с рекордно низким словарным запасом.

Приключения малыша Грута начинаются на опасной планете вдали от самих Стражей. Чтобы вернуться на родной корабль, ему придётся приспособиться к необычным законам этого мира, пройти по лабиринтам бюрократии и открыть загадочную Дверь Дверей. Как же справиться с этим крохотному саженцу? Конечно же, с помощью новых друзей, которых он заводит, даже невзирая на языковой барьер.

Паукогеддон

Что делать, когда пауков во вселенной Marvel развелось так много? Правильно — масштабные кроссоверы. «Паучьи миры» читатели приняли на ура в своё время, поэтому теперь членистоногие снова объединяются против врага, угрожающего параллельным измерениям.

После событий «Миров» герои решили, что энергетические вампиры, питающиеся паучьими тотемами, ушли навсегда. Но Наследники оказались куда более коварными и живучими. Они вырвались из своей тюрьмы и, движимые жаждой мести, ринулись в новый крестовый поход против пауков с суперсилами.

В этот раз героям потребуются абсолютно все союзники, которых только можно найти. Отто Октавиус и Майлз Моралес, Панк-паук и шестирукий Норман Озборн, тётя Мэй с паучьими силами и Человек-паук из видеоигры Marvel’s Spider-Man — эти и другие представители паукообразных защитников справедливости должны сплотиться в решающей войне за своё существование!

Мстители #57. Первое появление Вижна + Мстители. Вижн и Алая Ведьма + Мстители Западного побережья. Поиски Вижна

К выходу сериала «ВандаВижен» издательство «Комильфо» выпустило сразу несколько комиксов о его центральных персонажах.

Классический выпуск «Мстителей #57» 1967 года стал первым появлением Вижна. В нём коварный робот Альтрон создаёт удивительного андроида Вижна, который должен помочь ему победить Мстителей и уничтожить всё живое на Земле. Вижн даже не подозревает, что биться ему предстоит со своими будущими соратниками по команде.

Сборник «Мстители. Вижн и Алая Ведьма» объединил одноимённую мини-серию 1980-х годов под одной обложкой. В ней самая удивительная пара вселенной Marvel столкнётся с одним из самых опасных врагов Мстителей — могущественным магом Дормамму. А когда отгремит эта битва, Ванда и Вижн попытаются свить любовное гнёздышко в маленьком городишке Леонни. Жаль, в покое их никто не оставит.

Напоследок нас ждёт одна из ключевых историй о наших героях — «Мстители Западного побережья. Поиски Вижна». В ней легендарный Джон Бирн, взявшись за работу над новой командой, решил не размениваться по мелочам и сразу замахнулся на тайну происхождения Вижна. Но чтобы ее раскрыть, Мстителям Западного побережья сначала надо найти андроида. Однажды утром Вижн просто пропал из поместья, а данные о нём кто-то удалил из всех источников информации.

Леший. Ужастики MARVEL

Автор знаменитых «Ужастиков» Р. Л. Стайн даёт новую жизнь одному из самых необычных персонажей Marvel — Лешему.

Тед Саллис был талантливым учёным. Ему поручили воссоздать сыворотку суперсолдата, благодаря которой появился Капитан Америка. И Тед справился. К сожалению, его успех привлёк внимание террористов. Опасаясь, что препарат попадёт не в те руки, Саллис уничтожил записи, а единственную ампулу вколол себе. Но вторым Капитаном Тед не стал, вмешался случай. Спасаясь бегством, герой на полном ходу влетел в болото, которое скрывало Нексус Всех Реальностей — портал, объединяющий альтернативные измерения. Магия смешалась с сывороткой и превратила нашего учёного в угрюмое человекоподобное создание, покрытое мхом и водорослями.

С тех пор Леший тихо жил в лесной чаще, пока однажды киношники не пронюхали о нём и не превратили в героя хоррора. Сможет ли Леший справиться с внезапно обрушившейся славой и отказаться от неё, когда над Нексусом Всех Реальностей нависнет новая угроза?

Чёрный Молот ’45

Ещё один комикс от Джеффа Лемира, на сей раз из отдельной вселенной Чёрного Молота. В ней Лемир берёт за основу классическую супергероику Золотого и Серебряного веков и подаёт в современном ключе. Помимо титульной серии, вселенная богата историями об отдельных персонажах, прошлом и будущем мира комикса.

«Чёрный Молот ‘45» рассказывает, как понятно из названия, о событиях 1945 года. Вторая мировая война вот-вот кончится. Новое задание должно стать одним из последних для Молота Хортона и его эскадрильи «Чёрный молот». Позади множество поверженных нацистов и их ручных колдунов. После такого освобождение из немецкого плена семейства учёных Гринбаум кажется плёвым делом. Оставлять их там нельзя, руководство требует Гринбаумов для проекта «ВЕЙРД», что бы это ни значило.

Но ставки оказались гораздо выше. Русские тоже хотят заполучить учёных и даже послали для спасательной операции отряд «Красный прилив» — гигантские и мощные экспериментальные машины. А помешать им всем направлен Призрачный Охотник — опаснейший пилот нацистской Германии, который имеет личные счёты с «Чёрным молотом». Какой трагедией обернется это столкновение, не предполагал никто.

Доктор Дум. Том 1. Поттерсвилл

Первый комикс Marvel от нового издательства Alpaca, за которым стоит далеко не новое издательство манги «Истари комикс» и магазин «Книжки с картинками».

Доктор Дум нечасто удостаивается персональных серий. Последний раз он узурпировал место Тони Старка в «Бесславном Железном человеке» от Брайана Майкла Бендиса. Но сможет ли Виктор фон Дум действительно стать «героем» собственного комикса? Попытка воплотить этот сюжет принесла сценаристу Кристоферу Кантуэллу и художнику Сальвадору номинацию на премию Айснера в прошлом году.

Мир стоит на пороге создания первой искусственной чёрной дыры. Виктор фон Дум единственный считает, что ни к чему хорошему это не приведёт. Но все думают, что именно Виктор организовал теракт, в котором погибли несколько тысяч людей, и слушать его не хотят. Отвергнутый миром, Дум уже пал духом и готов сдаться. Но тут появляются странные видения, в которых он счастливо женат и… спас мир. Теперь только сам Доктор Дум сможет решить, какое же будущее ему уготовано.